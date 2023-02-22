Госдеп распространил старое заявление глав МИД G7 о санкциях против России

Reuters: Госдеп по ошибке распространил старое заявление глав МИД G7 о санкциях против России

Госдепартамент США во вторник, 21 февраля, по ошибке распространил старое заявление глав МИД стран G7, сделанное еще пять месяцев назад, сообщили в японском внешнеполитическом ведомстве.

В заявлении говорилось о намерении вводить новые ограничительные меры в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает Reuters.

При этом во внешнеполитическом ведомстве Японии не подтвердили и не опровергли эту информацию. Соответствующих разъяснений на сайте МИД Японии нет, передает ТАСС.

При этом агентство Kyodo отозвало новость о заявлении глав МИД G7.

Во вторник Госдеп опубликовал заявление глав внешнеполитических стран «Семерки», в котором содержалось осуждение в адрес России в связи с ситуацией на Украине.