Эксперт: Важнейшим аспектом послания Путина стала поддержка ветеранов СВО

Экс-сенатор Клинцевич: Россия приняла беспрецедентные меры в вопросе поддержки ветеранов

В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин затронул ряд важнейших военных аспектов. В частности, он объяснил, что развязанная странами НАТО проксивойна с Россией закончится не скоро, сказал газете ВЗГЛЯД экс-сенатор Франц Клинцевич, комментируя выступление главы государства в Гостином дворе.

«Треть послания президента была посвящена именно военному аспекту. Он с этого начал, этим и завершил свою речь. И это крайне важно», – сказал экс-сенатор Франц Клинцевич, лидер общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

«Из слов главы государства стало понятно, что проксивойна, которая была развязана Соединенными Штатами и странами НАТО против нас, находится в активной фазе. Коллективный Запад мобилизован, и останавливаться не собирается. Россия понимает, что эта тенденция сохранится на долгое время», – продолжил он.

«Позиция Вашингтона заключается в том, чтобы вести войну до конца. Причем, им не важно, до последнего ли украинца она будет. Если не украинцы, то на смену им придут поляки или кто-то еще. США пытаются поставить крест на России, но у них это вряд ли получится», – говорит собеседник.

«Примечательно, что президент принял решение о приостановке участия России в ДСНВ. Наша страна не намерена себе изменять – первыми применять ядерное оружие мы не станем. Но тот факт, что ядерный потенциал Великобритании и Франции не учитывался в соглашении, не оставил нам другого выхода, кроме как поставить договор на паузу», – утверждает экс-сенатор.

«И самым главным, на мой взгляд, стал вопрос об оказании помощи ветеранам. В этой части государство приняло беспрецедентные меры. Важно, что создается специальный фонд для поддержки ветеранов, даже несмотря на то, что пока касается лишь участников СВО. Те, кто ждет возвращения мужей, братьев, отцов и сыновей домой, понимают, что им готовы помощь. Они не одни и могут рассчитывать на поддержку», – заключил Клинцевич.

Во вторник президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Мероприятие прошло в Гостином дворе. В своей речи глава государства затронул ряд наиболее значимых для российского общества тем. Первой из них была СВО. Путин напомнил, что спецоперация началась для защиты России и ликвидации возникшей у ее границ военной угрозы. Обещания Запада о стремлении к миру в Донбассе, отметил президент, обернулись жестоким подлогом и ложью.

В контексте СВО важное место занимает социально-экономическая помощь участникам спецоперации. В частности, президент поручил создать специальный фонд, который будет оказывать адресную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Кроме того, для всех участников СВО, в том числе и для добровольцев, введут регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала послание президента, а также объясняла, как будет работать специально созданный фонд для поддержки ветеранов СВО.

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