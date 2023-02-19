Антонов обвинил США в игнорировании преступлений ВСУ

Антонов назвал возмутительным двуличие США и игнорирование Вашингтоном преступлений украинских головорезов

США выступают с обвинениями в адрес России, но игнорируют расстрел пленных российских солдат украинскими военными и использование Украиной запрещенных боеприпасов, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Антонов, комментируя заявление вице-президента США Камалы Харрис о якобы совершенных Россией преступлениях против человечности на Украине, сказал, что Вашингтон хочет оправдать собственные действия по разжиганию украинского кризиса, передает РИА «Новости».

Посол обвинил США в «безудержной милитаризации киевского режима». Он отметил, что Вашингтон обещал снабжать Киев только оборонительными вооружениями, но сейчас Украина получает от США «тяжелую бронетехнику, артиллерию, РСЗО с боеприпасами дальнего радиуса действия».

«США снабжают нацистов разведданными, муштруют боевиков», – заявил Антонов, подчеркнув, что американская сторона закрывает глаза на использование вооруженными силами Украины запрещенных боеприпасов, которые в огромном количестве завозятся на Украину. Также США игнорируют «расстрел взятых в плен российских солдат».

Антонов назвал такое двуличие США возмутительным. Он заявил: «Почему госдепартамент молчит о злодеяниях украинских головорезов? Куда смотрят эксперты американских правозащитных организаций? Отчего никто не призывает наказать фашиствующих молодчиков?».

Напомним, Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности также заявила, что конфликт на Украине представляет собой глобальную войну, последствия которой ощущаются во всем мире, как в сфере энергетики, так и суверенитета.