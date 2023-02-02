Володин: Немецкие танки на Украине повторят судьбу «Тигров» в Сталинградской битве

Володин: «Леопарды» будут сожжены, повторив судьбу фашистских «Тигров»

Уроки разгрома нацистской Германии под Сталинградом усвоили не все, немецкие танки ждет та же участь, что и 80 лет назад; «Леопарды» будут сожжены, повторив судьбу фашистских «Тигров», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В своем Telegram-канале Володин напомнил, что 2 февраля 1943 года, 80 лет назад, завершилась Сталинградская битва, сражение на Волге продолжалось 200 дней.

По его словам, нелегкая победа советского народа стала началом изгнания немецко-фашистских захватчиков из СССР и открыла Красной армии путь на Берлин.

Володин отметил, что уроки разгрома нацистской Германии под Сталинградом усвоили не все, напомнив признание Меркель, о том, что «помогала киевскому нацистскому режиму готовиться к войне».

«Канцлер Шольц пошел еще дальше, приняв решение отправить немецкие танки воевать против России. Их участь окажется такой же, как 80 лет назад. «Леопарды» будут сожжены, повторив судьбу фашистских «Тигров», – написал Володин.

Он считает, что руководству ФРГ стоит откровенно рассказать своим гражданам, почему они втягивают страну в войну.

«Дорогие друзья, с Днем разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве!», – поздравил Володин россиян.

Ранее Кремль подтвердил участие Путина в мероприятиях в честь 80-летия победы под Сталинградом.

До этого в волгоградской мэрии сообщили, что на всех основных въездах в город установлены дорожные знаки «Сталинград» к 80-летию победы в Сталинградской битве.