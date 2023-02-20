Стало известно, сколько готовился визит Байдена

Politico: Подготовка визита Байдена в Киев заняла около недели

Около одной недели ушло на подготовку начавшегося в понедельник визита президента США Джо Байдена в столицу Украины, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного представителя правительства Украины.

Как сообщил источник Politico, украинцы «давно просили» Байдена приехать с визитом, а сама поездка была подготовлена за неделю в режиме «строжайшей секретности» через каналы коммуникаций министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы офиса президента Украины Андрея Ермака, передает ТАСС.

Это первый визит президента США на Украину за время СВО.

Ранее президент США Джо Байден во время своего визита в Киев заявил, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на 500 млн долларов, он будет объявлен во вторник.

Напомним, президент США в понедельник прибыл в Киев с визитом и встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским.