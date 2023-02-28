Эксперт рассказал о перспективах поддержки IT-отрасли

Эксперт Лапшин: Государство многое сделало для сохранения IT-специалистов в России

В России приняты широчайшие меры поддержки IT-индустрии, однако впереди предстоит большая работа по развитию отрасли. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лапшин в неофициальный профессиональный праздник – день IT-специалистов.

«Введенные государством беспрецедентные меры поддержки сегодня очень востребованы среди IT-компаний и способствуют ускоренному развитию индустрии в целом. Например, благодаря «налоговому маневру» российская юрисдикция стала одной из самых благоприятных для сферы IT, поскольку налог на прибыль и НДС на продукты из Реестра Минцифры составляют 0%, а отчисления в страховые фонды 7,6%», – рассказал исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лапшин.

«Также IT-компаниями востребована господдержка через институты развития и банки в виде грантов и субсидий на разработку отечественных решений, первое внедрение, льготное кредитование проектов и другие. Особенно актуальными стали введенные меры социальной поддержки – льготная ипотека и отсрочка от армии и призыва по мобилизации», – уточнил собеседник.

«Безусловно, эти меры способствуют сохранению квалицированных кадров внутри страны, помогая развитию и внедрению отечественных продуктов и технологий в различных сферах экономики. На мой взгляд, господдержку предприятий IT-сектора необходимо как можно дольше сохранять и донастраивать под новые реалии», – добавил он.

«Еще одним мощным инструментом для удержания IT-специалистов в стране может стать законодательное закрепление официальной брони айтишникам – на уровне указа президента или федерального закона. Также необходимо предусмотреть предоставление подтверждающего документа о брони – удостоверения «Об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время», – пояснил эксперт.

«Кроме того, для дальнейшего успешного развития отрасли важно не допустить принудительного лицензирования зарубежного программного обеспечения. Такая «легализация пиратства» может затормозить развитие российского рынка ПО и перечеркнет все усилия по импортозамещению, которым страна активно и успешно занималась последние девять лет», – считает собеседник.

«Наряду с этим использование нелицензионного зарубежного ПО приведет к рискам информационной безопасности, ведь без обновлений и техподдержки производителя возможны принудительные отключения или закладки», – напомнил Лапшин.

Напомним, во вторник, 28 февраля, отмечается неофициальный профессиональный праздник – день IT-специалистов. Ранее в России подвели итоги импортозамещения в IT-отрасли в 2022 году. Как отметил заместитель гендиректора Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) Илья Костунов на конференции «Импортозамещение IT: новый опыт», в прошлом году на грантовую поддержку по направлению «Разработка отечественных IT-решений» поступило более 1 тыс. 200 заявок.

Сегодня IT-отрасль получает помощь в виде льгот для специалистов и технологических компаний. Так, получить льготный кредит на покупку квартиры могут граждане в возрасте от 22 до 45 лет, работающие в аккредитованных IT-компаниях. Льготная ставка для них составляет до 5% годовых. Максимальный размер кредита для жителей регионов с численностью населения не менее одного миллиона человек – 18 млн рублей, для остальных – 9 млн рублей.

Для специалистов компаний, работающих в области IT, предусмотрена отсрочка от службы в армии. Компании, которые хотят получить отсрочку для своих специалистов, должны сформировать их список и отправить в Минцифры. Также существует трехлетний мораторий на проведение плановых государственных и муниципальных проверок для компаний, которые включены в специальный реестр аккредитованных организаций Минцифры.