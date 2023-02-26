Американский морпех предупредил, что Украина может стать ловушкой для США

Для стран Запада Украина может обернуться еще одним Ираком или Афганистаном, если они продолжат недооценивать и не понимать Россию, пишет бывший морской пехотинец США Эрл Катагнус-младший в статье для American Thinker.

Он отметил, что слова председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли о том, что Россия «проиграла стратегически и тактически» на Украине являются напыщенностью, граничащей с пропагандой, передает РИА «Новости».

Бывший военный раскритиковал Запад за навязывание идеи о том, что Россия якобы уже проиграла в украинском конфликте, несмотря на то, что бои продолжаются уже год. Катагнус-младший утверждает, что Запад не понимает Россию и недооценивает ее способность продолжать борьбу в течение длительного времени.

Напомним, представителям западных стран во главе с США необходимо прислушаться к российскому лидеру Владимиру Путину после его слов о приостановке участия Москвы в ДСНВ, выразил мнение экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.