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В МИД заявили о поддержке ЕС неонацистов
В МИД России заявили о поддержке ЕС неонацистов
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Прошедший в Киеве саммит ЕС показал желание европейских политиков ослабить Россию ради того, чтобы обслужить США и НАТО.
Сейчас Брюссель продолжает активно поддерживать неонацистов в Киеве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
По словам Захаровой, при этом сам ЕС заявляет о полном уважении прав меньшинств. Также она назвала абсурдными и аморальными процессы создания структур, которые привлекут к ответственности лиц виновных за происходящее на Украине.
Захарова напомнила Европе про обман с Минскими соглашениями, сокрытие военных преступлений Киева против населения Донбасса и спонсирование украинских преступников оружием и деньгами.
Ранее представитель МИД России назвала ложью слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о неготовности Москвы идти на переговоры.
Кремль отреагировал на заявление Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву
Песков о поставках дальнобойный ракет: Важно не забывать о заявлении Путина в Волгограде
Необходимо помнить заявление президента Владимира Путина в Волгограде, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву.
«Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Ранее в пятницу Пентагон заявил, что в новом пакете военной помощи киевскому режиму будут ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB дальностью в 150 км. В Пентагоне заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.
Ранее Путин в Волгограде заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине, но у России есть чем ответить и применением бронетехники дело не закончится.
ВС России впервые в ходе СВО уничтожили норвежский ЗРК NASAMS
Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине впервые уничтожили ЗРК NASAMS производства Норвегии, заявило Минобороны России.
Зенитный ракетный комплекс NASAMS производства Норвегии уничтожен у населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики, передает РИА «Новости».
Там же уничтожена украинская пусковая установка тактических ракет «Точка-У».
В конце января Пентагон заявлял, что в очередной пакет военной помощи Киеву включены системы противовоздушной обороны, включая норвежские NASAMS и восемь систем Avengers.
До этого на Украине заявляли, что Канада потратит 406 млн долларов на закупку NASAMS для передачи Киеву.
Из украинского плена вернулись 63 российских военных «чувствительной категории»
Минобороны: После сложных переговоров из украинского плена вернулись 63 российских военных «чувствительной категории»
После сложного переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории домой вернулись 63 бойцов ВС России, сообщает Минобороны.
В оборонном ведомстве отметили, что в группу на обмен были включены военнослужащие «чувствительной категории», и их обмен которых оказалсял возможен из-за посреднических усилий ОАЭ.
В Telegram-канале ведомства указано, что переговорный процесс был трудным, однако в данный момент все российские военные находятся дома. Им оказывается психологическая и медицинская помощь, предоставлена возможность связаться с родственниками.
Ранее российский военный, который вернулся в Россию в результате обмена пленными с украинской стороной, рассказал о пытках в украинском плену.
Дана оценка национализированным украинским активам в Крыму
Глава парламента Крыма Константинов заявил, что цена национализированных украинских активов составляет миллиарды рублей
Национализированные активы украинских олигархов и чиновников в Крыму оценили в миллиарды рублей, сообщил глава парламента региона Владимир Константинов.
По его словам, среди национализированного имущества оказались крупные предприятия, к примеру, туристской сферы, передает РИА «Новости».
Константинов добавил, что добропорядочным украинским владельцам имущества в Крыму ничего не грозит в случае, если они не поддерживают антироссийскую деятельность и не финансируют киевский режим.
«Тем, кто не замечен в провокационной деятельности в отношении России, бояться нечего», – заверил он.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины, а по итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО.
Пентагон оставил на усмотрение Украины решение об ударе по Крыму ракетами GLSDB
Соединенные Штаты оставили на усмотрение Киева возможность использования ракет малого диаметра GLSDB дальностью около 150 км для ударов по Крыму, которые Вашингтон включил в пакет военной помощи Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«Да, <…> мы предоставим Украине запускаемые с земли снаряды малого диаметра GLSDB. Это даст им возможность наносить удары на большую дальность», – сказал он, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, решил ли Вашингтон поставлять эти снаряды именно с той целью, чтобы Киев мог наносить ими удары по территории Крыма, Райдер заявил, что когда речь идет о планах Украины и проводимых ей операциях, то это их право принимать решение.
Ранее сообщалось, что американское министерство обороны выделило очередной пакет военной помощи Киеву, в пакете будут ракеты GLSDB дальностью в 150 км.
Военный эксперт Вадим Козюлин назвал газете ВЗГЛЯД основные риски при передаче Украине дальнобойных боеприпасов к РСЗО HIMARS. «Методы перехвата ракет нами хорошо освоены. Проблема заключается лишь в том, что вооружение высокоточное, что значительно повышает его эффективность. У Украины еще не было снарядов со столь высоким показателем дальности полета. Радиус достигаемых целей для ВСУ значительно повышается. В связи с этим вновь возрастают риски для сухопутного коридора в Крым», – сказал эксперт.
Депардье рассказал об отношении к России после начала СВО
Французский актер Жерар Депардье, являющийся российским гражданином, заявил что происходящее на Украине не поменяло его отношение к России.
Актер в интервью немецкому изданию Augsburger Allgemeine заявил, что для него ничего не поменялось после начала спецоперации, передает РИА «Новости».
Он добавил, что считает себя русским, и любит русскую культуру, и пояснил, что предпочитает избегать разговоров на эту тему, поскольку «никто не может сказать ничего действительно разумного по этому поводу».
Артист отметил, что ему не нравится, когда смешивают «политику и актерство».
В ноябре Депардье закрыл продюсерский центр «ПЦ ЖД» в России, его продюсер Арно Фрилли подчеркнул, что это не связано с событиями на Украине.
В Польше предрекли скорое уничтожение западных танков на Украине
Польский политолог Холащинский заявил, что западные танки будут уничтожены российскими военными спустя три месяца
Направленные Киеву танки будут уничтожены в течение трех месяцев, с начала спецоперации Киев потерял около 550 различных типов военной техники, заявил в эфире Radio Maryja польский политолог Кристиан Холащинский.
По его словам, в случае, если будет собрана вся техника, – порядка 150-170 танков – ее хватит на квартал, так как за 342 дня (с момента начала спецоперации) Киев уже потерял около 550 различных типов машин, передает Ura.ru.
Ранее Германия дала согласие на передачу киевскому режиму своих танков Leopard 2, Соединенные Штаты также заявили о готовности к передаче танков M1 Abrams.
Немцы разозлились на Зеленского из-за слов о вхождении Украины в ЕС
Читатели Die Welt раскритиковали заявление Зеленского о том, что Украина входит в состав ЕС
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Читатели немецкого издания Die Welt резко осудили заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Так, комментаторы засомневались в здравомыслии Зеленского после его слов о том, что он говорит от лица Украины «как участник ЕС», передает РИА «Новости».
«Теперь он совсем сошел с ума. Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО в обозримом будущем. Даже если Зеленский видит это иначе, страны НАТО тоже не союзники, для этого нужен альянс, которого нет», – отметил Wolfgang V.
Пользователь Sailоr поинтересовался, «что курит Зеленский», а Stephen P предположил, что в нем «снова пробуждается комик».
«Им место везде, кроме ЕС. Еще одна страна, которая десятилетиями будет просто бездонной ямой», – заметил Der Alte.
Andre W подмечает, что Зеленский «не может насытиться». «То, что ему говорят или сообщают, его либо не интересует, либо ему этого недостаточно. Собственно, как и всегда», – отметил он.
Пользователь Sonya F назвала его «в самом деле наглым» и добавила, что его стране «совершенно не место в ЕС».
«Непревзойденная дерзость. Просто невероятно...», – заключил Chris S.
Ранее Зеленский заявил, что киевский режим не станет сдавать город Артемовск, а ВСУ смогут начать наступление в Донбассе, если Киев получит дальнобойное оружие с Запада.
Мирошник: Украина призналась в остром дефиците живой силы на фронте
Экс-посол Мирошник: Украина отказывается от обеспечения внутреннего порядка ради пополнения рядов на фронте
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Украина постепенно исчерпывает мобилизационный потенциал, неся огромные потери на фронте. Поэтому офис Зеленского готов отправить воевать всех, даже обычных полицейских, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в МВД Украины заявили о формировании штурмовых бригад для «захвата Крыма и Донбасса».
«Заявления о формировании новых бригад – это признание колоссальных потерь и демонстрация тотального дефицита сил на фронте. Причем я бы это трактовал так: раз военкоматы не могу выполнить нормы по мобилизации обычного населения, тогда на линию боевого соприкосновения отправится нацгвардия, хочет она того или нет», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Напомню, МВД на Украине – это монстр, который усилиями еще Арсена Авакова подмял под себя нацгвардию, обычную милицию, погранслужбу и даже МЧС. И вот из этой репрессивной машины сейчас «добровольно» будут набираться восемь якобы новых бригад. Причем утверждения о том, что эти подразделения будут «захватывать Донбасс и Крым», – это как морковка на длинном шесте перед глупым осликом, идущим на убой», – продолжил он.
«Бравыми лозунгами они пытаются заманить людей в коридор, из которого не будет выхода. Фактически Украина готова отказаться от обеспечения внутреннего порядка в стране ради пополнения рядов на передовой. Это также подтверждает желание Зеленского сформировать три корпуса ВСУ, а это около 220 тыс. человек. В этом вопросе он готов на все», – считает собеседник.
Ранее врио главы украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что ведомство приступило к формированию штурмовых бригад из военных, полицейских и сотрудников погранслужбы для «захвата Крыма и Донбасса». Он уточнил, основу подразделений будут составлять силовики со значительным боевым опытом, также в состав формирования войдут добровольцы. При этом у групп не будет никаких тыловых заданий, а только высококачественная подготовка и участие в операциях на передовой.
Проект называется «Гвардия наступления», в его структуру войдут шесть действующих подразделений – «Ураган», «Красная калина», «Кара-Даг», «Рубеж», «Спартан» и «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) – и два новых. Также будут сформированы бригады госпогранслужбы «Стальная граница» и штурмовая бригада нацполиции «Ярость».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Крым находится под надежной защитой, Донбасс пока до конца не защищен, поэтому спецоперация продолжается.
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Пентагон заявил о несовместимости боеприпасов GLSDB с установками HIMARS
В Пентагоне заявили, что запланированные к передаче управляемые бомбы GLSDB несовместимы с пусковыми установками РСЗО HIMARS, пишут СМИ.
По информации источников, в Штатах рассматривают возможность поставок Киеву установок, при помощи которых можно применять боеприпасы GLSDB. При этом не уточняется, о каких конкретно установках идет речь, передает ФАН.
Ранее сообщалось, что американское министерство обороны выделило очередной пакет военной помощи Киеву, в пакете будут ракеты GLSDB дальностью в 150 км.
Военный эксперт Вадим Козюлин назвал газете ВЗГЛЯД основные риски при передаче Украине дальнобойных боеприпасов к РСЗО HIMARS. «Методы перехвата ракет нами хорошо освоены. Проблема заключается лишь в том, что вооружение высокоточное, что значительно повышает его эффективность. У Украины еще не было снарядов со столь высоким показателем дальности полета.
Американского наемника ликвидировали в Артемовске
В Артемовске ликвидирован американский наемник спустя три недели пребывания в зоне СВО
Американец Пит Рид в возрасте 34 лет прибыл на Украину в середине января, спустя три недели его машина попала под обстрел со стороны российских военных, сообщает The Guardian.
В статье уточняется, что прибывший в качестве якобы волонтера-медика часто посещал горячие точки – воевал в Афганистане, Ираке в рядах курдских формирований, служил в Сирии, Йемене и Польше, сообщается в Telegram-канале «RT на русском».
Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов отметил рост числа наемников из европейских стран в зоне специальной военной операции.
ЕС согласовал потолок цен на российские нефтепродукты
Евросоюз согласовал потолок цен на российские нефтепродукты на уровне 100 долларов за баррель
Страны Евросоюза (ЕС) достигли договоренности об уровне потолка цен в 100 долларов за баррель на российские нефтепродукты, торгующиеся с премией, сообщили СМИ.
Как сообщило Reuters, послы ЕС договорились определить потолок цен на дизель на уровне 100 долларов за баррель, а на дисконтную нефтепродукцию – 45 долларов за баррель, пишет ТАСС.
Отмечается, что потолок цен они попытаются установить совместно с государствами Группы семи с 5 февраля.
Шведское председательство в Совете ЕС в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) также добавило, что постпреды ЕС сегодня одобрили потолки цен на нефтепродукты перед окончательным утверждением Советом ЕС, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что ЕС рассматривает возможность ограничения цены на российское дизельное топливо на уровне 100 долларов за баррель.
Напомним, как сообщал минфин США, коалиция стран, поддержавших лимит цен на сырую нефть из России, решила, что на разные категории российских нефтепродуктов будут введены два дополнительных потолка цен.
Вместе с тем, глава минфина США Йеллен не исключила, что «все пойдет не по плану» с лимитом цен на российские нефтепродукты.
Газета ВЗГЛЯД изучала, чем обернется запрет на топливо для Европы из России.
Пентагон включил в пакет военной помощи Киеву ракеты дальностью в 150 км
Американское министерство обороны сообщило о выделении очередного пакета военной помощи Киеву, в пакете будут ракеты GLSDB дальностью в 150 км, сообщил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер.
Пакет состоит из двух частей, 425 млн долларов планируется выделить из запасов Пентагона, 1,75 млрд пойдут на закупку вооружений Киеву у поставщиков, заявил Райдер, передает ТАСС.
В пакет войдут ПВО, БМП, боеприпасы для Javelin, обычные ракеты и «ракеты большей дальности» для РСЗО HIMARS. Также в пакете будут ракеты GLSDB, способные поражать цели на дальности до 150 км.
Агентство Reuters также указало, что в пакете также будут 2 ЗРК Hawk и высокоточные ракеты. Также в пакет вошли 181 бронеавтомобиль MRAP, БПЛА класса Пума и высокоточные снаряды M982 Excalibur.
В Польше началась подготовка украинских военных на танках Leopard
Польская сторона начла обучать украинских военнослужащих пользованию танками Leopard, об этом заявил в польский министр национальной обороны Мариуш Блащак.
Обучение бойцов – это первый этап передачи танков Киеву, заявил Блащак, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Он пояснил, что был проведен отбор среди украинских военных, в скором времени их обучат на Leopard.
Ранее Германия дала согласие на передачу киевскому режиму своих танков Leopard 2, Соединенные Штаты также заявили о готовности к передаче танков M1 Abrams.
Минобороны показало работу системы залпового огня «Торнадо-С»
В Минобороны России рассказали о работе системы залпового огня «Торнадо-С»
В районе проведения спецоперации работают новые системы РСЗ «Торнадо-С», их используют для ударов по украинским войскам и военным объектам, которые поражаются с высокой точностью, сообщили в Минобороны.
Было опубликовано видео работы системы «Торнадо-С», экипажи выезжают на позицию и готовятся к стрельбе. Далее уже запускают реактивные снаряды.
Позже в ведомстве добавили, что «Торнадо-С» нанесли удар по военной технике, вооружениям и боеприпасам, которыми снабдили украинские войска. Отмечается, что на точности попадания не отражается расстояние и вид используемого снаряда, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.
Система наносит удары с точность до 120 км, нанося удары 300-мм ракетами.