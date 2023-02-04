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ВС США сбили китайский аэростат над Атлантикой
Associated Press: ВС США сбили китайский аэростат над Атлантическим океаном
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Военные США сбили над Атлантическим океаном, у побережья Южной Каролины, оказавшийся в американском воздушном пространстве китайский аэростат, сообщает Associated Press.
Началась операция по извлечению обломков китайского аэростата из воды. Военные источники телеканала Fox News подтвердили проведение операции, передает ТАСС.
Тем временем Федеральное авиационное управление США продлило запрет на полеты в районе, где был сбит метеозонд, до 17.15 субботы (01.15 мск воскресенья).
Ранее Федеральное авиационное управление (ФАУ) США объявило о закрытии воздушного пространства в юго-восточной части Соединенных Штатов в интересах нацбезопасности до 15.30 субботы (23.30 мск). В субботу президент США Джо Байден пообещал разобраться с китайским аэростатом над территорией Соединенных Штатов.
Журналистку из Норвегии возмутила выставка о детях Донбасса в Москве
Конфликт на Украине не отразился на жизни рядовых граждан России, заявила корреспондент NRK Гру Хольм, которая вернулась работать в Москву.
По ее мнению, о спецоперации россиянам могут напомнить лишь буква Z у входа в Парк Горького и выставка о детях Донбасса на Старом Арбате. Последнюю она назвала «оправданием агрессии», передает РИА «Новости».
Комментируя последствия санкций, журналистка указала на покинувших российский рынок бренды. Но заявила, что ситуацию спасает «параллельный импорт» через Казахстан, Армению, Грузию и Турцию.
По словам Хольм, в Москве и других городах практически все можно заказать онлайн, а доставка будет до двери. Журналистка подвела итог – при желании можно жить так, как будто «все по-старому».
Депардье рассказал об отношении к России после начала СВО
Французский актер Жерар Депардье, являющийся российским гражданином, заявил что происходящее на Украине не поменяло его отношение к России.
Актер в интервью немецкому изданию Augsburger Allgemeine заявил, что для него ничего не поменялось после начала спецоперации, передает РИА «Новости».
Он добавил, что считает себя русским, и любит русскую культуру, и пояснил, что предпочитает избегать разговоров на эту тему, поскольку «никто не может сказать ничего действительно разумного по этому поводу».
Артист отметил, что ему не нравится, когда смешивают «политику и актерство».
В ноябре Депардье закрыл продюсерский центр «ПЦ ЖД» в России, его продюсер Арно Фрилли подчеркнул, что это не связано с событиями на Украине.
Медведев предупредил, что Украина «запылает» в случае нападения на Крым
Медведев: Если Киев ударит по Крыму, запылает вся Украина
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Не будет смысла устраивать переговоры, так как вся оставшаяся под контролем Киева Украина запылает в случае удара по Крыму, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев интервью Надане Фридрихсон.
В Telegram-канале журналистки опубликовано письменное интервью Медведева, в котором он подчеркивает, что США ошибутся, если выберут такую стратегию. Зампред заверил, что результат окажется прямо противоположным.
«Рассуждать так могут только моральные уродцы, коих хватает и в Белом доме, и в Капитолии. Кстати, в Пентагоне люди поадекватнее, они понимают последствия», – отметил Медведев.
По словам замглавы Совбеза, США могли бы по щелчку пальцев завершить конфликт на Украине, но они этого попросту не хотят.
Медведев добавил, что ответ на возможные удары по российской территории будет максимально жестким и убедительным. «Наш ответ может быть любым, об этом вполне определено сказал президент России (Владимир Путин, – прим. ВЗГЛЯД)», – заявил он.
В заключение Медведев заверил, что Россия не ставит перед собой никаких ограничений, она готова в зависимости от степени угрозы применять все виды оружия «в соответствии с нашими доктринальными документами, включая Основы ядерного сдерживания».
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что предполагаемые удары по Крыму из американских ракет можно будет расценивать как объявление войны со стороны США.
Захарова высмеяла звонки Макрона Путину с помощью знаменитого клоунского номера
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Звонки президента Франции Эммануэля Макрона российскому коллеге Владимиру Путину «по просьбе украинского президента Владимира Зеленского» напомнили представителю МИД Марии Захаровой клоунский номер с Вячеславом Полуниным.
«Драма по-французски», – отреагировала дипломат в своем Telegram-канале на заявление пресс-секретаря французского МИД Анны Клер Лежандр, сообщившей о том, что Макрон часто звонит Путину по просьбе Зеленского.
К посту Захарова прикрепила знаменитый номер «Асисяй!» советского и российского клоуна Вячеслава Полунина, где тот попеременно входил в образы двух разговаривающих по телефону персонажей.
Напомним, Лежандр заявила, что Макрон разговаривает с Путиным по телефону «всегда в координации с союзниками», чтобы поддержать канал диалога. По ее словам, по просьбе Зеленского президент Франции обсудил с главой российского государства вопросы по ЗАЭС, после чего туда удалось отправить наблюдателей из МАГАТЭ.
В начале января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Путин и Макрон сохраняют контакты, однако пока общение на паузе.
Из украинского плена вернулись 63 российских военных «чувствительной категории»
Минобороны: После сложных переговоров из украинского плена вернулись 63 российских военных «чувствительной категории»
После сложного переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории домой вернулись 63 бойцов ВС России, сообщает Минобороны.
В оборонном ведомстве отметили, что в группу на обмен были включены военнослужащие «чувствительной категории», и их обмен которых оказалсял возможен из-за посреднических усилий ОАЭ.
В Telegram-канале ведомства указано, что переговорный процесс был трудным, однако в данный момент все российские военные находятся дома. Им оказывается психологическая и медицинская помощь, предоставлена возможность связаться с родственниками.
Ранее российский военный, который вернулся в Россию в результате обмена пленными с украинской стороной, рассказал о пытках в украинском плену.
Дана оценка национализированным украинским активам в Крыму
Глава парламента Крыма Константинов заявил, что цена национализированных украинских активов составляет миллиарды рублей
Национализированные активы украинских олигархов и чиновников в Крыму оценили в миллиарды рублей, сообщил глава парламента региона Владимир Константинов.
По его словам, среди национализированного имущества оказались крупные предприятия, к примеру, туристской сферы, передает РИА «Новости».
Константинов добавил, что добропорядочным украинским владельцам имущества в Крыму ничего не грозит в случае, если они не поддерживают антироссийскую деятельность и не финансируют киевский режим.
«Тем, кто не замечен в провокационной деятельности в отношении России, бояться нечего», – заверил он.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины, а по итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО.
Захарова отреагировала на «шедевр» Макфола о «прорыве на Украине»
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Предложения о введении санкций против всего состава ВС России, их жен и детей, которые представил экс-посол США в Москве Майкл Макфол в числе других подобных инициатив, – это «шизофазия в острой форме», заявила представитель МИД Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на статью Макфола для издания Foreign Affairs под названием «Как добиться прорыва на Украине», в которой тот приводит шаги для того, чтобы «победить».
Статья, по мнению Захаровой, «несколько протухла», поскольку в ней говорится о том, как все хорошо на Украине, и не упоминаются обыски у украинского олигарха Игоря Коломойского.
Запад, несмотря на утверждения Макфола о том, что «Ukraine is doing so well» (У Украины все настолько хорошо – прим. ВЗГЛЯД), вводит очередные антироссийские санкции, поставляет Киеву все больше продвинутых и дорогих типов вооружения, и обещает еще большие объемы экономической помощи, подчеркнула дипломат.
Она отметила, что Макфол также не очень хорошо понимает положение дел в военной сфере в самих США, поскольку требует поставок пусковых установок M270 киевскому режиму в случае отсутствия РСЗО HIMARS.
«Видимо, в Пентагоне о Макфоле тоже не очень высокого мнения. Ну еще бы, бывший посол предлагает поставлять на Украину истребители F-16 (на каждом ценник в десятки миллионов долларов), забывая о том, к чему это может привести», – подчеркнула Захарова.
Также Макфол требует снижения потолка на нефть вдвое, пренебречь зерновой сделке, совершенной под эгидой ООН, ввести санкции против всего личного состава ВС России, их жен и детей. По его задумке, американскому президенту Джо Байдену нужно объявить об этом 24 февраля.
Захарова указала, что Макфол – это известный публицист, и он регулярно пишет на подобные тему, в том числе в Twitter, и раньше «этого гения слушали». Именно сейчас Вашингтон и «его натовские марионетки» реализуют против России неолиберальную стратегию, которую Макфол активно продвигал.
До этого в январе Макфол заявил, что в обмен на западное оружие президент Украины Владимир Зеленский мог бы подписать соглашение о его неприменении для нанесения ударов по территории России. В таком случае он пообещал Киеву от США и союзников БМП, ПВО, РСЗО и боеприпасы.
В Госдуме предложили расценивать удары по Крыму ракетами США как объявление войны
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Предполагаемые удары по Крыму из американских ракет можно будет расценивать как объявление войны со стороны США, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
По его словам, уже сейчас «американским горе-политикам» нужно осознать, что шутки с Россией и бряцание оружием рядом с ее границами плохо закончатся для их государства, передает РИА «Новости».
Шеремет добавил, что американцам стоит «оставить при себе сказки насчет использования ракет по усмотрению Киева», заявив, что американские ракеты летят по указке Вашингтона.
Также депутат заметил, что настало время полностью перерубить коридоры, по которым Киеву поставляется западное оружие.
«Мы должны убедить США и их ближайшего прислужника Польшу в бесперспективности агрессии в отношении России... нападение на страну с ракетным частоколом не только глупо, но и смертельно опасно», – подчеркнул Шеремет.
Как, в свою очередь, отметил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов, попытка киевского режима «отбить Крым» приведет только к страшному для Украины военному ответу.
Он добавил, что, Крым надежно защищен и имеет для России сакральное значение.
Ранее в пятницу Пентагон заявил, что в новом пакете военной помощи киевскому режиму будут ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB дальностью в 150 км. В Пентагоне заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.
Пограничники США унизили Байдена из-за инцидента с китайским аэростатом
Профсоюз американских пограничников высмеял администрацию президента Джо Байдена из-за китайского аэростата
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Профсоюз американской пограничной службы обнародовал «язвительный» пост в адрес администрации действующего президента Джо Байдена после инцидента с китайским аэростатом.
Национальный совет пограничной службы в своем Twitter (запрещен в России) написал, что «Китай следит за границей (США – прим. ВЗГЛЯД) более внимательно, чем администрация Байдена», передает РИА «Новости».
Издание New York Post, в свою очередь, отмечает, что ироничный ответ опубликован в связи с миграционным кризисом, из-за которого в Штатах зафиксировано рекордное количество незаконных мигрантов. Так, за 2022 год численность нелегалов, пытавшихся въехать в Штаты, достигла почти 2,4 млн человек против 450 тыс. двумя годами ранее.
Напомним, США с конца января отслеживают в небе китайский разведывательный воздушный шар размером с «три автобуса».
Китай не торопился признавать ответственность за происходящее, однако позже МИД КНР выразил сожаление в связи с инцидентом, который произошел за несколько дней до критически важных (для США) переговоров госсекретаря Энтони Блинкена в Пекине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что над США несколько дней летит гигантский воздушный шар. При этом военные утверждают, что это китайский аэростат-шпион, однако команды на его уничтожение не поступило якобы «из-за риска для безопасности людей на земле».
Зарубежная пресса не поверила пробирке Пауэлла
Работавшая в ООН журналистка заявила, что зарубежные СМИ не поверили пробирке Пауэлла
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Иностранные корреспонденты, освещавшие заседание СБ ООН в 2003 году, когда экс-госсекретарь США Колин Пауэлл продемонстрировал пробирку, не поверили его словам об имеющейся у Ирака технологии, рассказала журналистка, работавшая в тот день в штаб-квартире ООН.
По ее словам, после демонстрации пробирки журналистка отправилась в постпредство США при ООН и взяла у него интервью. Тогда Пауэлл «поклялся ей, что это была правда». Однако позднее он сам признался, что это неправда. Корреспондент отметила, что это «был печальный день, потому что «страна, которую мир называл крупнейшей державой, лгала, чтобы начать войну», передает РИА «Новости».
Женщина добавила, что за исключением большинства представителей американской прессы международная пресса не верила в это. По мнению журналистки, инспекторы от ООН, побывавшие в Ираке, не могли солгать.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков охарактеризовал поступок Пауэлла с пробиркой как олицетворение лицемерия правящей элиты США.
Китай заявил о координации позиций с Россией по международным вопросам
МИД КНР: Китай и Россия укрепляют взаимное доверие и все более тесно координируют позиции по международным вопросам
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Россия и Китай постоянно укрепляют взаимное доверие и все более тесно координируют позиции при урегулировании международных вопросов, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Как заявил замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй, которого цитирует МИД КНР, Китай и Россия постоянно углубляют взаимное доверие, стабильно продвигают сотрудничество во всех направлениях, все более тесно взаимодействуют друг с другом на международной арене, передает ТАСС.
Как подчеркнул китайский дипломат, Пекин стремится к сотрудничеству с Москвой в соответствии с важным взаимопониманием, достигнутым между лидерами двух стран.
Ма Чжаосюй подчеркнул, что китайско-российские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эру сохраняют тенденцию развития на высоком уровне.
Напомним, в четверг глава МИД Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая по качеству выше военного союза, они не имеют ни ограничений, ни пределов.
Российские войска выбили ВСУ с западных окраин Двуречного
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ВС России в последние сутки выбили с окраин поселка Двуречное в Харьковской области группу войск ВСУ, сообщили в российском Министерстве обороны.
Во время наступления на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск выбили противника с западных границ Двуречного, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В Харьковской области у поселков Крахмальное и Берестовое нанесены удары авиацией и артиллерией по 92-й механизированной бригаде ВСУ, уничтожено более 30 украинских военных, две бронированные машины и три автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении у поселков Червоная Диброва (ЛНР) Серебрянка, Григорьевка (ДНР) нанесено поражение скоплениям 80-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам ВСУ. За сутки там уничтожено свыше 100 украинских военных, шесть боевых бронированных машин, машина РСЗО БМ-21 «Град» и гаубица Д-30.
Группировка войск «Южная» на Донецком направлении в ходе наступления заняла более выгодные рубежи и позиции. За сутки там уничтожено до 60 украинских бойцов, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «МСТА-Б», гаубица «Акация» и машина БМ-21 «Град».
У городов Краматорск и Угледар (ДНР) ликвидированы два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
У поселков Марково, Тихоновка и Новомихайловка (ДНР) ликвидированы американские станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск «Восток» за сутки уничтожено более 35 украинских военных, танк, два БТР, две гаубицы МСТА-Б.
На Херсонском направлении уничтожена машина РСЗО БМ-21 «Град» у поселка Новокаиры (Херсонская область), склад боеприпасов у поселка Токаревка (Херсонская область).
Авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах.
ПВО за сутки уничтожили 13 беспилотников у поселков Райгородка, Белогоровка, Голиково, Краснореченское, города Кременная (ЛНР), Александровка, Новоселовка, Старомайорское (ДНР), Малая Токмачка, Степановка (Запорожская область) и Тягинка (Херсонская область).
Также сбиты четыре снаряда РСЗО «Ольха» и HIMARS, ракета «Точка-У».
С начала СВО уничтожены 382 самолета, 206 вертолетов, 3021 беспилотник, 403 ЗРК, 7737 танков и других боевых бронированных машин, 1007 машин РСЗО, 3996 орудий полевой артиллерии и минометов.
Сторонники Саакашвили сообщили о подготовке к уличным боям с участием наемников c Украины
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Глава «Штаба по освобождению Михаила Саакашвили» Георгий Чаладзе заявил о подготовке сторонников экс-президента Грузии к уличным боям, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Если они (власти) не хотят войнs на улицах, то должны положительно решить вопрос Саакашвили», – заявил он в эфире оппозиционной телекомпании «Формула».
«Да, это – угроза», – подтвердил Чаладзе.
По его словам, осужденный на шесть лет бывший президент Грузии имеет «очень большую и сильную армию сторонников, которая монолитна и верна ему».
Чаладзе отметил, что о плане оппозиции развязать уличную войну, если Саакашвили не выпустят из заключения, «знают все наши западные партнеры».
В свою очередь, депутат от оппозиции Губаз Саникидзе заявил, что «к войне (против властей страны) готовятся многие». Он сообщил, что лично контактирует на этот счет с ветеранами войн в Абхазии и Южной Осетии.
Также Саникидзе сказал телекомпании «Кавкасия», что рассчитывает на помощь «нескольких тысяч» грузин, воюющих ныне за ВСУ.
«На второй день они будут здесь, с нами», – заявил он.
«Мы поступим с вами так, как поступает Украина с коллаборационистами», – пригрозил депутат властям Грузии.
Медведев заявил о возможности завершить конфликт на Украине «по щелчку пальца»
Медведев: Вашингтон способен по щелчку пальца прекратить конфликт на Украине, но США в этом не заинтересованы
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Вашингтон способен по «щелчку пальца» прекратить конфликт на Украине, который сам же и спровоцировал, однако США в этом не заинтересованы, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью Надане Фридрихсон.
В Telegram-канале журналистки опубликовано письменное интервью Медведева, в котором он указывает, что Вашингтон давно мог бы приказать «своим накачанным наркотиками холопам сесть за стол переговоров», однако в администрации США и Конгрессе просто в этом не заинтересованы.
Зампред Совбеза отметил, что сочувствует людям Донбасса, а не страдающим от последствий санкций европейцам.
«Сочувствовать надо нашим людям на Донбассе и на других территориях, которые подвергаются атакам нацистов», – подчеркнул он.
Медведев заверил, что за антироссийские санкции главным образом расплачиваются рядовые европейцы.
«Поставки оружия киевскому режиму, поддержку торговых войн и блокад расплачиваются рядовые граждане ЕС в прямом смысле слова», – резюмировал он.
Ранее в интервью Медведев предупредил, что Украина «запылает» в случае нападения на Крым.
Балицкий объявил об отправке батальона имени Судоплатова на передовую
В Запорожской области на передовую отправились первые военнослужащие добровольческого батальона имени Павла Судоплатова, сообщил врио руководителя региона Евгений Балицкий.
На передовой линии бойцы батальона проходят боевое слаживание, они настроены решительно и рвутся в бой, заявил Балицкий, передает ТАСС.
По его словам, на передовой край обороны «отправились лучшие», те, кто уже имеют боевой опыт и прошли подготовку на полигонах в течение нескольких месяцев.
У военнослужащих есть обмундирование, экипировка, бронежилеты, аптечки и вооружения, все необходимое.
Ранее в Запорожской области заявляли, что бойцы батальона имени Судоплатова готовы к выполнению боевых задач любой сложности.