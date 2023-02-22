Политолог: День защитника Отечества сейчас обрел особый смысл

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22 февраля, среда  |  Последнее обновление — 20:59  |  vz.ru
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Россия получила условия для прорыва экономики на новый уровень

Россия выходит на новый цикл экономического роста Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская экономика оказалась более стабильной, чем думали на Западе, заявил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Несмотря на санкции, Россия выходит на новый цикл экономического роста. Как России удался такой маневр и что станет драйвером роста нашей экономики? Подробности...
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Путин оставил Америке шанс на спасение ДСНВ

Владимир Путин считает верхом цинизма требования Запада инспектировать российские военные объекты в нынешних обстоятельствах Владимир Смирнов/ТАСС
Россия приостановила свое участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Этот документ остается последним из серии соглашений между Москвой и Вашингтоном, который обеспечивает глобальную безопасность. В чем заключается причина такого решения со стороны России и как на него отреагируют в США?  Подробности...
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Ветеранов СВО окружат заботой государства

Среди тех, кто во вторник слушал речь Путина, были и ветераны боев в зоне СВО Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Путин объявил о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции на Украине. Причем заботиться о каждом ветеране и о каждой семье погибших военных будет отдельный, личный куратор. Фонд превратится в мощное ведомство, взяв на себя все хлопоты по решению медицинских и социальных проблем ветеранов СВО. Участники боев в Донбассе призывают охватить такой заботой и тех, кто прошел через украиснкаий пострадал там до начала СВО. Подробности...
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Конфликт с Россией приводит французов к голоду

Цены на продукты во Франции радикально растут Aline Morcillo/Hans Lucas/Reuters
Миллионы французов, как оказалось, вынуждены ограничивать себя в еде. А все из-за того, что цены на продукты питания взлетели, и это еще только начало – в ближайшие дни ожидается еще большее повышение цен. Реальной причиной происходящего стал глобальный конфликт, который ЕС в целом и Франция в частности поддерживают с Россией. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Как Красная армия освободила Кривой Рог

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
22 февраля 1944 года наши освободили Кривой Рог. Это было не просто установление контроля над точкой на карте. Успех Никопольско-Криворожской операции оказал влияние на ход войны на всем Восточном фронте. Подробности...

Почему Познер поддержал Херша

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Примерно, как Талейран не совсем был благородным старцем, великий император в гневе именовал его «г…ном в шелковых чулках», но в понимании того, что данная, сейчас находящаяся у власти на Западе, группировка имеет все шансы плохо кончить – ему не было равных. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Диверсия на «Северных потоках» позволит ЕС порвать с США, сохранив лицо

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Ожидаемая ротация элит в ЕС в 2023-2024 годах на фоне кризиса потребует болезненных решений, касающихся исполнения союзнических обязательств перед США. В том числе и относительно участия Европы в разрешении украинского кризиса. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Мирный план Китая по Украине

Россия без ДСНВ. Что это значит?

Почему Зеленский готов сдать Артемовск

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
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    Путин: Сегодня весь российский народ является защитником Отечества Послы ЕС не смогли согласовать 10-й пакет антироссийских санкций Албания задержала танкер с российской нефтью Лепс исполнил новую песню на концерте в Лужниках
    Совфед единогласно одобрил закон о приостановлении действия ДСНВ Путин на встрече с Ван И оценил развитие отношений России и Китая В Госдуму внесли проект о прекращении дел о налоговых преступлениях при уплате недоимки На митинг-концерт в «Лужниках» пришли свыше 200 тыс. человек
    В МИД рассказали о работе над переходом от SWIFT к более защищенным системам Ван И рассказал Лаврову о подходах Китая к урегулированию конфликта на Украине В Тбилиси обвинили Киев в «конфронтационных шагах» YouTube заблокировал каналы Артемия Лебедева и Камикадзе Ди

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    Политолог: День защитника Отечества сейчас обрел особый смысл

    Политолог Федорова заявила, что 23 февраля становится днем единения и сплочения народа
    		    22 февраля 2023, 20:07
    Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Сегодня каждый человек, любящий Россию и желающий ей благополучия – защитник Отечества, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя слова Владимира Путина на митинге-концерте в «Лужниках» о символическом значении Дня защитника Отечества.

    «Сегодня президент говорил об очень простых, но очень важных вещах. Это отождествление любви к Родине и любви к своей семье. Мы не очень часто задумываемся об этом, но вообще-то в жизни есть действительно два самых важных слова: семья и Родина. Это то, что делает нас теми, кто мы есть», – считает политолог Анна Федорова.

    Накануне в ходе послания Федеральному собранию президент обратился со словами благодарности к бойцам в зоне СВО и ко всем, кто трудится на благо России на своем месте, напомнила собеседница. «Действительно, можно сказать, что каждый человек, любящий Россию и желающий ей благополучия – защитник отечества», – уверена Федорова.

    По ее словам, в этом году День защитника Отечества имеет особенное значение. «Сюда хорошо ложится ценностная матрица «страна – государство – общество – семья – человек», так называемый пентабазис, описанный Александром Харичевым и Андреем Полосиным в нашумевшей статье «Восприятие базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России», – подытожила Федорова.

    В среду на московском стадионе «Лужники» с участием 200 тыс. человек прошел митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» в честь участников специальной военной операции. Президент России Владимир Путин вышел на сцену после певца Shaman, который исполнил свой хит «Встанем». Обращаясь к зрителям, Путин заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества. «Низкий всем поклон», – сказал глава государства.

    Путин упомянул о символическом значении Дня защитника Отечества. «В этом словосочетании, в этих словах есть что-то мощное, огромное, я бы даже сказал – мистическое и святое», – сказал глава государства и напомнил о молитве, которая начинается со слов «Отче наш». «Отче, отец – в этом есть что-то очень близкое каждому человеку. Мы ведь говорим тоже – «Родина-мать». Речь идет о семье, о чем-то огромном, мощном, и в то же время – близком сердцу каждого человека. Это и Родина, это и семья, а по большому счету – Родина и семья – в нашем сердце это одно и то же», – считает президент.

    Путин на встрече с Ван И оценил развитие отношений России и Китая
    		    22 февраля 2023, 14:10
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Российско-китайские отношения развиваются так, как и было запланировано, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом Политбюро ЦК КПК Ван И в Москве.

    «Российско-китайские отношения развиваются так, как мы и планировали в предыдущие годы, все идет поступательно, развивается. Мы достигаем новых рубежей», – передает его слова ТАСС.

    Путин напомнил, что есть цель достичь в 2024 году уровня товарооборота в 200 млрд долларов. В прошлом году товарооборот достиг уже 185 млрд долларов, поэтому есть все основания полагать, что эта цель может быть достигнута раньше, передает РИА «Новости».

    Также на встрече с Ван И глава российского государства передал наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину.

    С российской стороны во встрече принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

    В МИД Китая сообщали, что Ван И в Москве обсудит с президентом России актуальные международные и региональные вопросы.

    Пекин намерен использовать этот визит для обеспечения стабильного развития отношений России и Китая.

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    Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке СНВ-3
    Володин сообщил о внесении Путиным в Госдуму законопроекта о приостановке участия России в СНВ-3
    		    21 февраля 2023, 22:16
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, по которому Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В Госдуму внесен проект федерального закона «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», передает ТАСС.

    Как сообщил Володин, депутаты собираются рассмотреть законопроект в среду. Он заверил, что решение по документу будет принято «безотлагательно», после чего проект закона направят в Совет Федерации. Отмечается, что законопроект был направлен в комитеты Госдумы по международным делам и обороне, передает РИА «Новости».

    В свою очередь глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что сенаторы вслед за Госдумой также могут рассмотреть документ в среду, если тот поступит в верхнюю палату парламента. «Передадут – значит, рассмотрим», – ответил он на соответствующий вопрос. По словам сенатора, на среду «запланировано и заседание комитета, и будет пленарное заседание». Он заявил, что в решении необходима «определенная оперативность», к которой в Совфеде готовы.

    В законопроекте говорится, что решение о возобновлении действия СНВ-3 будет принимать глава государства. Указывается, что федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

    Напомним, Путин в послании Федеральному собранию объявил о приостановке Россией своего участия в СНВ-3. Он подчеркнул при этом, что Москва «не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие».

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    Лепс исполнил новую песню на концерте в «Лужниках»
    Лепс исполнил песню «Родина-мать зовет» в «Лужниках»
    		    22 февраля 2023, 16:28
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Российский певец Григорий Лепс на митинг-концерте «Слава защитникам Отечества» в «Лужниках» исполнил новую песню «Родина-мать зовет, не подведи ее!»

    «Родина-мать зовет, не подведи ее. За тебя встану, Россия-мама», – спел артист.

    Президент Владимир Путин выступил на митинг-концерте в «Лужниках». Он заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества.

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    Путин: Сегодня весь российский народ является защитником Отечества
    Владимир Путин обратился к россиянам в канун Дня защитника Отечества
    		    22 февраля 2023, 16:19
    Фото: Александр Вильф/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Весь наш народ сейчас является защитником Отечества, заявил президент России Владимир Путин в «Лужниках», где проходит митинг-концерт «Слава защитникам Отечества».

    Президент подчеркнул, что воины России сражаются в СВО героически, мужественно и храбро, страна гордится ими. Родина поддерживает воинов СВО, каждый поддерживающий – тоже защитник, заявил президент. «Все, весь наш народ является защитником Отечества. Низкий всем поклон», – сказал глава государства в своей речи.

    Путин отметил мощное, мистическое и святое значение слов «защитник Отечества». «Мы встречаемся с вами в преддверии Дня защитника Отечества. В этом словосочетании, в этих словах есть что-то мощное, огромное, я бы даже сказал – мистическое и святое. Недаром одна из самых известных молитв начинается со слов «Отче наш»: отче – отец», – обратился президент с трибуны к зрителям.

    «В этом есть что-то очень близкое каждому человеку. Мы говорим: Родина-мать. Речь идет о семье, речь идет о чем-то огромном, мощном и в то же время близком сердцу каждого человека. Это и Родина, это и семья. А по большому счету Родина – это семья, в нашем сердце это одно и то же», – добавил Путин.

    Президент отметил, что битва на исторических рубежах России идет прямо сейчас. «Мы здесь с вами собрались на, по сути, праздничном мероприятии, но я знаю, сейчас только слушал высшее военное руководство страны, о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей», – сказал глава государства.

    Он добавил, что этот бой «ведут такие же мужественные бойцы», как и те военные, которые находятся на мероприятии в «Лужниках».

    Концерт посвящен участникам специальной военной операции. Участие в мероприятии принимают активисты молодежных и патриотических организаций. Общее число участников составляет до 200 тыс. человек, сообщает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос о том, планирует ли президент Владимир Путин посетить митинг-концерт в «Лужниках».

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    Вучич пожаловался на бескомпромиссность Путина и Байдена
    Вучич посетовал на проблемы для Сербии из-за бескомпромиссности Путина и Байдена в ситуации вокруг Украины

    22 февраля 2023, 06:44

    Текст: Антон Антонов

    Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в своих последних выступлениях продемонстрировали бескомпромиссность по поводу ситуации вокруг Украины, это усложнит положение Сербии, заявил сербский лидер Александр Вучич.

    На выставке военной техники IDEX-2023 в Абу-Даби Вучич заявил, что и Путин, и Байден «показали большую решимость»: Россия – «победить продолжателей нацистской идеологии», США – добиться, чтобы «победила свобода, демократия и цивилизованный мир», передает РИА «Новости» со ссылкой на TV Pink.

    Вучич считает, что «это вызовет дополнительные проблемы» для Сербии, так как страны Запада хотели бы «отнять у Путина из рук косовскую «карту». По словам Вучича, позиция Сербии «в отношении санкций» против Москвы «будет все тяжелее». При этом он заявил, что уже год слушает от оппонентов, как «завтра поддержит санкции», но все это время Сербия демонстрировала самостоятельность и независимость. Вучич надеется, что удастся сохранить эту политику.

    Президент Сербии также рассказал, что его страна заказала в России комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха» и мобильную систему радиоподавления «Репеллент», но не ясно, «как быть», из-за санкций возникли проблемы с доставкой. Он призвал развивать сербскую оборонную промышленность, в которую дополнительно к запланированному в бюджете намерены вложить 700 млн евро.

    Напомним, Путин обратился с посланием к Федеральному собранию России. Байден выступил с речью в ходе визита в Польшу.

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    Пушилин назвал указания Путина по поддержке военных ответом на запрос граждан
    Пушилин назвал предложенные Путиным меры поддержки военных ответом на запрос граждан на социальную справедливость

    22 февраля 2023, 03:40

    Текст: Антон Антонов

    Меры поддержки участников специальной военной операции России на Украине, предложенные президентом Владимиром Путиным, стали ответом на запрос граждан на социальную справедливость, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин отметил «системный подход» по «закрытию потребностей» в отношении участников СВО. Как заявил глава ДНР, в республике понимают, как много трудностей есть у участников боевых действий с 2014 года. Власти ДНР обещали «занять активную позицию» в данном вопросе, поскольку у них «есть понимание, на что нужно точно обратить внимание», передает РИА «Новости».

    Как заявил Пушилин, Путин определил вектор развития тех направлений, которые находятся сегодня в центре внимания. В частности, это «касается и мер социальной поддержки разных слоев населения», в том числе молодых семей. Также для региона важна «поддержка социально-экономического развития, ориентирование бизнеса на инвестиции для развития промышленного потенциала».

    Напомним, Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил предоставлять маткапитал семьям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с 2007 года. Также президент поручил создать специальный фонд, который будет оказывать адресную помощь ветеранам СВО и членам их семей.

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    Миронов: Справороссы могут отказаться от участия в президентских выборах
    Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Миронов предложит партии отказаться от участия в президентских выборах

    22 февраля 2023, 15:29

    Текст: Ольга Иванова

    Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что на съезде партии предложит не выдвигать кандидатуры от СРЗП на президентские выборы.

    Он уточнил, что предложит поддержать действующего президента Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин провел встречу с Мироновым, в ходе которой обсудил несколько вопросов. По словам президента, он всегда находится в контакте с Мироновым, но личные встречи всегда имеют смысл.

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    Офицер ВДВ поделилась эмоциями от концерта-митинга в «Лужниках»
    Офицер ВДВ Екатерина Дайлидко: В «Лужниках» ощущается колоссальная поддержка военных и единство российского народа
    		    22 февраля 2023, 18:17
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Вся Россия сплотилась против внешнего давления, практически никто не остался в стороне. Поддержка нашего народа просто неимоверная, рассказала газете ВЗГЛЯД офицер Воздушно-десантных войск России Екатерина Дайлидко, приглашенная в качестве гостя на митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» в «Лужниках».

    «Мы побывали на главной трибуне концерта. Руку мне пожал сам Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Сейчас меня просто переполняют эмоции. Прежде всего, от гордости за свою страну и за свой народ», – рассказала она.  

    Офицер добавила, что на концерте-митинге чувствуется небывалая поддержка военных со стороны гостей, «а за ними стоит вся страна». «Мы смогли стать единым целым, устоять и показать свою силу. Впечатлений столько, что передать словами невозможно», – подчеркнула она.

    В то же время студенты, которые пришли на стадион, объяснили свое участие тем, что «Лужники» стали идеологической передовой России, так как именно здесь проходят многие значимые мероприятия. По их мнению, собравшиеся на концерте граждане послали четкий сигнал Западу: «Мы добьемся победы». 

    Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» на московском стадионе «Лужники» с участием 200 тыс. человек посвящен участникам специальной военной операции. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к участникам митинга заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества. Он подчеркнул, что воины России сражаются в СВО героически, мужественно и храбро, страна гордится ими. Кроме того, вся Родина поддерживает воинов СВО, каждый поддерживающий – тоже защитник, заявил президент.

    Путин отметил мощное, мистическое и святое значение слов «защитник Отечества». «Все, весь наш народ является защитником Отечества. Низкий всем поклон», – сказал глава государства в своей речи.

    Перед собравшимися исполнят патриотические песни и стихи Хабиб, Зара, Вероника Кожухарова, Руслан Алехно, Евгений Кунгуров, Марат Башаров, иеромонах Фотий, группы «После Zавтра» и «Пятеро». Планируются также выступления Андрея Соколова, Эдгарда и Аскольда Запашных, артистов из Донецкой и Луганской народных республик.

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    Лидер партии «Новые люди» сделал вывод из послания Путина
    Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев: Повестка России шире, чем повестка специальной военной операции

    22 февраля 2023, 09:27

    Текст: Александра Юдина

    По итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил о том, что главным посылом речи стала повестка развития России.

    По словам Нечаева, на этот раз особое внимание президент уделил развитию экономики и поддержке предпринимателей. Также лидер партии отметил, что слово «предприниматели» ранее не звучало в послании главы государства настолько часто, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Президент говорил о защите и обеспечению безопасности людей, занимающихся бизнесом в России, в частности о том, чтоб не было их несправедливого преследования. Мы привыкли слышать подобное на Петербургском международном экономическом форуме. Но то, что это прозвучало в послании Федеральному собранию, достаточно символично и важно», – подчеркнул лидер «Новых людей».

    Кроме того, Нечаев заметил, что президент просигнализировал всем предпринимателям важный посыл – инвестируя в Россию, они получат поддержку и уважение.

    «Президент готов поддерживать тех, кто инвестирует в Россию. Есть десятки, если не сотни тысяч предпринимателей, которые строят свои компании здесь, на Родине, вкладывают сюда свою прибыль. Здесь живут их семьи и учатся их дети. Мы видим, что их влияние растет», – заключил политик.

    Партия «Новые люди» уделяет большое внимание инициативам по развитию образовательных программ и работе с молодежью. Один из ключевых проектов партии – всероссийская программа развития молодежного предпринимательства «Я в деле».

    Президент Владимир Путин на недавней встрече с Нечаевым поддержал предложения по дальнейшему масштабированию программы на территории России, в том числе в новых регионах.

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    Песков оценил реакцию Запада на решение Путина по ДСНВ
    Песков о ДСНВ: России важно делать все для своей безопасности

    22 февраля 2023, 13:19

    Текст: Антон Никитин

    России важно делать все для своей безопасности, дожидаясь, пока оппоненты созреют для нормального диалога, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, говоря о реакции Запада на решение президента Владимира Путина приостановить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

    Представитель Кремля отметил, что первая реакция представителей коллективного Запада на решение Москвы оказалась «достаточно консолидированной», но она не дает повода надеяться на какую-то готовность к диалогу или переговорам, передает РИА «Новости».

    При этом время идет, меняются обстоятельства, и России очень важно делать все для обеспечения собственной безопасности, в том числе в вопросе контроля над вооружением, отметил Песков.

    По его словам, Россия будет сохранять терпеливый подход в ожидании того, когда оппоненты созреют для нормального диалога.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Россия решила приостановить действие ДСНВ и как на это решение отреагируют США.

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    Путин: Сотрудничество России и Китая имеет важное значение для стабилизации в мире
    Путин отметил важное значение сотрудничества России и Китая для стабилизации международной обстановки

    22 февраля 2023, 14:27

    Текст: Елизавета Шишкова

    Сотрудничество России и Китая на мировой арене имеет крайне важное значение для стабилизации обстановки в мире, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом Политбюро ЦК КПК Ван И в Москве.

    Российский президент добавил, что страны сотрудничают по всем другим направлениям: в гуманитарной сфере, в международных организациях, среди которых ООН, Совет Безопасности, БРИКС, Шанхайская организация, передает РИА «Новости».

    Путин выразил благодарность Китаю за совместную работу. Он подчеркнул, что международные отношения в мире сегодня сложны, они не стали лучше после распада двуполярной системы, напротив, стали даже более острыми.

    Президент добавил, что в России ожидают председателя КНР Си Цзиньпина.

    В свою очередь Ван И отметил, что отношения Москвы и Пекина выдержали давление на фоне меняющейся международной ситуации, при этом двусторонние отношения не подвержены давлению третьих сторон.

    Ранее Путин на встрече заявил, что отношения России и Китая развиваются так, как было запланировано. 

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    Отец Героя России: С каждым днем СВО в нас крепнет вера в Победу
    Поэт Борис Лукин рассказал о значении спецоперации для всех россиян
    		    22 февраля 2023, 18:04
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Мы возвращаемся к идеалам, которые пытались вытравить из нас так называемой европейской цивилизационной культурой, сказал газете ВЗГЛЯД поэт Борис Лукин, чей сын Иван погиб в боях под Мариуполем и получил звание Героя России. В среду Лукин-старший участвовал в митинг-концерте «Слава защитникам Отечества» на столичном стадионе «Лужники».

    «Праздник 23 февраля – это всегда радость в семье и стране. Этот праздник, как и День Победы – особый, это гордость за нашу силу, предков и наших сегодняшних воинов-героев. Но в этот день у многих слезы на глазах, потому что не все доживают до победы. Нам нужно не забывать о тех парнях, благодаря которым возможны такие праздники», – считает отец Героя России Ивана Лукина, поэт Борис Лукин. 

    Иван Лукин был разведчиком-пулеметчиком 810-й Отдельной Гвардейской ордена Жукова Бригады морской пехоты. Он погиб в Мариуполе в марте прошлого года в боях по освобождению Украины от неонацизма. В этом году Лукин-старший посетил многие регионы России, в том числе Мариуполь и Севастополь. «Мы становимся другими, возвращаемся к идеалам, которые пытались вытравить из нас так называемой европейской цивилизационной культурой. С каждым шагом наших воинов на Запад люди перестанут бояться самих себя. Они начнут выражать свое мнение и говорить, что мы правы и должны победить», – считает собеседник. 

    Лукин отметил, что семьи участников СВО особенно консолидированы. «Я помогаю воинам. Помощь, когда она нужна, может появиться буквально из ниоткуда. Сейчас я собираюсь перегнать на фронт для разведчиков свой автомобиль. Мне посчастливилось найти в Москве хороших мастеров, которые за свой счет подготовили машину. Теперь внедорожник в идеальном состоянии, он будет работать между тылом и передовой, поможет вывозить раненых», – рассказал Лукин.

    По его словам, автослесари отказались брать плату за работу, сказав, что подготовить автомобиль для зоны СВО – это наше святое дело. «После встречи с такими отзывчивыми людьми я понимаю, что нас нельзя победить – мы едины. Главное – это народ, который знает, чего он хочет – мирного неба над головой», – сказал Лукин.

    Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» на московском стадионе «Лужники» с участием 200 тыс. человек посвящен участникам специальной военной операции. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к участникам митинга заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества. «Низкий всем поклон», – сказал глава государства.

    Путин отметил мощное, мистическое и святое значение слов «защитник Отечества». «Мы встречаемся с вами в преддверии Дня защитника Отечества. В этом словосочетании, в этих словах есть что-то мощное, огромное, я бы даже сказал – мистическое и святое. Недаром одна из самых известных молитв начинается со слов «Отче наш»: отче – отец», – обратился президент с трибуны к зрителям.

    После речи президента начался концерт. Перед собравшимися исполнят патриотические песни и стихи Хабиб, Зара, Вероника Кожухарова, Руслан Алехно, Евгений Кунгуров, Марат Башаров, иеромонах Фотий, группы «После Zавтра» и «Пятеро». Планируются также выступления Андрея Соколова, Эдгарда и Аскольда Запашных, артистов из Донецкой и Луганской народных республик.

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    Песков не ответил на вопрос о посещении Путиным митинга-концерта в Лужниках
    Песков: Кремль проинформирует, если Путин посетит митинг-концерт в Лужниках

    22 февраля 2023, 13:47

    Текст: Антон Никитин

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос о том, планирует ли президент Владимир Путин посетить митинг-концерт в Лужниках, который состоится в среду.

    Песков пообещал, что Кремль проинформирует, если это произойдет, передает РИА «Новости».

    За два с половиной часа до начала митинга-концерта станция метро «Спортивная» в Москве оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Внутри станции метро посреди зала также установлено оцепление из полицейских, регулировщики перенаправляют людей по разным выходам. Сама станция работает только на выход.

    Оцепление установлено и на улице вдоль прохода на стадион «Лужники», в том числе присутствует конная полиция. На территорию стадиона нельзя проносить напитки и еду, на месте работают полевые кухни.

    Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества», посвященный участникам специальной военной операции, пройдет в среду, 22 февраля, на московском стадионе «Лужники». Ожидается, что участие в нем примут до 200 тыс. человек.

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    Путин запланировал встречу с Ван И
    Песков: Путин в среду встретится с членом политбюро ЦК Компартии Китая Ван И

    22 февраля 2023, 13:09

    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин в среду встретится с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что встреча российского лидера с Ван И, который занимается вопросами внешней политики Китая, состоится в Кремле в среду, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля отметил, что лидеры России и Китая поддерживают тесный диалог, дорожат отношениями продвинутого стратегического партнерства, подразумевающего регулярное общение.

    Ранее в среду прошла встреча Ван И с главой МИД России Сергеем Лавровым, а днем ранее он встретился с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

    Китаист Алексей Маслов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Россия и Китай видят будущее мира в многополярности. Кроме того, у стран огромное поле для дальнейшего сближения по ряду вопросов, сказал он.

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    Песков: Выступление Путина с посланием привлекает внимание мировой общественности

    22 февраля 2023, 13:51

    Текст: Антон Никитин

    Выступление президента России Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному собранию – событие, привлекающее внимание мировой и в первую очередь российской общественности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что у президента по понятным причинам нет возможности отслеживать все отклики на свое выступление, для этого у главы государства есть соответствующая служба в администрации.

    «Естественно, не со всей этой информацией президент в состоянии ознакомиться, но что-то сможет прочитать», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также Песков заявил, что количество приглашенных на состоявшееся накануне оглашение послания президента Владимира Путина и состав гостей мероприятия были продиктованы текущей ситуацией, в том числе вопросами эпидемиологической безопасности главы государства.

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