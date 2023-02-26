Четыре человека погибли в ДТП в Мордовии

МВД: При столкновении двух легковых автомобилей в Мордовии погибли двое взрослых и двое детей

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Мордовии, сообщает МВД республики.

По сообщению ведомства, в Атюрьевском районе Мордовии столкнулись «Киа Карнавал» и «Фольксваген Пассат», после чего последний загорелся, в нем погибли водитель и двое пассажиров, в том числе ребенок 2021 года рождения, передает РИА «Новости».

Водитель и три несовершеннолетних пассажира «Киа» получили травмы. Их доставили в больницу, в которой ребенок 2009 года рождения умер.

Ранее в результате ДТП с микроавтобусом в Самарской области погибли пятеро человек, включая двоих детей.