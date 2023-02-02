Politico: Зеленского взбесил доклад Пентагона о неспособности ВСУ захватить Крым

Президент Украины Владимир Зеленский пришел в ярость после доклада Пентагона о неспособности ВСУ захватить Крым, сообщают СМИ.

Издание Politico пишет, что на секретном брифинге перед заседанием комитета палаты представителей по делам вооруженных сил четыре высокопоставленных чиновников министерства обороны США заявили, что ВСУ вряд ли смогут отвоевать Крым у российских войск в ближайшем будущем.

Среди докладчиков были Лаура Купер, заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии, и генерал-лейтенант Дуглас Симс, начальник оперативного отдела Объединенного штаба.

Издание указывает, что оценка способностей Украины перекликается с заявлением председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли о том, что в этом году Украине будет «очень и очень сложно захватить Крым».

По данным источника издания в Киеве, администрация Зеленского была «в ярости» из-за замечаний Милли, поскольку весной Украина готовится к крупному наступлению. Также отмечается, что разведданные США об их военных способностях постоянно ошибались на протяжении почти годичной войны.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, советник Зеленского Андрей Ермак отверг идею победы Украины без захвата Крыма.

Председатель Палаты представителей по делам вооруженных сил Майк Роджерс заявил в интервью в среду, что война «должна закончиться этим летом», отметив, что Россия никогда не собирается сдаваться и отказываться от Крыма.

«Я думаю, наше правительство и лидеры НАТО должны будут оказать некоторое давление на (президента Украины Владимира) Зеленского по поводу того, как выглядит победа. И я думаю, что это поможет нам больше, чем что-либо, заставить Путина и Зеленского сесть за стол переговоров, чтобы покончить с этим летом», – заявил Роджерс.

Ранее газета Politico писала, что американская разведка на протяжении длящейся почти год спецоперации России постоянно ошибалась в оценке военных способностей ВСУ.