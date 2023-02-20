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20 февраля, понедельник | Последнее обновление — 15:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Байден уехал из Киева
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Стало известно, сколько готовился визит Байдена
Politico: Подготовка визита Байдена в Киев заняла около недели
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Около одной недели ушло на подготовку начавшегося в понедельник визита президента США Джо Байдена в столицу Украины, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного представителя правительства Украины.
Как сообщил источник Politico, украинцы «давно просили» Байдена приехать с визитом, а сама поездка была подготовлена за неделю в режиме «строжайшей секретности» через каналы коммуникаций министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы офиса президента Украины Андрея Ермака, передает ТАСС.
Это первый визит президента США на Украину за время СВО.
Ранее президент США Джо Байден во время своего визита в Киев заявил, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на 500 млн долларов, он будет объявлен во вторник.
Напомним, президент США в понедельник прибыл в Киев с визитом и встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Байден и Зеленский встретились в Киеве
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Михайловском соборе в Киеве, сообщает украинское издание «Страна».
В Сети появились первые фотокадры, на которых Зеленский с Байденом смотрят в камеру и обмениваются рукопожатием, передает РИА «Новости».
Как отметил корреспондент газеты Financial Times Кристофер Миллер в своем Twitter (запрещен в России), глава США находится в Киеве с необъявленным визитом, куда прибыл на поезде в понедельник утром.
Ранее СМИ сообщили о прибытии Байдена в Киев. Лидеры стран прошли по Михайловской площади под звуки воздушной тревоги.
Замглавы МИД Украины Андрей Мельник рассказал о «сюрпризе», который заключается в прибытии в Киев «важных партнеров» в преддверии годовщины начала российской спецоперации.
Белый дом не исключил обращения Байдена к Путину
Кирби не исключил обращения Байдена к Путину в ходе визита в Польшу
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Речь главы американского государства Джо Байдена, приуроченная к годовщине начала специальной военной операции России на Украине, может включать обращение к российскому лидеру Владимиру Путину и народу России, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби.
Выступление должно состояться в ходе визита Байдена в Польшу, где у него запланированы встречи с лидерами восточноевропейских стран НАТО. Кирби заявил: «Я бы подозревал, что вы услышите от него послание господину Путину и российскому народу», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Байден решил посетить Польшу в свете годовщины российской СВО на Украине. СМИ предположили, что он попытается оказать давление на европейских лидеров в вопросе ужесточения позиции в отношении России. Высказывалось предположение, что в Польше Байден может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но Белый дом заявил, что пока таких планов нет.
Байден пообещал Украине «тяжелые дни, недели и годы»
Президент США Джо Байден во время визита в Киев в понедельник заявил, что Украина якобы платит большую цену, «жертва слишком большая». Кроме того, Байден пообещал Украине «тяжелые дни, недели и годы».
«Цена, которую Украине пришлось понести, чрезвычайно высока. Жертвы были слишком большие», – сказал он на совместной конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает ТАСС.
По словам Байдена, впереди будут «тяжелые дни, недели и годы».
Напомним, в понедельник Байден прибыл с ранее необъявленным визитом в Киев.
Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение.
Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.
Конгрессмен уличил Белый дом в сокрытии психического состояния Байдена
Экс-врач Обамы и Трампа: Белый дом скрывает данные о психическом здоровье Байдена
Администрация США скрывает данные о психическом состоянии президента Джо Байдена, говоря, что он может исполнять свои обязанности без каких-либо ограничений, заявил конгрессмен (республиканец от штата Техас) Ронни Джексон, занимавший в 2013–2018 гг. должность лечащего врача президента США.
В четверг пресс-служба Белого дома обнародовала заключение лечащего врача президента США, который заявил, что «Байден остается здоровым и энергичным 80-летним мужчиной».
Как заявил Джексон, выступавший личным врачом президента в администрациях Барака Обамы и Дональда Трампа, американцы видят упадок психического здоровья Байдена, при этом в заключении его лечащего врача по итогам регулярного медицинского осмотра американского лидера «нет ни слова» об этом аспекте здоровья, передает ТАСС.
Он добавил, что письменное заключение врача Байдена Кевина О'Коннора лишь подтверждает то, что администрация настойчиво скрывает правду. По словам Джексона, он отправил в Белый дом «три письма с требованием проверить умственные способности Байдена и опубликовать результаты, но ответа так и не получил.
80-летний Байден стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории.
Напомним, в Белом доме пообещали, что в скором времени опубликуют результаты ежегодной оценки состояния здоровья главы государства.
Байден в Киеве анонсировал новый пакет военной помощи на 500 млн долларов
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США выделят Украине новый пакет военной помощи на 500 млн долларов, он будет объявлен во вторник, сообщил президент США Джо Байден во время своего визита в Киев.
По его словам, Вашингтон выделит Украине HIMARS, передает РИА «Новости».
В том числе США намерены объявить на этой неделе новые санкции против людей и компаний, связанных со спецоперацией России.
В заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого Дома, говорится, что президент США намерен подтвердить непоколебимую и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины.
После визита в Киев Байден отправится в Польшу.
По его словам, он встретится с президентом Анджеем Дудой и лидерами союзников США по восточному флангу. Также в Польше Байден выступит с речью о том, как США продолжат объединять мир для поддержки народа Украины.
Напомним, президент США в понедельник прибыл в Киев с визитом и встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
NYT назвала цель визита Байдена в Киев
NYT: Байден посетил Киев, чтобы убедить союзников в продолжении помощи Украине
Президент США Джо Байден решил посетить Киев, чтобы убедить союзников в том, что Вашингтон продолжит помогать Киеву, пишет газета New York Times.
По данным издания, Байден говорил советникам, что поездкой на Украину именно в эти даты «хотел показать союзникам, что Белый дом будет и дальше помогать Киеву, передает РИА «Новости».
Визит американского президента был организован тайно из соображений безопасности.
В ходе визита Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму 500 млн долларов, который будет включать больше военного оборудования, артиллерийские снаряды, гаубицы, комплексы Javelin, а также реактивные системы залпового огня HIMARS.
Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение.
Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.
Харрис в ответ на призыв омолодить власть в США назвала Байдена сильным лидером
Харрис назвала Байдена сильным лидером после призыва Хейли к омоложению политического истеблишмента США
Сейчас США возглавляет, возможно, один из самых смелых и сильных президентов за всю историю, заявила американский вице-президент Камала Харрис.
Так она прокомментировала заявление экс-постпреда США при ООН Никки Хейли, которая подчеркнула, что США не преуспеют, если не перестанут полагаться на политиков, чей расцвет пришелся на прошлый век, передает РИА «Новости» со ссылкой на MSNBC.
Харрис сказал, что если «новое поколение политиков» противопоставляется «человеку, который сейчас президент», то речь идет об «атаке». но эта «атака» направлена «не по адресу». По версии Харрис, если речь идет о желании видеть «сильное руководство» во главе США, то у страны «есть сильный лидер – это Джо Байден».
Напомним, Хейли объявила о своем намерении участвовать в выборах президента США в 2024 году. Она заявила, что пришло время для «нового поколения».
США сообщили об отсутствии у Байдена планов встретиться с Зеленским
Кирби сообщил об отсутствии в графике Байдена планов встречи с Зеленским в Польше
Пока глава американского государства Джо Байден не планирует встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе визита в Польшу, сообщил координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности США Джон Кирби.
Кирби сказал, что сейчас «в графике этого визита не значится», передает РИА «Новости».
При этом Белый дом исключил возможность посещения Байденом Украины во время поездки в Европу, передает ТАСС.
Кроме того, Кирби отказался «вдаваться в гипотетические рассуждения» и «выдвигать гипотезы о потенциальных операциях», которые «могут или не могут провести украинцы», в частности, в отношении Крыма.
Также Кирби заявил, что США будут приветствовать «суверенные решения» других стран о передаче истребителей Украине, но сам Вашингтон не давал обещаний по поводу такого рода помощи. По его словам, США «никогда не диктовали партнерам, что те могут или не могут поставлять» Киеву.
Напомним, Кирби подчеркивал, что целью планируемого визита американского президента в Европу станет поездка в Польшу, он не намеревается посещать Украину. Визит Байдена в Польшу планируется 20–22 февраля.
Трамп оказался популярнее Байдена среди избирателей в США
Hill сообщила о готовности американцев голосовать за Трампа на выборах президента США
Если бы в США сейчас проходили президентские выборы, Дональд Трамп одержал бы победу над нынешним главой государства Джо Байденом, свидетельствует исследование социологической службы Harvard CAPS-Harris.
За Трампа готовы проголосовать 46% избирателей, за Байдена – 41%, при этом 13% еще не определились. Действующего вице-президента Камалу Харрис Трамп победил бы с результатом 49% против 39%, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hill.
Кроме того, Трамп остается самым популярным кандидатом в борьбе за республиканскую номинацию. Если бы его противником был губернатор Флориды Рон Десантис, то Трамп набрал бы 37%, Десантис – 19%. Кроме того, за бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли проголосовали бы на праймериз только 7%.
Исследование проводилось 15–16 февраля. В нем приняли участие 1838 зарегистрированных избирателей. Информация о методах получения ответов, а также о предполагаемой погрешности не указывается.
В ноябре Трамп объявил об участии в президентской кампании 2024 года. При этом в декабре сообщалось, что у Трампа антирейтинг превышает 60%, а у Байдена почти достиг отметки в 60%.
Байден перечислил вооружения для нового пакета помощи Киеву
Президент США Байден: Гаубицы и комплексы Javelin войдут в пакет военной помощи Киеву
Президент США Джо Байден во время визита в Киев заявил, что противотанковые ракетные комплексы Javelin, артиллерийские снаряды и гаубицы войдут в новый пакет военной помощи Вашингтона Киеву, сообщает канал CNN.
Пакет помощи составит 500 млн долларов, при этом о количестве вооружений и о сроках их доставки не сообщается, передает ТАСС.
Кроме того, по словам американского лидера, США с союзниками пообещали передать Украине около 700 танков, тысячи бронемашин, более 2 млн снарядов, сообщает РИА «Новости».
Напомним, Байден решил посетить Киев, чтобы убедить союзников в том, что Вашингтон продолжит помогать Киеву, пишет газета New York Times.
Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение.
Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.
Зеленский подтвердил прибытие Байдена в Киев
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава США Джо Байден находится с визитом в Киеве.
«Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит – это чрезвычайно важное проявление поддержки для всех украинцев», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что в Киев в понедельник прибудут «важные партнеры». По данным украинских СМИ Байден и Зеленский провели встречу в Михайловском соборе в Киеве.
Байден пообещал поддерживать Киев «сколько потребуется»
Президент США Байден: Штаты будут оказывать поддержку Украине сколько потребуется
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленский заявил, что США продолжат поддерживать Киев столько, сколько потребуется.
Также Байден заявил, что на этой неделе Украине будут предоставлены «миллиарды» в виде прямой бюджетной поддержки, передает РИА «Новости».
По его словам, правительство сможет использовать эту помощь незамедлительно для предоставления базовых услуг населению.
Напомним, Байден решил посетить Киев, чтобы убедить союзников в том, что Вашингтон продолжит помогать Киеву, пишет газета New York Times.
Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение.
Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.
Зеленский и Байден провели встречу в закрытом формате
Лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели закрытую встречу в Киеве, сообщила пресс-служба украинского государства.
Перед встречей Зеленский рассказал, что планирует обсудить с Байденом ситуацию на линии соприкосновения. Байден же указал, что его визит является критически важным проявлением поддержки, передает ТАСС.
Напомним, Байден решил посетить Киев, чтобы убедить союзников в том, что Вашингтон продолжит помогать Киеву, пишет газета New York Times.
Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение.
Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.
С Байденом в Киев прибыл советник по нацбезопасности
С Байденом в Киев прибыл советник по нацбезопасности Салливан
Вместе с президентом США Джо Байденом в Киев прибыл его советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Он поблагодарил Салливана за совместную работу, в том числе по вопросу организации визита президента США у украинскую столицу, передает ТАСС.
Ермак заявил, что визит Байдена – стратегический. В ходе поездки будут решаться немало вопросов и будут ускорены те, которые подвисли.
Напомним, в понедельник Байден прибыл с ранее необъявленным визитом в Киев.
Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение.
Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.
Байден уехал из Киева
CNN: Президент США Джо Байден уехал из Киева
Президент США Джо Байден уехал из Киева, где встречался с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает телеканал CNN.
Как пишет РИА «Новости», журналист из пресс-пула Белого дома сообщил, что «президент Байден уехал из Киева».
Напомним, Байден решил посетить Киев, чтобы убедить союзников в том, что Вашингтон продолжит помогать Киеву, пишет газета New York Times.
Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение.
Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.
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