«Лидеры России» рассказали об участии в СВО и помощи новым регионам

Участники конкурса «Лидеры России» рассказали о своем участии в специальной военной операции, в восстановлении мирной жизни в новых регионах и формировании гуманитарной помощи.

Суперфиналист второго сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – заместитель начальника эксплуатационной службы по Черкесску АО «Газпром газораспределение Черкесск» Амир Аккао мобилизован в мотострелковую бригаду и прибыл на Донбасс осенью 2022 года, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В качестве старшего наводчика миномета он участвовал в обороне сел Борозенское и Пятихатки Херсонской области и сейчас по-прежнему остается на передовой. Отец троих детей признается, что никогда не допускал мысли спрятаться от мобилизации, потому что хорошо помнит рассказы деда о Великой Отечественной войне и его завет защищать Родину.

«Отечество – это то, за что ты готов пойти сражаться. Это твоя семья и друзья. Земля, которая тебя кормит. Это страна, которая создала тебе условия жить и развиваться, хотя, наверное, не все знают, как много у нас возможностей. Россию не победить, потому что у нее есть мы – многонациональный народ. На передовой это ощущается четко. Сам я абазин, и здесь рядом со мной находятся ребята самых разных национальностей и конфессий, мы живем как одна семья. Когда россияне понимают, что обратного пути нет, они готовы на все ради победы: воевать, работать в тылу, снабжать фронт. Нам постоянно приходит гуманитарная помощь. Мы реально сидим и читаем письма от школьников и студентов. Такая поддержка греет и дает уверенность, что мы все преодолеем и победим», – отметил Аккао.

Сержант Амир Аккао не забывает свое увлечение и продолжает писать стихи – о любви, дружбе, природе, Отечестве, а также ведет дневник мобилизованного.

Участник нескольких сезонов конкурса управленцев «Лидеры России» – ведущий советник министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области Николай Домашевский мобилизован в танковую дивизию и прибыл в зону специальной военной операции в октябре 2022 года. Сейчас в качестве командира подразделения держит оборону на Сватовском направлении и считает своей задачей «предпринять все возможное и невозможное для победы в бою и сохранения жизни бойцов».

Старший сержант уверен, что в Отечестве заключается смысл жизни. «Мы передаем любовь к Отечеству из поколения в поколение, впитываем ее с молоком матери и добрым словом отца. Родина – это мое все, и мой мужской долг защищать страну, когда она в опасности», – пояснил он.

Командир отметил, что на фронте очень важна моральная поддержка с тыла и единение на пути к победе всех россиян. После отъезда Николая Домашевского в зону СВО его супруга Юлия стала волонтером Общероссийского народного фронта, а в ноябре 2022 года – заместителем руководителя Иркутского регионального отделения Комитета семей воинов Отечества.

В ДНР работает финалист трека «Бизнес и промышленность» четвертого сезона конкурса «Лидеры России» Юрий Чекунов. Российский офицер с многолетним боевым опытом, окончивший Тюменское высшее военно-инженерное командное училище и Военно-инженерную академию в Москве, приехал на Донбасс летом 2022 года из Ханты-Мансийского автономного округа, где был советником генерального директора АО «Ипотечное агентство Югры». Сейчас он первый заместитель главы администрации города Макеевки, курирует восстановление объектов социальной инфраструктуры.

Юрий Чекунов считает, что Отечество – это наша история, наш народ и наша земля, поэтому решение работать на Донбассе было для него единственно верным. По его мнению, вклад в победу сегодня может внести каждый россиянин – в первую очередь, своим правильным пониманием причин и задач специальной военной операции России. Он особо подчеркнул, что людям, которые находятся в зоне СВО, очень важна моральная поддержка.