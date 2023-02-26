В Иране анонсировали футбольный матч против сборной России

ФФИ: Сборные России и Ирана по футболу проведут товарищеский матч 23 марта, заявили в Тегеране

Товарищеский матч между сборными России и Ирана по футболу состоится 23 марта в Тегеране, заявил директор по связям с общественностью Федерации футбола Ирана Амир Махди Аллави.

По его словам, товарищеский матч между футбольными сборными Ирана и России пройдет в Тегеране 23 марта, передает РИА «Новости».

Аллави добавил, что в ходе поездки в Иран министра спорта России Олега Матыцина и президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова между Федерацией футбола Ирана и РФС был подписан меморандум о сотрудничестве.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по апелляциям Российского футбольного союза (РФС) на отстранение сборных и клубных команд России от международных соревнований, в которой указывалось, что УЕФА и ФИФА якобы были вынуждены отстранить российские команды для безопасного проведения международных соревнований.