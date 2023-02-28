В МИД допустили возможность создания единой валюты стран БРИКС

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28 февраля, вторник | Последнее обновление — 10:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны обвинило США в попытке провести на Украине провокации с химическим оружием Би-Зет
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28 февраля 1991 года завершилась операция «Буря в пустыне» – возглавляемое Америкой вторжение в Ирак. Саддам Хусейн признал военное поражение, отказался от амбиций относительно Кувейта и вывел войска. И тем самым вверг страну в пропасть.
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В отличие от борща, блины были отданы русским без боя. Ксения Ларина (признана иноагентом) могла испечь традиционные блины, но объявить, что на этот раз она печет украинские; объявили же на Западе украинцем Айвазовского. Но ей в голову это не пришло.
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В том ли сегодняшняя роль России, чтобы бросить на растерзание сил хаоса умирающую Европу и под лозунгом «Россия – не Европа» уйти в нехристианскую Азию?
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В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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В МИД допустили возможность создания единой валюты стран БРИКС
Замглавы МИД Панкин заявил, что существует возможность учреждения резервной валюты стран БРИКС
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Идея создания единой резервной валюты стран БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, имеет сложности, однако есть альтернативные решения, заявил замглавы МИД Александр Панкин.
По его словам, в связи с «неуклонным ростом» доли недолларовых операций между странами БРИКС вполне ожидаемы идеи создания единой валюты объединения, однако в этом вопросе существуют определенные сложности, передает ТАСС.
В частности, Панкин отметил, что гипотетическую валюту БРИКС стоит рассматривать не как замену национальным, а в качестве нового денежного инструмента. Так, многофункциональная валюта должна быть основана на корзине валют стран БРИКС.
При этом замминистра подчеркнул, что переход нескольких стран на единую валюту потребует создания нового эмиссионного центра и регулятора по аналогии с Европейским центральным банком.
«(Необходимо) согласование порядка формирования, объема полномочий и местоположения, процесс может оказаться непростым», – добавил он.
Также Панкин напомнил, что передача прав на денежную эмиссию в наднациональный орган ограничит возможность проводить в странах самостоятельную макроэкономическую и монетарную политику.
Резюмируя, замглавы МИД уточнил, что такой вариант потребует углубленной проработки по линии профильных российских госорганов и их партнеров в БРИКС.
Напомним, в понедельник министр финансов России Антон Силуанов допустил возможность создания в рамках БРИКС единой наднациональной валюты.
Новый банк развития учрежден странами БРИКС летом 2014 года с целью финансирования инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах содружества.
Дроны «Ланцет» вынудили ВСУ перейти с американских гаубиц М777 на советские
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ВСУ в срочном порядке меняют американские гаубицы М777 на советские из-за дронов «Ланцет» на Купянском направлении, сообщают СМИ.
Как передает RT в своем Telegram-канале, с начала февраля подразделения 40-й артиллерийской и 92-й механизированной бригад ВСУ на Купянском направлении потеряли как минимум пять гаубиц М777 калибра 155 мм, которые были поставлены из США.
Издание сообщает, что хотя два орудия были оборудованы защитой от дронов, их уничтожили барражирующие боеприпасы «Ланцет» между населенными пунктами Табаевка и Песчаное в Харьковской области.
Также, по имеющимся у издания данным, еще три аналогичные гаубицы были уничтожены на позициях ВСУ в районе Куриловки и Песчаного в 5 км от станции Купянск-Узловой.
Отмечается, что вероятнее всего поразить орудия прямыми попаданиями «Ланцетов» удалось благодаря использованию новой схемы атаки, при которой орудийные расчеты ВСУ атакуются с тыла.
Также издание пишет, что дефицит американских гаубиц, а также активность «Ланцетов» вынуждают ВСУ на Купянском направлении переходить на старые советские орудия, среди которых 122-мм пушки М-30 (образца 1938 года), а также хорватские полевые гаубицы М-46 калибра 130 мм, поставленные на Украину еще в августе 2022 года.
Напомним, подразделениями Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Гряниковки, Двуречной, Масютовки, Лимана Первого, Ольшаны и Синьковки Харьковской области. За последние сутки на этом направлении ликвидированы до 70 военнослужащих, три бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Москве за выходные задержали 319 несовершеннолетних участников движения «Редан»
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В полицейские отделы столицы попали свыше 350 человек, большая часть из них – несовершеннолетние, они могут быть причастны к движению «Редан», сообщил источник в правоохранительных органах.
Беспорядки начались после высказываний на одной из трансляций нескольких участников движения оскорблений в адрес лиц неславянской внешности, пояснил собеседник РИА «Новости».
Компания несовершеннолетних прошла в метро, на станции «Лубянка» у них произошла драка с другими несовершеннолетними. Одному из участников «Редана» прыснули в лицо из баллончика.
Возбуждено дело о хулиганстве, обвинение предъявили трем несовершеннолетним. В Telegram-каналах начали распространяться призывы к насилию в отношении участников «Редана».
За 24 и 25 февраля в отделы полиции доставили свыше 350 человек, 319 из них нет 18 лет. У части из них нашли газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты.
После проверок большую часть отпустили, на родителей 11 из них составили административные протоколы о неисполнении родительских обязанностей.
Напомним, сторонников «Редана» на прошедших выходных задержали в Петербурге, Казани и Новосибирске.
Под Киевом поражен центр радиоэлектронной разведки ВСУ
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В Киевской области нанесен удар по центру радиоэлектронной разведки украинских военных, сообщили в российском Министерстве обороны.
Центр поражен в районе населенного пункта Бровары, а у города Хмельницкий поражен оперативный центр спецопераций ВСУ «Запад», сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
У поселка Андреевка уничтожена самоходная огневая установка ЗРК «Бук-М1», у поселка Доброполье (ДНР) уничтожена РЛС обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6.
Российские средства ПВО за сутки сбили четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, уничтожено пять украинских беспилотников у города Кременная и поселка Стельмаховка (ЛНР), у Кременцов, Новоандреевки (ДНР) и Крынки (Херсонская область).
С начала спецоперации уничтожены 390 самолетов, 211 вертолетов, 3248 беспилотников, 406 ЗРК, 8058 танков и других бронированных машин, 1045 машин РСЗО, 4228 орудий полевой артиллерии и минометов.
Также за последние сутки российские войска уничтожили свыше 610 украинских военных.
Песню Shaman «Я русский» предложили проверить на экстремизм
Певец Shaman заявил, что его песню «Я русский» попросили проверить на экстремизм
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Певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил, что «некий гражданин» обратился в УМВД по Тульской области с заявлением о проверке песни «Я русский» на экстремизм и разжигание межнациональной розни.
Управление уголовного розыска УМВД России по Тульской области обратилось к артисту за разъяснением из-за того, что некий гражданин попросил проверить трек «Я русский» на экстремизм и разжигание национальной розни. Об этом Shaman написал в своем Telеgram-канале.
«Мою песню знают, любят и поют представители совершенно разных национальностей, населяющих нашу страну. Для каждого из них, говорящих и думающих на русском языке, утверждение «я русский» означает принадлежность к нашей общей истории, великой культуре и духовное родство с миллионами других сограждан, считающих Россию своей Родиной».
По словам музыканта, его песня прошла «все необходимые проверки» до публикации в Сети и на ТВ и прозвучала в национальном эфире Первого канала в новогоднюю ночь – сразу после праздничного обращения президента России Владимира Путина.
Ранее Shaman записал видео с исполнением гимна России.
Напомним, согласно соцопросам, Shaman является одним из самых популярных российских исполнителей, уступая только Олегу Газманову.
СМИ: На Украине начала расти внутриполитическая критика в адрес Зеленского
Politico: На Украине начала расти внутриполитическая критика в адрес Зеленского
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Среди политиков Украины все больше появляется недовольных президентом страны Владимиром Зеленским, активно растет критика из-за его поверхностных методов управления и концентрации власти, пишет издание Politico.
По мнению журналиста Джейми Деттмер, спецоперация ничего не изменила в отношении Зеленского к управлению страной. Глава Украины пользуется общей картиной, игнорируя детали, а также полагается на круг друзей. Еще год назад депутат Леся Василенко заявляла, что страна «оказалась в плену» у национального лидера, не умеющего мыслить стратегически, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание.
В материале приводятся слова депутата Николая Княжицкого, который указал на отсутствие политического опыта у Зеленского. В неудачах и сложностях украинский лидер обвинял своих предшественников.
Отмечается рост разочарования Зеленским и в Верховной раде, а также указано на централизацию власти в руках одного человека.
В статье говорится и об игнорировании этих моментов иностранными СМИ.
Орбан допустил возможность ввода войск одной из стран ЕС на Украину
Премьер-министр Венгрии Орбан: Будапешт опасается, что какая-нибудь из стран Евросоюза направит на Украину свои войска
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Правительство Венгрии с тревогой наблюдает за поставками вооружений на Украину и опасается, что какая-нибудь из стран Евросоюза направит туда свои войска, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
В ходе выступления на открытии весенней сессии национального парламента Орбан выразил серьезную обеспокоенность в связи с тем, что вся Европа шаг за шагом скатывается к войне. Он констатировал, что страны ЕС уже направляют на Украину танки, обсуждают передачу Киеву истребителей, и выразил опасение, что если это продолжится, то найдутся и те, кто захочет отправить на Украину войска, передает ТАСС.
В связи с этим Орбан подтвердил, что его правительство выступает за урегулирование украинского конфликта мирным путем, и призвал депутатов не поддаваться на провокации и не позволить втянуть Венгрию в войну.
Ранее Орбан заявил о поддержке Венгрией плана Китая по урегулированию конфликта на Украине.
Артиллерия ВС России нанесла удар по стоянке ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке ВСУ под Херсоном, уничтожив 12 военных
Российские артиллеристы ночью нанесли удар по стоянке техники украинских войск около Томиной Балки под Херсоном, сообщил источник.
Как сообщил источник РИА «Новости», в результате работы российской артиллерии ВСУ потеряли 12 человек личного состава и шесть автомобилей.
Также российские артиллеристы в районе села Томарино уничтожили гаубицу 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом и экипажем из пяти человек.
Ранее российские артиллеристы уничтожили в херсонском районе Камышаны украинскую РЛС AN/TPQ производства США вместе с перевозившим ее автомобилем и тремя украинскими военными.
В ДНР объяснили создание батальона имени Хмельницкого из украинских военнопленных
Полковник Басурин: Чем дальше будет продвигаться Россия, тем больше будет батальонов из военнопленных ВСУ
Люди, которым на протяжении девяти лет промывали мозги, поняли, что воюют не на той стороне. И теперь могут искупить свою ошибку. Но всех добровольцев надо проверить. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли донецкий депутат Владислав Бердичевский и полковник Эдуард Басурин. Ранее в ДНР сообщили о формировании батальона из украинских пленных.
«Батальон создан из украинских пленных, которые решили с оружием в руках доказать, что их прошлый выбор был ошибкой. Пока желающих не так много, но это добровольцы. Никто не будет насильственно заставлять пленных вставать на нашу сторону», – сказал полковник Эдуард Басурин, бывший представитель народной милиции ДНР.
«Уверен, что каждого военного проверят в первую очередь на психологическую устойчивость. Более того, подобный опыт у нас уже имеется. Были случаи, когда украинцы осознавали, что воюют не на той стороне, и принимали единственное правильное решение – перейти на нашу сторону», – продолжил собеседник.
«За последние девять лет ВСУ очень хорошо промыли мозги. Но теперь, оказываясь у нас в плену, они понимают, что их власть заводит страну в тупик. Так что чем дальше будет продвигаться Россия, тем больше будет подобных батальонов», – полагает Басурин.
«С 2014 года переход украинских военнослужащих на нашу сторону был массовым явлением. Более того, некоторые из них до сих пор воюют в составе армии ДНР, мы им доверяем», – в свою очередь добавляет депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Вместе с тем при формировании батальонов важно соблюдать меры предосторожности и избегать спешки при принятии на службу недавних пленных. «Эти люди еще не успели в полной мере осознать, на чьей стороне они воевали. И это может быть чревато дезертирством. Вероятно, потребуется проведение проверок в отношении таких добровольцев», – предостерегает собеседник.
Ранее командир донецкого подразделения Андрей Тищенко сообщил, что в ДНР сформирован добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого. В него вошли украинские военнопленные, в общей сложности около 70 человек, передают РИА «Новости».
Он добавил, что почти все они имеют боевой опыт, а в скором времени в рядах ожидается пополнение. Отмечается, что с бойцами заключат контракты на общих условиях.
Днем ранее источник агентства ТАСС в силовых структурах ДНР сообщил, что готовность присоединиться к батальону выразили порядка 200 украинских пленных. Однако пока необходимо урегулировать ряд юридических нюансов, в частности касающихся личных документов.
Для получения российских паспортов украинские военнопленные в ДНР сейчас проходят процедуру дактилоскопии. Напомним, в ноябре минувшего года сообщалось, что батальон из числа украинских военнопленных сформирован в Донецкой народной республике.
При этом еще в сентябре содержащиеся в колонии в Еленовке пленные обращались к Народному совету ДНР с просьбой о присоединении к формируемому казачьему батальону имени Богдана Хмельницкого.
Отметим, что в самой колонии в Еленовке летом находились плененные бойцы запрещенного в РФ националистического батальона «Азов». Тогда ВСУ нанесли ракетный удар по объекту. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен.
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Эксперт объяснил логику переподчинения войсковой ПВО ВКС России
Военный эксперт Бижев: Переподчинение войсковой ПВО ВКС позволит устранить ряд недочетов в работе этой системы
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Централизация управления ПВО в руках ВКС позволит повысить безопасность военных полетов, а также улучшит качество работы самих систем противовоздушной обороны. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее стало известно, что войсковую ПВО Сухопутных войск переподчинят главному командованию Воздушно-космических сил (ВКС) России.
«Передача войсковой противовоздушной обороны главкому ВКС позволит создать единое радиолокационное и информационное поле, а также интегрировать все необходимые силы и средства. Соответственно, на реализацию поставленных целей и задач будут уходить все имеющиеся в стране силы ПВО. Так мы сумеем преодолеть имеющуюся разноголосицу», – сказал Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ.
«Единая система также упростит процесс целеполагания. У военных появится полная картина боев – а значит, наши действия станут более понятными и отлаженными. В такой ситуации риски «не заметить» важный объект» серьезно снизятся», – продолжает собеседник.
«Помимо этого, переход ПВО под командование ВКС облегчит жизнь авиации. Будет предельно понятно, каким образом и в каком направлении осуществлять поддержку наших самолетов. Эту разноголосицу надо устранять. К тому же такой опыт у нас есть», – замечает эксперт.
«Усилия по централизации деятельности противовоздушной обороны предпринимались в России неоднократно. Так, с 1978 по 1987 год должность главкома ПВО занимал маршал авиации Александр Иванович Колдунов. Однако после приземления Матиаса Руста на Большом Москворецком мосту, Колуднова отправили в отставку», – напоминает Бижев.
«К вопросу единого командования вернулись в 1991 году. Тогда на полигоне Алабино были проведены единые учения, на которых присутствовали главком ПВО Виктор Прудников и главком Сухопутных войск Владимир Семенов. И первое ведомство показало тотальное преимущество по всем показателям», – подчеркнул эксперт.
«Однако единого командования так и не сложилось. Дело в том, что ПВО стала важной частью Сухопутных войск. Ее изъятие воспринималось как нанесение ущерба статусу всего ведомства. Однако экспертное сообщество до сих пор считает, что централизованное командование противовоздушной обороной необходимо», – указывает собеседник.
Резюмируя, Бижев заметил: «если решение о переподчинении ПВО действительно принято, это станет качественным изменением в структуре ВС России, которое в перспективе приведет к более четкому выполнению поставленных задач».
Ранее источник ТАСС сообщил, что войсковая ПВО была выведена из подчинения Сухопутных войск и переподчинена главному командованию ВКС России. Официального подтверждения информации до сих пор не последовало.
Как отмечает агентство, ранее соединения ПВО находились как в составе Сухопутных войск, так и в ВКС. Задачей первых было сопровождение и прикрытие подразделений в зоне боевых действий «на земле». Вторые решали задачу «объектовой противовоздушной обороны».
Напомним, накануне британский генерал Ричард Бэрронс назвал усиление российской авиации серьезной угрозой для ВСУ. По его словам, массированная воздушная атака на Украину способна мгновенно подавить ПВО страны.
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В Германии рассказали об ультиматуме Запада Зеленскому
Bild: Запад даст Украине шанс провести контрнаступление, но в случае провала потребует мирных переговоров
Западные страны намерены с помощью новых поставок вооружений помочь Киеву перейти в контрнаступление, однако в случае провала будут требовать от украинских властей перейти к мирным переговорам с Москвой, сообщает германская газета Bild со ссылкой на собственные источники в правительствах Германии и США.
По данным Bild, Украине дадут шанс «возвратить [подконтрольные РФ] территории до осени», однако в случае «провала контрнаступления ВСУ» давление на Киев с целью перехода к мирным переговорам будет усилено.
Газета уточняет, что на Западе «за кулисами уже ставят ультиматумы президенту Украины Владимиру Зеленскому», хотя официально провозглашается политика неограниченной поддержки Киева, передает ТАСС.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что есть вероятность того, что конфликтная ситуация на Украине завершится за столом переговоров.
Российские войска за сутки уничтожили более 610 украинских военных
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Подразделениями Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Гряниковки, Двуречной, Масютовки, Лимана Первого, Ольшаны и Синьковки Харьковской области. За последние сутки на этом направлении ликвидированы до 70 военнослужащих, три бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Активными действиями подразделений группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения ВСУ под Ямполовкой и Торским Донецкой народной республики (ДНР), Червоной Дибровой, Червонопоповкой ЛНР. Потери противника за минувшие сутки составили около 140 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-20, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
При продолжении наступательных действий Южной группировки войск на Донецком направлении подразделениями, поддерживаемыми ударами авиации, за прошедшие сутки ликвидированы более 250 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины и гаубица Д-20.
В районе Артемовска ДНР поражен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ. Под пунктом Новомарково ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, отчитались в Минобороны.
Подразделениями группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ рядом с Угледаром, Никольским, Пречистовкой ДНР и Зеленым Гаем Запорожской области. Потери противника за сутки на этих направлениях составили до 95 военнослужащих, танк, три бронемашины, три пикапа и гаубица Д-20. В районе пункта Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов, сообщил Конашенков.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 60 военнослужащих и две гаубицы Д-30.
Кроме того, в районе Снигиревки Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками ВС России за сутки нанесено поражение 98 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 173 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
Пекин отреагировал на желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином
Спикер МИД Китая Мао Нин: Пекин выступает за решение конфликта на Украине мирными методами
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Позиция Пекина по украинскому конфликту неизменна, Китай выступает за его решение мирными методами, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
Комментируя желание президента Украины Владимира Зеленского встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, Мао Нин сказала, что продвижение мирных переговоров Пекин считает ключевым фактором, передает ТАСС.
Дипломат отметила, что Пекин намерен содействовать урегулированию конфликта на Украине политическими методами.
Она добавила, что Китай поддерживает контакты с каждой из соответствующих сторон, включая Украину.
На прошлой неделе Зеленский выразил желание встретиться с Си Цзиньпином, но не пояснил, каким образом такая встреча могла бы состояться. Он добавил, что намерен обсудить с лидером Китая не только боевые действия на Украине, но и экономические связи между двумя странами.
Напомним, 24 февраля министерство иностранных дел Китая опубликовало план мирного урегулирования украинского кризиса. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что «позиционный документ» Китая по ситуации на Украине на самом деле нельзя считать мирным планом. Боррель заявил, что Пекин «не очень отличает агрессора от жертвы».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.
Экс-советник Пентагона: На Украине погибло около 2,5 тыс. военных из Польши
Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о гибели 2,5 тыс. польских наемников из ВСУ
Польский корпус в составе ВСУ понес чувствительные потери во время российской спецоперации на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Как заявил Макгрегор в интервью YouTube-каналу The Jimmy Dore Show, на Украине воюют 20 тыс. военных из Польши, две с половиной тысячи из которых уже погибли, передает РИА «Новости».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Варшаву в замалчивании фактов массового участия граждан Польши в конфликте на Украине на стороне Киева.
Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что представители ВСУ отрубают погибшим наемникам кисти и головы с целью осложнить опознание тел.
Путин подписал указ о военных контрактах для иностранцев
Путин подписал указ о военных контрактах для иностранцев
Иностранцы смогут заключать свой первый контракт на военную службу в России на один год, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Первые контракты о прохождении военной службы иностранцами в званиях рядовых и сержантских должностей должны быть заключены на один год, говорится в документе, передает ТАСС.
До этого закон предусматривал заключение договоров на пять лет.
Осенью 2022 года глава государства подписал указ, по которому иностранцы, заключившие контракт с ВС РФ, могут получить российское гражданство в упрощенном порядке — без предоставления вида на жительство и без соблюдения требования о непрерывном проживании в России в течение пяти лет.
ЕС потребовал находящихся под санкциями россиян рассказать о своих активах
Совет Евросоюза потребовал от всех лиц и организаций, включенных в антироссийские санкционные списки, уведомить национальных и европейских регуляторов о своих активах в ЕС.
В Совете отметили, что это касается всех, кто находится в санкционных списках не менее шести недель с момента включения в них, передает ТАСС со ссылкой на документ.
Таким лицам и организациям необходимо уведомить компетентные органы стран ЕС о том, где находятся их фонды или экономические ресурсы, а также ресурсы, которыми они распоряжаются или управляют.
«Невыполнение этих требований будет рассматриваться как обход санкций», – подчеркнули в Совете ЕС.
Ранее ЕС обнародовал новый, 10-й по счету пакет антироссийских санкций, в него вошли 205 организаций и 1473 человека.
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