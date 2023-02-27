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Испанские СМИ рассказали об «унизительном опыте» Запада из-за Украины
El Pais: Западу следует отказаться от морализаторства и переоценить свое место в мире
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Высокомерный и самодовольный Запад сделал неприятное открытие, увидев реакцию мира на украинский конфликт, пишет обозреватель Мариам Мартинес-Баскуньян.
Автор статьи в испанской газете El Pais пишет, что президент США Джо Байден выставляет конфликт на Украине как борьбу «демократий и автократий», а себя – как защитника «свободного мира». Однако такая риторика, по мнению Мартинес-Баскуньян, чужда огромной части мира, именуемой глобальным Югом.
В статье говорится, точка зрения Запада на этот конфликт вызывает в других странах лишь безразличие и гнев. Другие страны, по словам автора, переживают собственные трагедии, которые, однако, игнорируются, передает РИА «Новости».
Украинский конфликт, по оценке Мартинес-Баскуньян, стал для Запада «унизительный опытом»: неожиданно обнаружилось, что международная значимость стран, которые привыкли называть «неприсоединившимися», растет. «Наше самодовольное единство несет в себе и некоторое одиночество в мире», – признает автор.
Автор статьи пишет, что голоса «обездоленных» неожиданно стали иметь значение в ООН: они добиваются автономии, чтобы действовать в защиту своих интересов. Мартинес-Баскуньян приводит в пример мирные инициативы Бразилии, Турции и Китая по украинскому конфликту.
Борясь с этими инициативами, Запад стремится «непоколебимо следовать героическому повествованию о свободном мире, сражающимся с осью зла», и при этом совершает ошибку, пишет автор.
«Что произойдет, если мы изменим нашу точку зрения и избавимся от высокомерия?» – задается вопросом Мартинес-Баскуньян.
Как считает колумнист, Европе стоит задуматься над переоценкой своего места в мире, начав реально продвигать заслуживающие доверия модели развития и распределения богатства. «Возможно, пришло время отказаться от морализаторства и работать над действительно многосторонним международным порядком, основанным на правилах, которые мы все соблюдаем, для достижения более стабильного и безопасного мира», – резюмирует автор.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что сателлиты США включились в борьбу против России, но отдают себе отчет в эгоистичности намерений Вашингтона.
Шойгу объяснил, насколько далеко придется отодвигать угрозу от границ России
Решение о том, насколько придется отодвигать угрозу от границ России, зависит от того, какое оружие будет поставлено Киеву, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«Это зависит от того оружия, которое будет выдано (Киеву Западом)», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.
На Западе ВСУ предупредили о жестком испытании от России
Российские фортификационные и инженерные сооружения на передовой станут тяжелым испытанием для украинских вооруженных сил, считает американский эксперт в области безопасности Роберт Фарли, об этом он написал в статье для 19Fortyfive.
Он отметил, что оборонительные рубежи России сейчас выглядят более грозными, чем даже несколько месяцев назад, сообщает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Путина будут изучать во всем мире. Послание президента транслировалось на экранах, установленных на улицах крупных российских городов.
В Чехии назвали единственный вариант выхода Украины из конфликта с Россией
Чешский политолог Крейчи заявил, что Украине придется отдать России территории
Для завершения конфликта с Россией у Украины есть только один вариант – уступить территории, заявил чешский политолог Оскар Крейчи.
Крейчи в интервью для Parlamentni listy отметил, что наиболее вероятным вариантом завершения вооруженного конфликта на Украине выглядит тот, который сопряжен с территориальными уступками со стороны Киева. «И тут никакая истерика СМИ и протесты министров ничего не изменят. И уж тем более неважно, чего хотим вы или я», – подчеркнул политолог, передает РИА «Новости».
По его словам, боевые действия на Украине изменили мир, а введенные санкции против России вредят самой Европе. Он также понадеялся, чтобы конфликт закончился в этом году.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.
В офисе Зеленского прокомментировали слова Маска о госперевороте на Украине
Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что на Украине никогда не было госпереворотов
На Украине никогда не было государственных переворотов, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, комментируя заявление американского предпринимателя Илона Маска.
Подоляк в Twitter (соцсеть заблокирована в России) написал, что свободные общества влияют на государства путем диалога или выборов. По его словам, порабощенные общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. «Это база Свободы, Илон Маск. На Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты», – добавил он, передает РИА «Новости».
Ранее Илон Маск заявил, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот.
Шольц счел претензии Зеленского «смешными»
Шольц потребовал признать вклад Германии в поддержку Украины и прекратить нападки на Берлин
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Германия не обязана выслушивать чьи-либо обвинения, заявил канцлер страны Олаф Шольц, комментируя претензии со стороны Украины.
Телеведущая Мэйбрит Иллнер напомнила Шольцу заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему приходится давить на канцлера Германии для получения помощи от Берлина. Шольц назвал это «смешным» и сказал, что нет смысла подвергать сомнению вклад Германии в поддержку Украины, пишет Focus.
Также он прокомментировал прогнозы, что Берлин собирается после прекращения Россией специальной военной операции на Украине вернуться к прежним отношениям с Москвой. Шольц заявил, что немецкая сторона «не обязана выслушивать чьи-либо обвинения» и «делает больше, чем многие другие страны».
По его словам, необходимо «гарантировать, что Украина сможет защитить свою независимость», но он сделает все, чтобы конфликт «не перерос в войну между Россией и НАТО».
Напомним, Зеленский в интервью изданию Spiegel заявил, что разведслужбы Украины знают о военно-техническом состоянии Вооруженных сил Германии. «Я сказал канцлеру: Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у вас самих больше нет, у нас тоже есть разведка. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю как, но ему действительно удалось ускорить процесс их производства», – сказал он.
В Берлине вандалы уничтожили цветы у подбитого российского танка
В Берлине вандалы растоптали и унесли все цветы с выставленного российского танка, к которому принесли сотни цветов в память о погибшем танковом экипаже, при этом полиция им не мешала, сообщают СМИ.
Как сообщает РИА «Новости», проукраинские активисты сбросили с выставленного в Берлине российского танка все цветы, которые туда принесли люди, чтобы почтить погибших в нем танкистов и в знак стремления к миру.
Правоохранители отвели в сторону некоторых самых агрессивных активистов, но не мешали другим уничтожать цветы.
Напомним, сторонники киевского режима поставили подбитый российский танк у посольства России в Берлине. Участники митинга против эскалации конфликта и за мирные переговоры стали возлагать к танку цветы и в итоге просто засыпали его ими.
Белый дом: Киев с учетом поддержки США решит вопрос Крыма
Киеву при поддержке США предстоит решить вопрос о необходимости «захвата» Крыма, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан также подчеркнул, что США нацелены на продолжение военной помощи Киеву с целью превращения «побед на поле боя» в «дипломатические преимущества», сообщает РИА «Новости».
Кроме того, он заявил, что «то, что в конечном итоге произойдет с Крымом в контексте этой войны, а также урегулирование этой войны, является чем-то, что украинцы должны определить с поддержкой Соединенных Штатов».
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».
Зеленский уволил командующего украинской группировкой в Донбассе
Москалев снят с поста командующего украинской «операцией объединенных сил» в Донбассе
Командующий так называемой операцией объединенных сил Украины в Донбассе Эдуард Москалев снят с должности, следует из указа украинского президента Владимира Зеленского.
Указ опубликован на сайте главы государства.
Напомним, Москалев получил эту должность в марте 2022 года. Москалев известен рассказами о том, как заставлял солдат стрелять из жилой застройки при обороне Дебальцево, а также как любимец Запада.
Шольц раскритиковал мирную инициативу Китая по Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал план Китая по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Die Welt.
В субботу во время визита в Индию Шольц пояснил, что в плане, по его мнению, нет «четкой линии, которая бы говорила: российские войска также должны быть выведены», сообщает РИА «Новости».
Напомним, Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.
Зеленский ввел санкции против Российского Красного Креста
Зеленский ввел санкции против Российского Красного Креста и благотворительных организаций
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В числе организаций, против которых украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции, оказались Российский Красный Крест, гуманитарные и благотворительные проекты, сообщают украинские СМИ.
В частности, под санкции попал благотворительный фонд «Гольфстрим», «Русская гуманитарная миссия», «Всероссийский студенческий корпус спасателей» и «Дом для мамы». Также санкции введены против «Общероссийского народного фронта», передает РИА «Новости».
В санкционные списки попали граждане России, причастные к спорту: олимпийская чемпионка, член исполкома Олимпийского комитета России Елена Исинбаева и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, пловец Александр Попов и почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов.
Кроме того, санкции введены против ряда российских госслужащих и сотрудников СМИ, передает ТАСС.
Так, Украина ввела санкции против российских уполномоченных по правам детей.
Санкции против физлиц вводятся на 50 лет и предусматривают запрет въезда на Украину, блокировку активов, запрет вывода капиталов за пределы страны. Санкции против организаций вводятся на 10 лет (против «Гольфстрима» – на 50) и включают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.
Напомним, Зеленский в соцсетях сообщил, что подписал три указа о введении санкций против граждан России, причастных к спорту, а также «тех, кто помогает держать структуры наемников в России».
Взрыв прозвучал в Киеве
Взрывы прогремели в Киеве и Хмельницком
После объявления воздушной тревоги на Украине прозвучали взрывы в Киеве и Хмельницком, сообщают украинские СМИ.
В Киеве взрыв прозвучал в левобережной части города. Глава хмельницкой областной администрации Сергей Гамалий сообщил, что три взрыва были слышны в городе Хмельницком. Кроме того, сообщалось о взрывах в Житомирской области. В центральной части Украины работала ПВО.
Воздушная тревога звучала в центральных и восточных областях. Сейчас во всех областях Украины объявлен отбой воздушной тревоги, передает ТАСС.
Напомним, глава американского государства Джо Байден предрек Украине «тяжелые годы».
США потратили на Украину за год более 77 млрд долларов
Hill оценила расходы США на помощь Украине за год в 77,5 млрд долларов
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Совокупные расходы США на помощь Украине с января 2022 года по январь 2023 года составили 77,5 млрд долларов, сообщают американские СМИ.
Из указанной суммы 29,3 млрд – прямая военная помощь, оказанная в период специальной военной операции России на Украине. Еще 45 млрд США потратили как экстренные средства, направленные на укрепление «общей безопасности» Украины, восстановление ее экономики, на энергетическую безопасность и «возможность бороться с продолжающимся гуманитарным кризисом». 1,9 млрд указаны в качестве средств на гуманитарную поддержку беженцев на территории самой Украины, а также за ее пределами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hill.
Напомним, американский ведущий Такер Карлсон подсчитал, что Киеву власти США обещали свыше 200 млрд долларов. На днях США объявили, что выделили Украине новый пакет военной помощи на 2 млрд долларов. В Конгрессе США потребовали от Пентагона, Госдепа и Агентства США по международному развитию данные по расходам на помощь Украине.
Кондолиза Райс призвала отказаться от принципа «время на стороне Украины»
Кондолиза Райс посоветовала США ускорить поставки вооружений Киеву и отказаться от принципа «время на стороне Украины»
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США должны отказаться от принципа «время на украинской стороне», Россия «верит, что время не на стороне» Киева, заявила экс-госсекретарь США Кондолиза Райс.
Райс посетовала, что США «немного отстают» в поддержке Украины – так, Вашингтон не хотел передавать средства ПВО, но потом передумал, аналогичная ситуация была с бронетехникой. По мнению Райс, властям США нужно «чуть лучше предвидеть» потребности Киева, так как на передачу вооружений требуется много времени, передает ТАСС со ссылкой на CBS News.
Также Райс заявила, что у США существуют проблемы «с запасами» и «собственными возможностями в плане обороны», поскольку никто не ожидал «наземного» вооруженного конфликта в Европе. Она призвала ускорить поставки вооружений Украине. По ее словам, США должны «предвосхищать» потребности Украины и начинать обучение украинских военных «прежде, чем будет необходимо направить эту технику».
Напомним, Райс сомневается в том, что ситуацию с «вакуумом» безопасности в центре Европы западные страны решат исправить, распространив на Украину принцип коллективной обороны НАТО.
Марочко: Наемники на Сватовском направлении отказываются от окопной жизни
Марочко: Иностранные наемники на Сватовском направлении отказываются от окопной жизни
Из Купянска в направлении Сватово, а также в обратном направлении зафиксированы регулярные рейсы микроавтобусов с иностранными наемниками, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Своеобразные ротационные мероприятия, по его словам, вызваны тем, что иностранцы отказываются жить в окопах. Марочко сообщил, что наемники требуют нормальных бытовых условий, их не устраивает отсутствие возможности посещать супермаркеты и «пользоваться услугами женщин с низкой социальной ответственностью», передает РИА «Новости».
В Кремле ранее заявляли, что привлечение Киевом наемников для боевых действий не сможет поменять ход СВО.
В Крыму пригласили Зеленского на подписание капитуляции
Глава парламента Константинов: Зеленский может приехать в Крым для подписания капитуляции
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.
По его словам, Зеленскому не видать российского полуострова, единственным вариантом посетить его для украинского президента является организация подписания в Крыму капитуляции Украины, передает РИА «Новости».
«По такому случаю даже предоставили бы Зеленскому возможность как в детстве похрустеть песочком на зубах при поедании рапанов», – сказал Константинов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».