Венгрия выступила против расширения санкций ЕС в области энергетики

Венгрия выступила против расширения антироссийских санкций ЕС в области энергетики

Власти Венгрии выступили против расширения антироссийских энергетических санкций Евросоюза, заявили в Минэнерго Венгрии.

В заявлении ведомства указано, что принятые санкции не положили конец конфликтной ситуации, а сами европейские потребители столкнулись с резким скачком цен, энергетическим кризисом и перебоями в поставках, передает ТАСС.

Минэнерго подчеркивает, что провальная санкционная политика ввергла Европу в кризис, наложив тяжелое бремя на страны, бизнес и европейские семьи.

Кроме того, в министерстве выразили опасения, что вступающие в силу 5 февраля санкции ЕС в отношении российской нефти напрямую затронут Венгрию в долгосрочной перспективе.

«Венгрия нуждается в импорте для обеспечения устойчивого снабжения топливом», – уточняется в заявлении.

В ведомстве полагают, что вся Европа столкнется с ростом цен и нехваткой нефтепродуктов из-за санкций, так как потребностей ЕС в дизельном топливе до сих пор обеспечивалась российскими источниками.

Получение нефтепродуктов из Индии, Ближнего Востока и Китая обойдется втридорога, и может привести к нарушению безопасности поставок, заключили в Минэнерго.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен подписала распоряжение о введении потолка цен на российские нефтепродукты с 00.01 5 февраля по времени восточного побережья США (07.01 мск).

Накануне страны Евросоюза согласовали введение потолка цен на российские нефтепродукты на уровне 100 долларов за баррель.