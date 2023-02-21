Силуанов рассказал об однократном добровольном взносе бизнеса в бюджет

Киркоров раскрыл причину развода с Пугачевой

Певец Филипп Киркоров рассказал о причине развода с Аллой Пугачевой

Российский певец Филипп Киркоров признался, что «всегда ходил налево», поэтому развелся с Аллой Пугачевой, и теперь он одинокий человек.

Киркоров в шоу «Маска» на НТВ обсуждал тему измены с неизвестной актрисой, скрывающейся под маской Шаурмы. Она назвала себя верной невестой, которая не ходит налево. Так она ответила на предложение ведущего Вячеслава Макарова певцу Алексею Воробьеву присмотреться к артистке, пишет Life.

Тогда Киркоров заметил, что всегда ходил налево, поэтому от него и ушла Пугачева, и теперь он и одинок.

Напомним, Пугачева и Киркоров развелись в 2005 году, прожив вместе 11 лет.