Подведены итоги импортозамещения в IT-отрасли в 2022 году

На конференции подвели итоги импортозамещения в IT-отрасли в 2022 году

В прошлом году на грантовую поддержку по направлению «Разработка отечественных IT-решений» поступило более 1 тыс. 200 заявок, рассказал на конференции «Импортозамещение IT: новый опыт» заместитель гендиректора Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) Илья Костунов.

Он напомнил, что в прошлом году на портале Госуслуг была запущена форма заявки на получение грантовой поддержки на разработку отечественных ИТ-решений, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По его словам, это дало огромный отклик со стороны российских профильных компаний. Только по направлению «Разработка отечественных IT-решений» поступило 1259 заявок. Они прошли проверку на соответствие конкурсной документации, экспертизу, и по итогу процессов на защиту вышли уже 592 проекта.

Заместитель руководителя РФРИТ назвал одним из основных приоритетов организации открытость для оперативного решения рабочих вопросов. Он также рассказал, что гранты на поддержку – это не субсидия, а конкурсный отбор, отметив, что Фонд поддержал уже более 170 проектов, 1260 высокопроизводительных рабочих мест создано в рамках уже завершенных проектов, а вместе с внедрением цифровых продуктов общее число рабочих мест, по оценкам экспертов организации, составило более 3 тыс.

Поддержка IT-отрасли – устойчивый тренд, который начался задолго до мартовских событий прошлого года. Санкции со стороны Запада и уход иностранных компаний из России только усилили поддержку ИТ-сектора в нашей стране. Меры, предпринимаемые бизнесом и государством для поддержания отрасли, по оценкам многих экспертов, крайне важны, так как позволяют не только стимулировать создание конкурентных, альтернативных иностранным, ИТ-решений, но и способствуют укреплению безопасности инфраструктуры страны, бесперебойному оказанию госуслуг, функционированию объектов критической инфраструктуры.

Более того, в июне 2022 года Минцифры России запустило отдельный раздел на портале Госуслуг, посвященный льготам и мерам поддержки ИТ-отрасли.

Это значительно упростило задачу профильным компаниям и специалистам. Теперь все льготы собраны в одном месте. Можно сразу понять, кому предназначена мера поддержки, какой у нее статус (принята или еще в работе), на какой стадии разработки находится, какие условия для применения меры и срок ее действия. Всего в разделе представлен каталог из 12 блоков, в каждом из которых есть вся необходимая нормативная база, можно также прочитать частые вопросы по нужной мере и задать свои.