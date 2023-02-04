|
|
Венгрия выступила против расширения санкций ЕС в области энергетики
Венгрия выступила против расширения антироссийских санкций ЕС в области энергетики
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Власти Венгрии выступили против расширения антироссийских энергетических санкций Евросоюза, заявили в Минэнерго Венгрии.
В заявлении ведомства указано, что принятые санкции не положили конец конфликтной ситуации, а сами европейские потребители столкнулись с резким скачком цен, энергетическим кризисом и перебоями в поставках, передает ТАСС.
Минэнерго подчеркивает, что провальная санкционная политика ввергла Европу в кризис, наложив тяжелое бремя на страны, бизнес и европейские семьи.
Кроме того, в министерстве выразили опасения, что вступающие в силу 5 февраля санкции ЕС в отношении российской нефти напрямую затронут Венгрию в долгосрочной перспективе.
«Венгрия нуждается в импорте для обеспечения устойчивого снабжения топливом», – уточняется в заявлении.
В ведомстве полагают, что вся Европа столкнется с ростом цен и нехваткой нефтепродуктов из-за санкций, так как потребностей ЕС в дизельном топливе до сих пор обеспечивалась российскими источниками.
Получение нефтепродуктов из Индии, Ближнего Востока и Китая обойдется втридорога, и может привести к нарушению безопасности поставок, заключили в Минэнерго.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен подписала распоряжение о введении потолка цен на российские нефтепродукты с 00.01 5 февраля по времени восточного побережья США (07.01 мск).
Накануне страны Евросоюза согласовали введение потолка цен на российские нефтепродукты на уровне 100 долларов за баррель.
Зеленский возмутился умением России быстро адаптироваться к санкциям
Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям Запада, при этом скорость введения новых замедлилась.
«Мы видим, что санкционный темп Европы замедлился, а «государство-террорист» увеличивает темп адаптации к санкциям», – передает РИА «Новости» слова Зеленского, который призвал усилить давление на Москву.
Президент Украины заявил об этом в Киеве на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Ранее фон дер Ляйен сообщила, что прибыла в Киев с группой еврокомиссаров «для обсуждения углубления сотрудничества».
Новак: Ответ России по потолку цен на нефть стабилизирует мировой рынок
Новак указал на влияние ответа России по потолку цен на нефть на мировой рынок
Решение Москвы запретить поставки нефти по ценовому потолку поможет ограничить нерыночные инструменты в будущем и стабилизирует рынок, заявил вице-премьер Александр Новак.
Решение о запрете поставок по ценовому потолку принято, чтобы ограничить действия нерыночных инструментов, которые могут повлиять на ситуацию по реализации не только российской нефти, но и на ситуацию на мировом нефтяном рынке, заявил Новак в эфире «России 24», передает ТАСС.
Вице-премьер напомнил, что с 1 февраля вступает в силу указ президента Владимира Путина, запрещающий использование формулировки «потолок цен» в контрактах по поставкам нефти.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что запрет поставок по потолку цен решает две задачи: создание понятного алгоритма ответа и возможность не оглядываться на диктовку цен Западом.
Немцы разозлились на Зеленского из-за слов о вхождении Украины в ЕС
Читатели Die Welt раскритиковали заявление Зеленского о том, что Украина входит в состав ЕС
|
|
Читатели немецкого издания Die Welt резко осудили заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Так, комментаторы засомневались в здравомыслии Зеленского после его слов о том, что он говорит от лица Украины «как участник ЕС», передает РИА «Новости».
«Теперь он совсем сошел с ума. Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО в обозримом будущем. Даже если Зеленский видит это иначе, страны НАТО тоже не союзники, для этого нужен альянс, которого нет», – отметил Wolfgang V.
Пользователь Sailоr поинтересовался, «что курит Зеленский», а Stephen P предположил, что в нем «снова пробуждается комик».
«Им место везде, кроме ЕС. Еще одна страна, которая десятилетиями будет просто бездонной ямой», – заметил Der Alte.
Andre W подмечает, что Зеленский «не может насытиться». «То, что ему говорят или сообщают, его либо не интересует, либо ему этого недостаточно. Собственно, как и всегда», – отметил он.
Пользователь Sonya F назвала его «в самом деле наглым» и добавила, что его стране «совершенно не место в ЕС».
«Непревзойденная дерзость. Просто невероятно...», – заключил Chris S.
Ранее Зеленский заявил, что киевский режим не станет сдавать город Артемовск, а ВСУ смогут начать наступление в Донбассе, если Киев получит дальнобойное оружие с Запада.
Названы мешающие вступлению в ЕС недостатки Украины
В Еврокомиссии заявили о низком уровне готовности Украины для приема в ЕС
Украина пока только в некоторых сферах демонстрирует средний уровень, чтобы быть готовой вступить в Европейский союз (ЕС), следует из доклада Еврокомиссии (ЕК) о степени готовности Киева ко входу в ЕС.
Лучше всего Киев работает в направлении внешней политики, где отмечен высокий уровень. На «тройку» Киев работает в сфере свободного перемещения товаров между Европой и страной. А прогресс сближения Украины и ЕС находится на «начальной стадии», передает ТАСС.
Из документа также следует, что Украина отлично сотрудничает с ЕС по борьбе с киберпреступностью и дезинформацией. Киеву указали на необходимость проработать вопрос борьбы с нелегальным трафиком оружия. Также отметили и недостатки в борьбе с коррупцией. На «ранней стадии» находятся вопросы соблюдения прав человека и свобода прессы.
Ранее сообщалось о негативном влиянии движения украинских товаров на европейских сельхозпроизводителей.
Европарламент призвал рассмотреть поставки самолетов и ракет Киеву
Европарламент в своей резолюции призвал рассмотреть возможность поставок Украине ракет большого радиуса действия и западных боевых самолетов.
В документе ЕП приветствовал решение стран Запада поставить Украине танки, а также настаивает на том, чтобы подготовка экипажей началась немедленно, передает ТАСС.
Резолюции Европарламента носят исключительно рекомендательный характер.
Между тем ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не рассматривает отправку истребителей на Украину в настоящий момент.
ЕС согласовал потолок цен на российские нефтепродукты
Евросоюз согласовал потолок цен на российские нефтепродукты на уровне 100 долларов за баррель
Страны Евросоюза (ЕС) достигли договоренности об уровне потолка цен в 100 долларов за баррель на российские нефтепродукты, торгующиеся с премией, сообщили СМИ.
Как сообщило Reuters, послы ЕС договорились определить потолок цен на дизель на уровне 100 долларов за баррель, а на дисконтную нефтепродукцию – 45 долларов за баррель, пишет ТАСС.
Отмечается, что потолок цен они попытаются установить совместно с государствами Группы семи с 5 февраля.
Шведское председательство в Совете ЕС в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) также добавило, что постпреды ЕС сегодня одобрили потолки цен на нефтепродукты перед окончательным утверждением Советом ЕС, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что ЕС рассматривает возможность ограничения цены на российское дизельное топливо на уровне 100 долларов за баррель.
Напомним, как сообщал минфин США, коалиция стран, поддержавших лимит цен на сырую нефть из России, решила, что на разные категории российских нефтепродуктов будут введены два дополнительных потолка цен.
Вместе с тем, глава минфина США Йеллен не исключила, что «все пойдет не по плану» с лимитом цен на российские нефтепродукты.
Газета ВЗГЛЯД изучала, чем обернется запрет на топливо для Европы из России.
Боррель назвал потраченную на Украину сумму
Общая помощь Евросоюза Киеву с начала конфликта составила 50 млрд евро, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который прибыл в украинскую столицу для участия в заседаниях Еврокомиссии с правительством Украины.
Он заявил в Twitter (заблокирован в России), что Европа останется с Украиной для «победы и восстановления страны», передает РИА «Новости».
Боррель признал, что поставка Киеву западных танков является пересечением красной линии. При этом союзники Украины не готовы поставлять истребители.
Напомним, Германия согласилась передать Украине свои танки Leopard 2, США подтвердили готовность передать Киеву танки M1 Abrams.
ЕС решил ввести новые санкции против России к годовщине начала СВО
Евросоюз намерен ввести новый десятый пакет санкций против России до годовщины начала специальной военной операции (СВО) на Украине 24 февраля, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Агентство АФП приводит слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что ЕС намерен ввести новые санкции против России к 24 февраля, передает ТАСС.
Глава ЕК утверждает, что существующие санкции подрывают российскую экономину. По ее словам, ограничение цен на российскую нефть обходится Москве «примерно в 160 млн евро в день».
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует ввести десятый пакет санкций против России, который будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах.
Вучич: Сербия готова к вступлению в ЕС, но не в НАТО
Сербия продолжает прикладывать усилия для вступления в Евросоюз, но не намерена прорабатывать вопрос о присоединении к НАТО, заявил президент республики Александр Вучич в ходе своего выступления на заседании Народной скупщины (парламент страны).
Как приводит телеканал РТС заявление Вучича в ответ на обращение представителя оппозиции по вопросу вступления республики в Североатлантический альянс, Сербия находится на европейском пути, но не хочет вступать в НАТО, поскольку Белград намерен охранять и укреплять свой военный нейтралитет, передает ТАСС.
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи заявил, что Сербия для вступления в Евросоюз должна не только провести реформы, но и ввести санкции против России.
Москва обвинила Запад в превращении СЕ в «предбанник» ЕС
Замглавы МИД Грушко: РФ нет смысла возвращаться в «предбанник» ЕС, в который усилиями Запада превращен Совет Европы
|
|
Совет Европы больше не нацелен на достижение единства европейских народов, усилиями Запада он превращен теперь в нечто противоположное, России нет никакого смысла возвращаться в некий «предбанник» Евросоюза, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
Заместитель министра иностранных дел России в интервью «Парламентской газете» напомнил, что Совет Европы, как записано в первой главе его Устава, создавался для достижения большего единства европейских народов, однако усилиями Запада он превращен теперь в нечто противоположное. Грушко подчеркнул, что в такую организацию, некий «предбанник» Евросоюза, России нет никакого смысла возвращаться, передает ТАСС.
Напомним, 17 января президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о прекращении действия в отношении России устава Совета Европы, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также ряда международных договоров СЕ. Россия вышла из СЕ в марте 2022 года. В июле того же года Россия вышла из частичных соглашений СЕ.
Венесуэла обвинила антироссийские санкции в беспорядке в ОПЕК
Принятые Западом антироссийские санкции серьезно нарушают работу и вызывают беспорядок на глобальном энергетическом рынке, заявил министр нефти и вице-президент Венесуэлы по экономическим вопросам Тарек Эль-Аиссами.
По его словам, западные страны продолжают проводить иррациональные, незаконные и нарушающие международное право меры в отношении стран, которые составляют часть глобального энергетического рынка. Санкции против важного производителя энергии – России – вносят беспорядок в глобальный энергетический рынок, передает РИА «Новости».
Тем временем президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун подтвердили готовность к работе на мировых рынках энергоносителей, по ОПЕК+ и в рамках Форума экспортеров газа.
Европарламент призвал изгнать российский бизнес из ЕС
Европарламент призвал ЕС изгнать весь российский бизнес и отказаться от импорта урана
Европарламент призвал европейские страны быстрее принять 10-й пакет санкций против России и запретить работу российским компаниям в Европе, включая «Лукойл» и Росатом, говорится в принятой в четверг на спецсессии Европарламента резолюции.
Кроме того, в документе говорится, ЕС должен отказаться от импорта урана из России, передает ТАСС.
Кроме того, ЕП «призывает активно вносить предложения для новых санкций против новых секторов и лиц. Черный список предлагается расширить российскими компаниями, которые все еще присутствуют на рынке Европы, такие как «Лукойл» и Росатом.
Резолюции ЕП носят исключительно рекомендательный характер.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует ввести десятый пакет санкций против России, который будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что может войти в этот пакет.
Захарова назвала ложью слова Борреля о нежелании Москвы начать переговоры
В МИД России назвали неправдой заявление об отсутствии воли у Москвы начать переговоры
Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о неготовности России начать мирные переговоры по Украине из-за отсутствия политической воли – неправда, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она напомнила о заявления представителей России о готовности идти на переговоры, чтобы решить украинский конфликт, но без неприемлемых условий. Захарова подчеркнула, что именно Киев вышел из переговорного процесса, руководствуясь указами других. Также она указала на продолжение отправки Киеву военной помощи, что не способствует решению конфликта, сообщает сайт МИД России.
Помимо этого, Захарова напомнила Боррелю об указе президента Украины Владимира Зеленского, который запретил какие-либо переговоры с Москвой.
Ранее европейский политик в интервью заявил, что Евросоюз всегда открыт для мирных переговоров на Украине, но якобы Россия не демонстрирует политическую волю. Еще Боррель заявил, что Евросоюз подготовит около 30 тыс. украинских военных.
В Кремле высказались о негативном отношении к эмбарго ЕС на российские нефтепродукты
Песков: Кремль негативно относится к эмбарго ЕС на нефтепродукты РФ
Кремль негативно относится к эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты, для хеджирования рисков принимаются меры, заявил президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что российские власти принимают меры, чтобы избежать рисков, которые связаны с введением эмбарго, передает РИА «Новости».
Напомним, 5 декабря прошлого года вступили в силу потолок цен на российскую нефть и нефтяное эмбарго ЕС.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как происходит тотальная перестройка торговли нефтью.
Цена нефти Brent опустилась ниже 81 доллара за баррель
Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже 81 доллара за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала в цене ниже 81 доллара за баррель впервые с 11 января, следует из данных торгов.
Так, на 19:50 мск цена Brent снижалась на 1,51%, составив 80,92 доллара за баррель, передает ТАСС.
Уже ближе к 20.00 мск цена Brent начала снижение еще больше – до 80,68 доллара за баррель, а фьючерс на нефть марки WTI дешевел на 1,96% - 74,39 доллара за баррель.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть начали постепенно падать из-за снижения спроса в Китае.