Американский сенатор призвал Apple и Google удалить TikTok из своих магазинов

В Тбилиси в ответ на оскорбления Зеленского пожелали украинцам «достойной власти»

Депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа выразил «большое сожаление» в связи с прозвучавшими накануне обвинениями президента Украины Владимира Зеленского о том, что правительство Грузии якобы «убивает» и «пытает» в тюрьме бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Президенту Украины сейчас до того, чтобы ходить на брифинги с фотографиями арестанта Саакашвили? Это очень странно и вызывает большое сожаление. Зеленский теряет территории, у него гибнет так много людей, на него наступает Россия, которая оккупировала и нас... Желаю народу Украины победы и достойной власти», – сказал парламентарий.

По его словам, в четверг в Европарламенте состоятся дебаты, посвященные Саакашвили.

«Прошу европарламентариев, особенно из «Европейской народной партии», отстать от нашего государства», – сказал Ираклий Заркуа.

Его коллега из правящей партии Мамука Мдинарадзе, отвечая на вопрос телекомпании «Рустави-2» о словах Зеленского, сказал, что это «шантаж», направленный на вовлечение Грузии в военные действия России и Украины.

По его словам, «лживы» утверждения о том, что к ухудшению здоровья Саакашвили, занимающегося самовредительством, имеют отношение власти Грузии.

Бывший госминистр по урегулированию конфликтов, известный кинорежиссер Георгий Хаиндрава в издевательской форме обратился к грузинским оппозиционерам, предложив им в один голос прокричать: «Слава Украине!» после оскорблений от Зеленского.

Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе предложил предоставить «хотя бы одно подтверждение» пыток Саакашвили, о чем заявил Владимир Зеленский.

«Разговоры о том, что в Грузии сегодня кого-то пытают, несправдливые и оскорбительные», – сказал министр.

Отметив, что Грузия старается сдержанно отвечать на постоянные упреки Украины, министр в то же время сказал, что его страну «безосновательно обвиняют».

«Кто бы это ни был, президент любой страны, пусть предоставит хотя бы одно подтверждение (пыток)», – сказал Рати Брегадзе.

Министр подчеркнул, что заявление Зеленского «бездоказательно, поэтому неприемлемо».

Ранее власти Грузии назвали заявление Зеленского о Саакашвили «оскорбительным».

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