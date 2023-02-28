Грузия обвинила Европу и Украину в пересечении «красных линий» по Саакашвили

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили во вторник обвинил ряд европейских стран и Украину в пересечении «красных линий» по вопросу бывшего президента Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«В интересах врачей и грузинского государства, чтобы Саакашвили был здоров и отбыл наказание. Саакашвили пытается довести себя до такого состояния, чтобы как-то избежать тюрьмы», – заявил Папуашвили.

По его словам, в то время, когда Саакашвили уже был заочно осужден Грузией, все равно «свободно передвигался по Европе».

«Этого преступника покрывали, стимулируя его тем самым дестабилизировать ситуацию в Грузии. Он участвовал в различных мероприятиях, этому уголовнику пожимали руки, водили по коридорам, устраивали прямые включения из разных городов. Как гражданин Украины и ее высокопоставленный чиновник, Саакашвили устанавливал политическую повестку дня в Грузии», – отметил спикер грузинского парламента.

Папуашвили подчеркнул, что власти Грузии «говорили всем в некоторых странах Европы, которые его не выдавали, что все это – против интересов народа Грузии».

«В итоге Саакашвили прокрался в Грузию, и если бы не наша госбезопасность, еще неизвестно, какой хаос был бы здесь. К сожалению, в Европе, покрывая преступника, привели нас к «красным линиям», за которыми могло быть возможное гражданское противостояние в Грузии», – сказал спикер.

По его словам, ошибки повторяются – по Европе спокойно передвигаются скрывающиеся от грузинской Фемиды бывшие министр обороны Давид Кезерашвили и Генпрокурор Зураб Адеишвили.

«Не могу понять, зачем те или иные страны Европы прикрывали Саакашвили. Это неправильно и недружественно по отношению к народу Грузии», – сказал Шалва Папуашвили.

Ранее правящая «Грузинская мечта» предложила Евросоюзу, осуществившему демарш в отношении состояния здоровья отбывающего шестилетнее заключение и находящегося в одной из лучших клиник Тбилиси экс-президента, гражданина Украины Михаила Саакашвили, не ориентироваться на фейки.

Врачи клиники «Вивамеди» утверждают, что Саакашвили целенаправленно не принимает калорийную пищу, надеясь таким образом довести свое здоровье до такого состояния, чтобы власти Грузии выпустили его из заключения.