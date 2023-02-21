Политолог Алиев: Путин доходчиво объяснил Западу невозможность дестабилизации России

Послание Путина было сбалансированным. В нем президент затронул все вопросы, волнующие российское общество, а также дал сигналы мировому сообществу. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Фирдус Алиев.

«В первую очередь, глава государства уделил внимание вопросу, серьезно волнующему наше общество – почему была начата СВО?», – пояснил Фирдус Алиев, управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом. «В то же время, президент не обошел стороной и вопросы, связанные с социальным развитием страны, расширением инфраструктуры, без которых невозможно укрепление суверенитета государства», – добавил эксперт.

«Также стоит обратить внимание на обращение президента к предпринимательскому сообществу. Путин подчеркнул: бизнесмены, которые будут вкладывать свои ресурсы и доходы в развитие страны, получат поддержку со стороны властей», – заметил собеседник.

В речи главы государства были и сообщения, адресованные во внешнее политическое пространство. «Наш лидер доходчиво объяснил Западу тщетность попыток дестабилизировать Россию. Причем, в своих оценках Путин опирался на социологию и экспертные исследования настроений в стране. У нас подавляющая часть общества поддерживает президента, а он, в свою очередь, отвечает на запросы своих граждан», – подчеркнул Алиев.

Во вторник президент России Владимир Путин огласил свое ежегодное послание Федеральному Собранию. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию продлилось около 1 часа 45 минут. В прошлый раз Путин оглашал послание парламенту в апреле 2021 года, тогда речь заняла 1 час 19 минут. Самое продолжительное послание по времени – 1 час 55 минут – было в 2018 году, по 48 минут президент выступал в 2004 и 2005 годах.

Президент отметил, что в прошлом году послание не состоялось и было перенесено из-за динамичной ситуации – и было сложно «зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время».

Президентское послание – одно из важнейших мероприятий по линии главы государства в течение года. На церемонию были приглашены депутаты Госдумы и сенаторы, члены правительства, высокопоставленные сотрудники администрации главы государства, руководители Генпрокуратуры, Конституционного и Верховного судов, главы регионов, председатели ЦИК, Счетной и Общественной палат, главы основных конфессий. Также в этом году среди приглашенных появилась новая категория – участники СВО.