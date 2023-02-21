В ЕР назвали важным решение президента о бессрочной догазификации

В «Единой России» назвали решение президента о бессрочной догазификации важным

Бессрочная догазификация – это важное решение, в том числе потому, что в ряде регионов начинается процесс газификации населенных пунктов, отметил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский, комментируя послание президента Федеральному Собранию.

«Значит, что люди, проживающие в них, также смогут воспользоваться возможность бесплатно подключить газ к домовладению. Необходимо дополнительно дорабатывать механизмы государственного и муниципально-частного партнерства, чтобы бизнес также инвестировал в отрасль средства на понятных и выгодных условиях, а государственные средства распределялись на условиях софинансирования», – приводятся его слова на сайте ЕР.

Он отметил, что 4,5 трлн рублей являются важнейшим вкладом государства в программу обновления ЖКХ.

«Что касается догазификации. Это важное решение, в том числе в свете того, что в ряде регионов начинается процесс газификации населённых пунктов, это значит, что граждане, проживающие в них, также смогут воспользоваться программой социальной догазификации. Также это даст возможность и жителям вновь газифицируемых населенных пунктов, в том числе в связи со строительством новых газопроводов, получить право на участие в данной программе, и бесплатно подвести газ к своим земельным участкам», – сказал Якубовский.

Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил сделать программу догазификаци бессрочной.