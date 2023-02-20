Вертолет совершил жесткую посадку у кузбасской горы, погиб человек

При жесткой посадке вертолета в Кемеровской области погиб человек, заведено уголовное дело, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.

Вертолет «Еврокоптер» с шестью пассажирами на борту произвел аварийную посадку в районе горы Топхан в Кузбассе, по предварительным данным, погиб человек, один пострадал, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Дело заведено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Проверку проводит Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Сообщение об аварийной посадке воздушного судна подтвердили и в Междуреченском районе области, данных о погибшем там подтвердить не смогли.

Между тем руководитель координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер заявил, что вертолет поднимал на гору сноубордистов.

Он уточнил, что командир воздушного судна был травмирован, один пассажир погиб, остальные отказались от госпитализации. Вертолет, по словам Дрегера, потерпел катастрофу при подъеме на гору.

Между тем источник в оперативных службах уточнил, что причиной аварии могла стать ошибка пилотирования, по его данным, судно якобы задело гору и после этого начало снижение.

Также источник добавил, что в паре с этим бортом был еще один вертолет, он доставил погибшего в Междуреченский городской округ и вылетел за пострадавшим. Для эвакуации оставшихся из Горно-Алтайска отправили еще один вертолет.

Ранее в феврале на Сахалине упал вертолет Robinson R-44, погибли два человека.