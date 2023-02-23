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Эксперт: Важнейшим аспектом послания Путина стала поддержка ветеранов СВО
Экс-сенатор Клинцевич: Россия приняла беспрецедентные меры в вопросе поддержки ветеранов
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В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин затронул ряд важнейших военных аспектов. В частности, он объяснил, что развязанная странами НАТО проксивойна с Россией закончится не скоро, сказал газете ВЗГЛЯД экс-сенатор Франц Клинцевич, комментируя выступление главы государства в Гостином дворе.
«Треть послания президента была посвящена именно военному аспекту. Он с этого начал, этим и завершил свою речь. И это крайне важно», – сказал экс-сенатор Франц Клинцевич, лидер общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
«Из слов главы государства стало понятно, что проксивойна, которая была развязана Соединенными Штатами и странами НАТО против нас, находится в активной фазе. Коллективный Запад мобилизован, и останавливаться не собирается. Россия понимает, что эта тенденция сохранится на долгое время», – продолжил он.
«Позиция Вашингтона заключается в том, чтобы вести войну до конца. Причем, им не важно, до последнего ли украинца она будет. Если не украинцы, то на смену им придут поляки или кто-то еще. США пытаются поставить крест на России, но у них это вряд ли получится», – говорит собеседник.
«Примечательно, что президент принял решение о приостановке участия России в ДСНВ. Наша страна не намерена себе изменять – первыми применять ядерное оружие мы не станем. Но тот факт, что ядерный потенциал Великобритании и Франции не учитывался в соглашении, не оставил нам другого выхода, кроме как поставить договор на паузу», – утверждает экс-сенатор.
«И самым главным, на мой взгляд, стал вопрос об оказании помощи ветеранам. В этой части государство приняло беспрецедентные меры. Важно, что создается специальный фонд для поддержки ветеранов, даже несмотря на то, что пока касается лишь участников СВО. Те, кто ждет возвращения мужей, братьев, отцов и сыновей домой, понимают, что им готовы помощь. Они не одни и могут рассчитывать на поддержку», – заключил Клинцевич.
Во вторник президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Мероприятие прошло в Гостином дворе. В своей речи глава государства затронул ряд наиболее значимых для российского общества тем. Первой из них была СВО. Путин напомнил, что спецоперация началась для защиты России и ликвидации возникшей у ее границ военной угрозы. Обещания Запада о стремлении к миру в Донбассе, отметил президент, обернулись жестоким подлогом и ложью.
В контексте СВО важное место занимает социально-экономическая помощь участникам спецоперации. В частности, президент поручил создать специальный фонд, который будет оказывать адресную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Кроме того, для всех участников СВО, в том числе и для добровольцев, введут регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала послание президента, а также объясняла, как будет работать специально созданный фонд для поддержки ветеранов СВО.
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Москва предложила Западу и Киеву «сложить оружие»
Замглавы МИДа Галузин заявил о готовности России к переговорам в случае согласия Запада и Киева «сложить оружие»
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Если Украина и страны Запада хотят провести переговоры, они должны сложить оружие и прекратить обстрелы российских городов, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
Галузин сказал, что после этого можно начать «обсуждение на базе новых геополитических реалий». Он заявил, что Москва готова к достижению целей специальной военной операции на Украине политико-дипломатическим путем. Галузин напомнил, что цели СВО включают «защиту жителей Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также устранение исходящих с ее территории угроз для безопасности России».
Однако, по его словам, Украина заняла «абсолютно неконструктивную позицию». Как подчеркнул Галузин, Киев «с подачи Запада открыто провозгласил курс на нанесение военного поражения России», передает ТАСС.
Он считает, что «англосаксы» пытаются сделать конфликт «максимально кровопролитным» и помешать любым «субстантивным переговорам по мирному урегулированию». Поставки странами Запада вооружения киевскому режиму будут неминуемо приводить к эскалации конфликта, заявил дипломат.
Требования президента Украины Владимира Зеленского (в частности, вывод российских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма) доказывают, что власти Украины оторваны от реальности, сказал Галузин. Он также отметил украинский законодательный запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, Галузин подчеркнул, что Зеленский «абсолютно несамостоятелен в принятии решений».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Журналист: Трансляцию концерта из «Лужников» посмотрели более трети населения Украины
Журналист Витязева назвала рейтинги трансляции концерта из «Лужников» на Украине
Трансляцию митинг-концерта в московских «Лужниках», который состоялся в преддверии Дня защитника Отечества, посмотрели 34% населения Украины.
Об этом рассказала российская журналистка Юлия Витязева в своем Telegram-канале.
Согласно сообщению, эти данные о просмотрах на 1,3% больше, чем итоги новогоднего обращения президента Украины Владимира Зеленского в 2021 году. Также эти показатели оказались на 1,6% больше, чем трансляция матча Уэльс – Украина.
Напомним, концерт-митинг посетили более 200 тыс. человек, на территории самой арены уместилось 90 тыс. зрителей. Перед присутствующими выступил президент России Владимир Путин.
Маск обвинил Нуланд в продолжении конфликта на Украине
Маск заявил, что больше всех усилий для продолжения конфликта на Украине прикладывает Нуланд
Никто не способствует продолжению конфликта на Украине сильнее, чем заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщил американский предприниматель Илон Маск.
Об этом он заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России).
Напомним, Нуланд сказала, что США согласны с нанесением Украиной ударов по военным объектам в Крыму, которые, по ее словам, являются «законными целями». Москва отметила, что подобные заявления подчеркивают роль Штатов как главного провокатора международной напряженности.
Экс-советник Трампа восхитился словами Путина о Западе
Экс-советник Трампа Флинн: Восхищает, что Путин говорит о Боге и семье – ценностях, которые разрушает Запад
Президент России Владимир Путин поддерживает ценности, которые на Западе пытаются разрушить, заявил бывший советник президента США времен администрации Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн.
Флинн на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) выразил восхищение тем, что российский лидер говорит о Боге и семье как о важных ценностях, в то время как Запад их разрушает, передает РИА «Новости».
Во вторник Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, затронул вопрос духовного разложения западного общества, отметив, что страны Запада занимаются разрушением семьи, культурной и национальной идентичности, извращениями и издевательствами над детьми, вплоть до педофилии. Западные элиты «сходят с ума», сказал президент, подчеркнув, что Россия обязана защититься от подобных тенденций, в том числе защитить своих детей.
Путин на встрече с Ван И оценил развитие отношений России и Китая
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Российско-китайские отношения развиваются так, как и было запланировано, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом Политбюро ЦК КПК Ван И в Москве.
«Российско-китайские отношения развиваются так, как мы и планировали в предыдущие годы, все идет поступательно, развивается. Мы достигаем новых рубежей», – передает его слова ТАСС.
Путин напомнил, что есть цель достичь в 2024 году уровня товарооборота в 200 млрд долларов. В прошлом году товарооборот достиг уже 185 млрд долларов, поэтому есть все основания полагать, что эта цель может быть достигнута раньше, передает РИА «Новости».
Также на встрече с Ван И глава российского государства передал наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину.
С российской стороны во встрече принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
В МИД Китая сообщали, что Ван И в Москве обсудит с президентом России актуальные международные и региональные вопросы.
Пекин намерен использовать этот визит для обеспечения стабильного развития отношений России и Китая.
Лепс исполнил новую песню на концерте в «Лужниках»
Лепс исполнил песню «Родина-мать зовет» в «Лужниках»
Российский певец Григорий Лепс на митинг-концерте «Слава защитникам Отечества» в «Лужниках» исполнил новую песню «Родина-мать зовет, не подведи ее!»
«Родина-мать зовет, не подведи ее. За тебя встану, Россия-мама», – спел артист.
Президент Владимир Путин выступил на митинг-концерте в «Лужниках». Он заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества.
Путин: Сегодня весь российский народ является защитником Отечества
Владимир Путин обратился к россиянам в канун Дня защитника Отечества
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Весь наш народ сейчас является защитником Отечества, заявил президент России Владимир Путин в «Лужниках», где проходит митинг-концерт «Слава защитникам Отечества».
Президент подчеркнул, что воины России сражаются в СВО героически, мужественно и храбро, страна гордится ими. Родина поддерживает воинов СВО, каждый поддерживающий – тоже защитник, заявил президент. «Все, весь наш народ является защитником Отечества. Низкий всем поклон», – сказал глава государства в своей речи.
Путин отметил мощное, мистическое и святое значение слов «защитник Отечества». «Мы встречаемся с вами в преддверии Дня защитника Отечества. В этом словосочетании, в этих словах есть что-то мощное, огромное, я бы даже сказал – мистическое и святое. Недаром одна из самых известных молитв начинается со слов «Отче наш»: отче – отец», – обратился президент с трибуны к зрителям.
«В этом есть что-то очень близкое каждому человеку. Мы говорим: Родина-мать. Речь идет о семье, речь идет о чем-то огромном, мощном и в то же время близком сердцу каждого человека. Это и Родина, это и семья. А по большому счету Родина – это семья, в нашем сердце это одно и то же», – добавил Путин.
Президент отметил, что битва на исторических рубежах России идет прямо сейчас. «Мы здесь с вами собрались на, по сути, праздничном мероприятии, но я знаю, сейчас только слушал высшее военное руководство страны, о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей», – сказал глава государства.
Он добавил, что этот бой «ведут такие же мужественные бойцы», как и те военные, которые находятся на мероприятии в «Лужниках».
Концерт посвящен участникам специальной военной операции. Участие в мероприятии принимают активисты молодежных и патриотических организаций. Общее число участников составляет до 200 тыс. человек, сообщает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос о том, планирует ли президент Владимир Путин посетить митинг-концерт в «Лужниках».
Россияне назвали послание Путина важным и интересным
ВЦИОМ: Большинство россиян назвали послание Путина интересным, искренним и честным
Россияне считают послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию честным и искренним, позицию российского лидера – четкой и понятной, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, проведенного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
В сообщении на сайте ВЦИОМ говорится, что респонденты отметили важность и значимость проблем, озвученных Владимиром Путиным, лично для себя и своих семей. Выступление типично характеризовалось как интересное, сказано в сообщении.
Так, 78% россиян, смотревших послание, считают, что послание главы государства было искренним и честным. Кроме того, 88% считает, что Путин четко и понятно обозначил свою позицию, передает РИА «Новости».
Для 82% зрителей послание оказалось интересным. Из них 52% считают, что все выступление полностью было интересным, 30% – что интересной была большая его часть. В том, что все поднятые президентом вопросы были важными и значимыми, уверены 41% опрошенных, 33% сказали, что таковыми были большинство вопросов, еще 23% сказали, что только часть вопросов оказались важными, 3% считают затронутые в послании вопросы «малозначимыми».
На 81% зрителей послание оказало положительное впечатление. Оно оказалось полностью положительным для 45% и частично положительным для 36%. Каждый десятый (10%) заявил, что выступление президента оставило скорее отрицательное впечатление, 1% – что оно оставило полностью отрицательное впечатление.
Опрос ВЦИОМ был проведен среди 129 респондентов старше 18 лет в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Волжском, Краснодаре, Ульяновске, Бийске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Перми. Метод исследования – просмотр видеоматериала с тестированием реакций.
Ранее эксперты проанализировали основные тезисы послания президента Путина Федеральному Собранию.
В Британии назвали определяющее десятилетие решение Путина
Британский журналист Марр: Решение Путина по ДСНВ изменит баланс сил в мире в ближайшее десятилетие
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Решение президента Владимира Путина о приостановке участия России в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) уже в ближайшее десятилетие изменит баланс сил в мире, заявил британский журналист Эндрю Марр.
Марр в эфире британской радиостанции LBC заявил, что Россия может вернуться к договоренностям о ядерном вооружении и не будет увеличивать свой ядерный арсенал, однако мир, по его словам, находится только в начале десятилетнего изменения баланса сил в мире, передает РИА «Новости».
Британский журналист добавил, что посол России в Лондоне Андрей Келин заявил ему, что Москва «ни при каких обстоятельствах» не применит ядерное оружие на Украине.
Кроме того, Марр назвал провокацией визит президента США Джо Байдена в Киев.
В октябре президент России Владимир Путин заявил, что впереди нас ждет самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Россия решила приостановить действие ДСНВ, а также писала, что ответ на это со стороны США состоит из бравады и лжи.
Небензя обвинил Запад в желании расчленить и уничтожить Россию
Небензя заявил о желании Запада с помощью Украины расчленить и уничтожить Россию
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Запад, вооружая Киев, хочет нанести стратегическое поражение России, расчленить и уничтожить ее, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
На спецсессии ГА ООН по Украине Небензя заявил, что прежде Запад рассказывал «убаюкивающие сказки о некоем партнерстве», но сейчас «обнажил свой истинный лик». Ради уничтожения России Запад игнорирует «возрождение на Украине неонацизма и героизацию нацистских преступников», передает ТАСС.
Как заявил Небензя, ситуацию вокруг Украины Россия считает «войной с Западом на выживание за будущее нашей страны, за наших детей, за нашу идентичность». По его словам, Запад начал реализовывать свои намерения как минимум с 2014 года. Впечатление усиливают «русофобия, призывы расчленить нашу страну, немецкие танки, вновь направляемые для того, чтобы убивать русских», и «призывы вешать красные звезды на одежду тем, кто не хочет отказываться от русской идентичности», сказал Небензя.
Дипломат подчеркнул, что все «мирные планы», которые предлагаются Украиной или Западом, «сводятся к капитуляции России». Ситуация на Украине послужила лишь катализатором для проявления «пещерной русофобии», характерной для элит США и Европы, которые желают «победить Россию любой ценой». Ради «сохранения гегемонии США и их союзников», сказал постпред, они «готовы пожертвовать не только Украиной, но и ввергнуть весь мир в пучину войны».
Небензя отметил, что признания «отставных западных лидеров» показывают, как «под прикрытием одобренных Советом Безопасности Минских соглашений Запад целенаправленно готовил Украину к войне против России». При этом на Украине «формировался и последовательно вооружался по-настоящему авторитарный, деспотический режим».
Постоянный представитель России при ООН указал, что «Украина во всей этой схеме не более, чем разменная монета», население Украины используется в качестве «пушечного мяса», а попадающие в западные страны украинцы фактически становятся «бесправными батраками» и подвергаются эксплуатации. При этом большинство украинцев, «несмотря на оголтелую русофобскую пропаганду, спасается от военных действий именно в России, где украинский народ любят и уважают».
Напомним, глава американского государства Джо Байден, находясь с рабочим визитом в Варшаве, обратился к россиянам и заявил: «НАТО и Запад вам не враг». По его словам, страны Запада не планировали нападать на Россию, также они не стремятся установить контроль над ее территорией или уничтожить ее.
Российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию указывал, что США грубо нарушили сложившееся мироустройство для строительства мира по-американски, где есть только один господин. Он заявил, что цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом.
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Путин назвал отличившихся на передовой военных основой развития Вооруженных сил
Путин поблагодарил ветеранов за победу над германским нацизмом и отметил героизм участников СВО в боях с неонацизмом
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Глава российского государства Владимир Путин поздравил действующих военных, ветеранов, гражданский персонал Вооруженных сил и всех граждан России с Днем защитника Отечества, а также отметил героизм участников специальной военной операции на Украине.
Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, отметил, что данный праздник символизирует героическую историю российских армии и флота, а также «нерушимую связь всех поколений защитников Отчизны». Он выразил благодарность «ветеранам, которые разгромили нацизм», и подчеркнул, что «нынешнее поколение солдат и офицеров» приумножает «ратные традиции своих дедов и прадедов».
Президент заявил, что сейчас российские военные «героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине, защищают наших людей на наших исторических территориях, сражаются мужественно, героически».
Он обещал, что власти страны будут уделять приоритетное внимание укреплению обороноспособности России, вести развитие Вооруженных сил с опорой на реальный боевой опыт и совершенствовать систему подготовки военных. По словам Путина, военные, которые проявили себя на передовой, должны стать основой такого развития.
Глава государства заверил, что войска продолжат насыщать передовой техникой. Он отметил, что российская промышленность наращивает производство обычных вооружений и осваивает серийное производство перспективных.
По словам президента, особое внимание продолжат уделять укреплению ядерной триады. Так, в 2023 году начнется боевое дежурство ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой. В России продолжат серийное производство гиперзвуковых «Кинжалов», стартуют массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». Кроме того, 100% достигнет доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах – в состав ВМФ примут АПЛ «Император Александр III» проекта «Борей-А». В течение нескольких лет ожидается еще три крейсера данного проекта.
«Наш народ верит в вас – в защитников России, в вашу надежность, решительность, преданность Отечеству и присяге. Миллионы людей искренне, по зову сердца помогают бойцам на передовой, и это несокрушимое единство – залог нашей победы, – заявил Путин. – Желаю крепкого здоровья и успехов в службе Родине, благополучия вашим родным и близким».
Напомним, накануне Путин выступил с обращением к Федеральному собранию. Путин напомнил, что спецоперация началась для защиты России и ликвидации возникшей у ее границ военной угрозы.
Пленные украинские военные захотели остаться в ЛНР
Омбудсмен по правам человека в ЛНР Сердюкова сообщила об отказе украинских пленных от включения в список на обмен
Некоторые из украинских военных, которые находятся в плену в ЛНР, отказались от включения в список на обмен пленными с Киевом, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Виктория Сердюкова.
Сердюкова сообщила, что украинские военные захотели остаться в ЛНР. Прежде она сообщала, что в плену в ЛНР находятся около 1,4 тыс. украинских военнослужащих, передает РИА «Новости».
Напомним, в ДНР началась дактилоскопия украинских пленных для получения паспортов России. Среди бывших украинских военнослужащих десятки желающих получить российский паспорт.
Депутат: Бизнес поможет вытащить Россию из-под прессинга западных санкций
Депутат Нифантьев перечислил главные сигналы российскому бизнесу в послании президента Федеральному Собранию
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Получая прибыль, предприниматели должны создавать рабочие места и инвестировать в нашу страну, делать ее лучше. Только так Россия обретает настоящий суверенитет, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Евгений Нифантьев. Ранее президент России в рамках послания Федеральному собранию обратился к крупным бизнесменам, призвав их быть со своей Родиной.
«Основной сигнал бизнесу заключается в том, что Россия обретает настоящий суверенитет. У нас есть все, начиная от талантливых граждан и заканчивая огромными запасами ресурсов. Поэтому важно, чтобы предприниматели, помимо получения прибыли, занимались созданием рабочих мест и инвестировали в нашу страну, делали ее лучше. Они должны быть горды тем, что занимаются бизнесом в России», – считает член думского комитета по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.
Он убежден, что все предприниматели услышали слова президента о том, что заработанное нужно хранить в своей стране. Собеседник отметил, что в России есть все необходимые условия для открытия своего дела, в том числе низкая налоговая нагрузка для малого и среднего бизнеса.
«У нас есть возможности для самозанятых. Через приложение Федеральной налоговой службы можно открыть свое дело за считаные минуты. Существующие льготные режимы распространяются на юридические лица и индивидуальных предпринимателей», – добавил Нифантьев.
По мнению депутата, российский бизнес способен вытащить Россию из-под прессинга западных санкций. Для этого, среди прочего, необходима кооперация бизнеса и системы образования для подготовки кадров под конкретные отрасли экономики.
«Если у предпринимателя есть знания, силы и амбиции, то государство должно создавать условия, чтобы малое предприятие становилось средним, затем крупным или даже крупнейшим. В дальнейшем они также обеспечат заказами малый и средний бизнес. И те предприниматели, которые ответственно инвестируют прибыль в отечественный бизнес, также получат поддержку государства», – заверил Нифантьев.
Также он допускает изменение денежно-кредитной политики в отношении предприятий с долгим выходом на точку безубыточности. «Например, вложения в предприятия химической промышленности окупаются очень долго. И здесь, конечно, нужна государственная поддержка. Но уже делается многое. Президент, в частности, говорил о промышленной ипотеке, которую предлагается расширить на строительство новых производственных цехов», – указал Нифантьев.
Напомним, в ходе послания Федеральному Собранию Владимир Путин заявил, что частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию показал, что умеет адаптироваться. Каждая инициатива, направленная на развитие и пользу страны, должна получать поддержку.
В своем напутствии предпринимателям Путин призвал их быть со своей Родиной. «Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию, инвестируйте в предприятия и рабочие места, помогайте школам и университетам», – сказал президент. Он также обратился к правительству и парламенту с просьбой предложить дополнительные меры, которые позволят ускорить процесс деофшоризации экономики. По словам Путина, бизнес в ключевых секторах экономики должен действовать в рамках российской юрисдикции.
Офицер ВДВ поделилась эмоциями от концерта-митинга в «Лужниках»
Офицер ВДВ Екатерина Дайлидко: В «Лужниках» ощущается колоссальная поддержка военных и единство российского народа
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Вся Россия сплотилась против внешнего давления, практически никто не остался в стороне. Поддержка нашего народа просто неимоверная, рассказала газете ВЗГЛЯД офицер Воздушно-десантных войск России Екатерина Дайлидко, приглашенная в качестве гостя на митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» в «Лужниках».
«Мы побывали на главной трибуне концерта. Руку мне пожал сам Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Сейчас меня просто переполняют эмоции. Прежде всего, от гордости за свою страну и за свой народ», – рассказала она.
Офицер добавила, что на концерте-митинге чувствуется небывалая поддержка военных со стороны гостей, «а за ними стоит вся страна». «Мы смогли стать единым целым, устоять и показать свою силу. Впечатлений столько, что передать словами невозможно», – подчеркнула она.
В то же время студенты, которые пришли на стадион, объяснили свое участие тем, что «Лужники» стали идеологической передовой России. По их мнению, собравшиеся на концерте граждане послали четкий сигнал Западу: «Мы добьемся победы».
Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» на московском стадионе «Лужники» с участием 200 тыс. человек посвящен участникам специальной военной операции. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к участникам митинга заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества. Он подчеркнул, что воины России сражаются в СВО героически, мужественно и храбро, страна гордится ими. Кроме того, вся Родина поддерживает воинов СВО, каждый поддерживающий – тоже защитник, заявил президент.
Минобороны показало атаку десантно-штурмового подразделения и бронегруппы на ВСУ
Опубликовано видео боевой работы десантно-штурмового подразделения и бронегруппы по уничтожению опорного пункта ВСУ
Российское десантно-штурмовое подразделение при поддержке бронегруппы на БМД-2К-АУ и минометных расчетов артиллеристов-десантников уничтожило большое количество личного состава вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.
В лесном массиве при помощи беспилотника обнаружили украинский опорный пункт, для захвата и уничтожения которого направили указанные силы. Экипажи боевых машин, совершив марш на штатной технике, сблизились с противником и открыли по нему шквальный огонь, сообщает Минобороны в Telegram.
«Крылатая пехота» при огневой поддержке артиллеристов с боем заняла вражеские позиции, захватив трофейное вооружение. После выполнения задачи бронегруппа отошла в безопасный район, а расчеты минометов «Поднос» сменили огневые позиции.
Накануне российское Минобороны опубликовало видеозапись того, как РСЗО «Град» ведут огонь по вооруженным силам Украины в ходе специальной военной операции.