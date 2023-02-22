Политолог: День защитника Отечества сейчас обрел особый смысл

Политолог Федорова заявила, что 23 февраля становится днем единения и сплочения народа

Сегодня каждый человек, любящий Россию и желающий ей благополучия – защитник Отечества, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя слова Владимира Путина на митинге-концерте в «Лужниках» о символическом значении Дня защитника Отечества.

«Сегодня президент говорил об очень простых, но очень важных вещах. Это отождествление любви к Родине и любви к своей семье. Мы не очень часто задумываемся об этом, но вообще-то в жизни есть действительно два самых важных слова: семья и Родина. Это то, что делает нас теми, кто мы есть», – считает политолог Анна Федорова.

Накануне в ходе послания Федеральному собранию президент обратился со словами благодарности к бойцам в зоне СВО и ко всем, кто трудится на благо России на своем месте, напомнила собеседница. «Действительно, можно сказать, что каждый человек, любящий Россию и желающий ей благополучия – защитник отечества», – уверена Федорова.

По ее словам, в этом году День защитника Отечества имеет особенное значение. «Сюда хорошо ложится ценностная матрица «страна – государство – общество – семья – человек», так называемый пентабазис, описанный Александром Харичевым и Андреем Полосиным в нашумевшей статье «Восприятие базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России», – подытожила Федорова.

В среду на московском стадионе «Лужники» с участием 200 тыс. человек прошел митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» в честь участников специальной военной операции. Президент России Владимир Путин вышел на сцену после певца Shaman, который исполнил свой хит «Встанем». Обращаясь к зрителям, Путин заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества. «Низкий всем поклон», – сказал глава государства.

Путин упомянул о символическом значении Дня защитника Отечества. «В этом словосочетании, в этих словах есть что-то мощное, огромное, я бы даже сказал – мистическое и святое», – сказал глава государства и напомнил о молитве, которая начинается со слов «Отче наш». «Отче, отец – в этом есть что-то очень близкое каждому человеку. Мы ведь говорим тоже – «Родина-мать». Речь идет о семье, о чем-то огромном, мощном, и в то же время – близком сердцу каждого человека. Это и Родина, это и семья, а по большому счету – Родина и семья – в нашем сердце это одно и то же», – считает президент.