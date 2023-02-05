Пентагон: Метеозонд Китая вошел в воздушное пространство США 28 января

Пентагон: Китайский метеозонд вошел в воздушное пространство США 28 января в районе Аляски

Китайский метеорологический зонд вошел в американскую опознавательную зону 28 января в районе Аляски, после чего 30 января пересек границу Канады и вернулся на территорию Соединенных Штатов 31 января в Айдахо, сообщил представитель Пентагона высокого ранга.

По словам представителя оборонного ведомства, которого процитировал телеканал NBC, у Вооруженных сил США 28 января не было возможности выстрелить по метеозонду над акваторией, так как он вошел в воздушное пространство Аляски, передает ТАСС.

Зонд был сбит в субботу, 4 февраля, в 14.39 по местному времени (22.39 мск) у побережья штата Южная Каролина в пределах воздушного пространства США. По словам представителя Пентагона, это была первая представившаяся возможность сбить разведывательный шар таким образом, чтобы это не представляло угрозу безопасности для американцев.

Он заверил, что Северное командование ВС США и НАСА изучали несколько вариантов, при которых аэростат мог быть сбит над сушей и над водой. По его словам, в начале недели было окно возможностей уничтожить зонд над штатом Монтана, но оставались риски на земле.

Представитель американского военного ведомства заявил, что в ответ на обвинение со стороны США во вторжении в воздушное пространство Соединенных Штатов Китай дал объяснение, якобы не заслуживающее никакого доверия. Он отметил, что Китай выступил с утверждением, что шар, находящийся на большой высоте над Соединенными Штатами, является метеорологическим зондом, который сбился с курса. Представитель Пентагона заявил, что это утверждение является ложью, аэростат занимался разведкой, он пролетал над секретными американскими военными объектами и пытался следить за ними.

В Пентагоне заявили, что китайская разведывательная аппаратура, которую якобы нес шар, а также сам полет представляют большую ценность для американских спецслужб. При этом чиновник выступил с утверждением, что Китай запускал «разведывательные шары» по крайней мере три раза при администрации 45-го президента США Дональда Трампа и один раз в начале президентства Джо Байдена. По версии Пентагона, Пекин якобы запускает такие «разведывательные шары» в воздушном пространстве пяти континентов.

Накануне ВС США сбили китайский аэростат над Атлантикой. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что зонд уничтожили по приказу американского президента Джо Байдена. Для ликвидации китайского метеозонда Пентагон поднял в воздух истребители F-22.