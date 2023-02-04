Российские фрегаты решили оснастить сверхдальними зенитными ракетами Стали известны даты вывода «Адмирала Кузнецова» из сухого дока Источник: Авианосец «Адмирал Кузнецов» 16 или 17 февраля покинет сухой док 35-го судоремонтного завода 4 февраля 2023, 06:56

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Единственный в ВМФ России авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» 16–17 февраля будет выведен из сухого дока 35-го судоремонтного завода (СРЗ), сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. По словам источника, «Адмирал Кузнецов» будет выведен из сухого дока 35-го судоремонтного завода 16–17 февраля, передает ТАСС. Напомним, в июле 2022 года единственный в ВМФ России авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» «встал на клетки» в Мурманске для докового ремонта. Раскрыто предложение США о передаче украинских территорий России NZZ: США предлагали Украине отдать 20% территорий в обмен на заключение мира с Россией 3 февраля 2023, 03:48 Текст: Антон Никитин

Глава Центрального разведуправления США Уильям Бернс предлагал украинским властям передать России около 20% территорий своей страны в обмен на заключение мирного соглашения, сообщают западные СМИ. Как сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники, президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с этим предложением к Москве и Киеву. По информации NZZ, обе стороны от такой сделки отказались, передает РИА «Новости». Издание добавляет, что после провала миссии Бернса Байден принял решение о поставках Украине танков Abrams. При этом американское издание Newsweek со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шона Дэвитта утверждает, что публикация NZZ «не соответствует действительности». Ранее военный эксперт Скотт Риттер предположил, что танки Abrams даже не успеют добраться на поле боя на Украине, поскольку конфликт к тому моменту, как бронетехнику будет готова к доставке и применению, уже будет завершен. Кадыров: Бойцы «Ахмата» отрепетировали уничтожение танков Leopard и Abrams 3 февраля 2023, 01:21 Текст: Антон Никитин

Бойцы спецназа «Ахмат» провели в зоне спецоперации «генеральную репетицию» уничтожения «хваленых» танков Leopard и Abrams, которые Запад решил поставлять вооруженным силам Украины, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» совместно с воинами 2-й бригады 2-го армейского корпуса уничтожили в районе населенного пункта Веселое в Донецкой народной республике МТ-ЛБ иностранного производства. По словам Кадырова, техника НАТО «горит очень красиво». «Репетиция прошла без заминок. Наши бесстрашные воины успешно набивают руку», – подчеркнул он, добавив, что российские военные «в ожидании новых мишеней в виде выцыганенной [президентом Украины Владимиром] Зеленским техники у своих закордонных хозяев». На каждый «Абрамс» и «Леопард», продолжил Кадыров, найдется свой российский «Корнет». Он отметил, что это дорого обойдется Западу в финансовом плане. Накануне президент Владимир Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине. Новости СМИ2 В Китае объяснили Западу последствия накачки Украины оружием SCMP: Накачка Киева западным оружием обернется бесконечным циклом насилия и кровопролития 3 февраля 2023, 06:15 Текст: Антон Никитин

Поставки западных вооружений украинским властям могут обернуться бесконечным циклом насилия и кровопролития в Европе и за ее пределами, пишет журналист Мариам Шах в статье для китайского издания South China Morning Post. Шах отметила, что уже существует достаточно доказательств того, что западное оружие с Украины переправляется на черные рынки и расползается по всему миру, становясь причиной новой гонки вооружений, передает РИА «Новости». Политика накачивания Украины оружием, по словам автора статьи, повлечет за собой дальнейшие человеческие жертвы и разрушения, станет причиной затяжного конфликта в Сирии, Афганистане и Ливии. С начала конфликта на Украине Запад направил Киеву вооружений на миллиарды долларов, и всем следует осознавать серьезность этой нисходящей спирали, пишет Шах. Запад, поставляя Киеву оружие, ведет опосредованную войну с Россией на украинской земле, заключила автор статьи. Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но ей есть чем ответить на угрозы, и не только бронетехникой. В России предложили запретить продажу игрушечных танков НАТО Депутат Останина: Продажу игрушек в виде американских или немецких танков российским детям следует запретить 2 февраля 2023, 22:17

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Продажа в российских магазинах игрушечных танков в виде немецких Leopard или американских Abrams является пропагандой техники и идеологии западных стран, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, выступив за запрет подобных товаров. Останина в комментарии Daily Storm отметила, что когда раньше дети играли в войну, то делали это с деревянными автоматами, на которых не было фашистских крестов. По ее словам, продажа игрушек в виде американской и немецкой военной техники является элементом пропаганды идеологии тех стран. Она заявила, что выступает против продажи таких игрушек российским детям. Депутат добавила, что производителям следовало бы изображать натовскую символику на игрушках так, чтобы «у детей было желание с ними расправиться с помощью наших российских танков». Останина сказала, что вопрос запрета подобных игрушек будет изучен в ее комитете, после этого депутаты обратятся в Роспотребнадзор. Газета ВЗГЛЯД писала ранее, кто и почему видит опасность в детских игрушках «Хагги Вагги». Новости СМИ2 Российские фрегаты решили оснастить сверхдальними зенитными ракетами 3 февраля 2023, 17:38 Текст: Алексей Дегтярев

Модернизированные фрегаты с зенитно-ракетным комплексом «Полимент-Редут» планируется оснастить зенитными управляемыми ракетами (ЗУР), которые смогут достигать целей на удалении до 400 км, сообщил источник в ОПК. Комплекс «Полимент-Редут» установят на усовершенствованные фрегаты проекта 22350М, его оснастят ЗУР средней и большой дальностью тяжелыми сверхдальнобойными ракетами максимальной дальностью поражения воздушных целей до 400 км, сказал собеседник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе. Он уточнил, что сейчас «Полимент-Редут» может использовать ракеты с дальностью до 150 км. Увеличенная дальность перехвата целей даст возможность фрегатам поражать самолеты НАТО дальнего радиолокационного обнаружения и более эффективно строить противовоздушную оборону. Военный эксперт оценил роль распутицы на Украине для проведения СВО Военный эксперт Коротченко заявил, что погода не влияет на сроки проведения СВО 1 февраля 2023, 10:53 Текст: Вера Басилая

Распутица, которая сейчас наблюдается в зоне проведения спецоперации России на Украине, не играет важной роли для ведения боевых действий и сроков проведения СВО, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. Коротченко пояснил, что не стоит связывать сроки либо проведение военных действий с распутицей. По словам экспертов, главное условие – наличие боеспособных группировок войск, возможность грамотного оперативного планирования, вооружения и военная техника, передает Ura.ru. Между тем в октябре прошлого года командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявлял, что ухудшение погодных условий в Донбассе влияет одинаково на обе стороны конфликта. Новости СМИ2 Bloomberg: Запад советует Украине сдать Артемовск Bloomberg: Запад советует Украине сдать Артемовск и копить силы на весну 2 февраля 2023, 23:46 Текст: Антон Никитин

Западные страны советуют Киеву дождаться поступления обещанных танков Leopard и отложить наступление до весны, пожертвовав на нынешнем этапе Артемовском (украинское название – Бахмут), пишет Bloomberg со ссылкой на представителей властей США и европейских стран. Источники Bloomberg считают, что ВСУ, скорее всего, смогут, переместившись к западу, создать новую линию обороны и предотвратить дальнейшее наступление на Краматорск и Славянск, передает ТАСС. При этом агентство указывает, что переданных Украине вооружений недостаточно, чтобы развернуть крупное наступление. Однако, получив новую бронетехнику, украинские военные могут попытаться контратаковать на юге с целью перерезать сухопутную дорогу в Крым, пишет Bloomberg. При этом источники считают, что конфликт на Украине может затянуться как минимум до 2024 года. Газета ВЗГЛЯД писала ранее, кто и почему ждет «решающего наступления» России на Украине. Испания отказалась передавать Украине танки Leopard 2А4 Испания отказалась передавать Украине танки Leopard 2А4 из-за их плохого состояния 2 февраля 2023, 09:52 Текст: Вера Басилая

Испания не будет передавать танки Leopard 2А4 Украине из-за их «абсолютно плачевного состояния», они нуждаются в восстановлении, сообщила Europa Press. По данным издания, танки Leopard 2А4 более десяти лет находились на консервации и теперь нуждаются в восстановлении и модернизации, передает Sputnik Ближнее зарубежье. Министр обороны Испании в августе прошлого года предупреждала, что не может передать Украине танки из-за их опасности для людей, сейчас решается вопрос о реальности их реанимации. Ранее СМИ сообщали, что Испания планировала передать Украине от четырех до шести танков Leopard 2A4. Новости СМИ2 Военная полиция предотвратила теракт в Запорожской области Военная полиция России обнаружила взрывное устройство на остановке в поселке Кирилловка в Запорожской области 1 февраля 2023, 08:40 Текст: Вера Басилая

Бойцы военной полиции России обнаружили на остановке в поселении Кириловка Запорожской области противопехотную мину с дистанционным управлением, она была обезврежена, сообщил командир одного из подразделений с позывным «Фармацевт». По словам военного, диверсанты собирались взорвать остановку, где бывает большое скопление местного населения, но мину обнаружили и обезвредили, передает РИА «Новости». Военнослужащий с позывным «Ара» во время уничтожения СВУ и боеприпасов на полигоне рассказал, что взрывчатка оказалась противопехотной миной МОН-100 с дистанционным управлением, из-за этого пришлось обезвреживать ее на месте, потому что наблюдатель мог привести ее в действие в любой момент. По словам «Фармацевта», местные жители оперативно обращаются к военной полиции в случае обнаружения подозрительных предметов, что позволяет подавлять активность диверсантов. Ранее российские военные обнаружили на Авдеевском направлении диверсионно-разведывательную группу ВСУ и оперативно передали координаты противника артиллерийским расчетам 152-миллиметровых пушек «Гиацинт», которые нанесли боевикам огневое поражение. Также был предотвращен прорыв спецназа ВСУ в Запорожской области. Минобороны получило первую в 2023 году партию новых БМП-3 Ростех: Минобороны получило первую в 2023 году партию новых БМП-3 с усиленной защитой 3 февраля 2023, 13:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) отгрузил первую партию боевых машин пехоты БМП-3 по гособоронзаказу 2023 года, сообщили в пресс-службе Ростеха. Как отмечает пресс-служба со ссылкой на индустриального директора комплекса вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, «Курганмашзавод» начал первые поставки Минобороны партии БМП-3, оснащенных основным прицелом наводчика-оператора «Содема», решетками для усиления защиты машин и дополнительными броневыми экранами, передает РИА «Новости». Также в течение года планируется поставить Минобороны бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-Л, десантные БТР-МДМ, а также военную технику после капитального ремонта. Ранее «Курганмашзавод» доработал БМП-3 и БМД-4М с учетом опыта спецоперации. Новости СМИ2 Госдеп ответил на вопрос о блокировке продажи Турции истребителей Спикер Госдепа Прайс: Конгресс имеет право голоса в вопросе продажи Турции истребителей F-16 3 февраля 2023, 07:23 Текст: Антон Никитин

Администрация США не против продажи Турции истребителей F-16, однако у Конгресса тоже есть право голоса в этом вопросе, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Прайс, говоря о возможной блокировке продаж истребителей F-16 Турции, отметил, что подобные вопросы решаются не только исполнительной ветвью власти. По его словам, администрация «четко» обозначила свою позицию Конгрессу, Госдеп продолжает диалог с Турцией, передает РИА «Новости». Напомним, в четверг группа сенаторов США от обеих политических партий потребовала от президента Джо Байдена отложить продажу Турции истребителей F-16 до момента, пока та не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. После этого официальный представитель турецкого президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что в случае отказа от продажи истребителей проигравшей стороной окажутся сами США. По его словам, Анкара хочет сотрудничать с Вашингтоном в оборонной сфере, однако в данном вопросе не намерена идти на уступки. «У Турции есть альтернативы в вопросе ПВО и других видов оборонной промышленности, мы развиваем эту промышленность», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на газету Star. Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявляла, что Конгресс благосклоннее отнесся бы к продаже истребителей F-16 Турции в случае одобрения ею приема Финляндии и Швеции в НАТО. О желании приобрести F-16 Анкара заявила после ее исключения из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных систем С-400. В Британии призвали не считать истребители «волшебной палочкой» для Украины Британский министр Уоллес: Поставка истребителей не станет волшебной палочкой для Украины 3 февраля 2023, 04:23 Текст: Антон Никитин

Поставка вооруженным силам Украины истребителей не станет «волшебной палочкой» и не поможет волшебным образом разрешить конфликт, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Уоллес отметил, что решения о таких поставках не принимаются в одночасье. По его словам, даже если уже завтра утром Британия объявит, что поставит Украине истребители, на это уйдут месяцы, поскольку «неожиданно придется обучаться тому, как управлять истребителем». «Так что никакой «волшебной палочки» в этом ужасающем конфликте нет», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету Mirror. Он добавил, что в понедельник украинские военнослужащие начали проходить обучение для обслуживания британских танков Challenger 2. Уоллес ранее заявил, что правительство Британии еще не приняло окончательного решения о невозможности передать Киеву истребители. Новости СМИ2 Минобороны расширило зону ответственности ЮВО 3 февраля 2023, 10:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Луганская и Донецкая и народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в зону ответственности Южного военного округа, свидетельствует обновленная карта военных округов на сайте Минобороны. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа, увеличение зоны ответственности связано со вхождением в состав России новых субъектов и включением в состав Вооруженных сил объединений народной милиции ДНР и ЛНР. Напомним, 23 января министр обороны России Сергей Шойгу сменил командующих Западного и Южного военных округов, генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ. В США испытали запущенный с борта дрона беспилотник General Atomics Aeronautical Systems испытала запускаемый с дрона беспилотник 1 февраля 2023, 12:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Американская компания General Atomics Aeronautical Systems впервые испытала новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ALE Eaglet, запущенный с борта другого БПЛА, сообщается в пресс-релизе компании. По сообщению компании, Eaglet запустили в декабре 2022 года в штате Юта с разведывательно-ударного БПЛА MQ-1C Grey Eagle, он задумывался как недорогая малоуязвимая система, запускаемая с автомобиля, самолета или вертолета, передает ТАСС. Как отметили представители компании, дальность полета беспилотника составляет «тысячи километров». #{video1 Ранее Пентагон отказался передавать беспилотники MQ-1C Gray Eagle компании General Atomics Украине. Новости СМИ2 Норвегия решила купить 54 танка Leopard 2 ТВ: Норвегия закупит 54 танка Leopard 2 3 февраля 2023, 13:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Власти Норвегии в 2023 году планируют приобрести 54 танка Leopard 2, сообщила Норвежская телерадиовещательная корпорация с ссылкой на источники. По ее данным, Минобороны королевства рассматривало возможность закупки как южнокорейских K2 Black Panther, так и Leopard 2A7, в итоге выбрав немецкую технику, парламент Норвегии одобрил приобретение новой партии танков в 2022 году, передает ТАСС. В настоящее время на вооружении королевства находится 36 танков Leopard 2A4. Ранее AFP со ссылкой на министра обороны Бьорна Арильда Грама сообщило, что Норвегия передаст Украине танки немецкого производства Leopard 2 «как можно скорее», возможно, в конце марта.