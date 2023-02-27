В Казани задержали участников «Редана» после беспорядков в местном ТЦ

В казанском торговом центре задержали группу из 16 человек, в их числе оказались несовершеннолетние, их задержали из-за нарушения общественного порядка, сообщили в городском УМВД.

В полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из ТЦ на улице Ибрагимова, на месте полицейские установили 16 человек 2002-2008 годов рождения, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Их доставили в полицию, ведется проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.

В воскресенье, 26 февраля, в новосибирском торговом центре задержали нескольких человек, включая подростков. В соцсетях опубликовали видео задержания молодых людей в черной одежде.

СМИ уточняли, что в числе задержанных – представители молодежной культуры, называющей себя «Редан». Источник в правоохранительных органах пояснил, что она стала известной после видеозаписей с драками, где принимали участие другие молодежные формирования. Такие стычки фиксировались в метро и торговых центрах Москвы.

На прошлой неделе на станции метро «Лубянка» неизвестные избили несовершеннолетнего 2008 года рождения и распылили ему в лицо перцовый баллончик, были задержаны четверо подозреваемых. Одним из них оказался лидер «Редана», возбуждено дело о хулиганстве.

Между тем в Петербурге задержали одного из учащихся колледжа, его подозревают в нападении на школьника в одном из местных ТЦ, сообщили в ГСУ СК по городу. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

В областном ГУ МВД уточняли, что группа подростков напала на школьника в воскресенье днем. Подозреваемыми в нападении оказались несовершеннолетние от 14 до 17 лет. Их доставили в полицию.

В ГСУ СК уточнили, что 15-летний пострадавший после нападения сам направился в больницу, ему оказали медицинскую помощь и отправили домой в удовлетворительном состоянии.

Издание «Фонтанка» отмечает, что в нападении может быть замешан «Редан», поскольку пострадавший якобы носил символику движения – черную одежду с изображением паука.