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Херш: Действия США сплотили российский народ вокруг Путина
Журналист Херш: США своими действиями сплотили российский народ вокруг президента Путина
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Враждебные действия США сплотили российский народ вокруг главы российского государства Владимира Путина, заявил американский журналист Сеймур Херш.
Автор расследования о подрыве «Северных потоков» в интервью порталу consortiumnews.com заявил, что США «дали Путину повод, который сплотил российский народ вокруг него». По словам Херша, со стороны США это была «действительно глупая вещь», передает РИА «Новости».
Херш заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен, советник по национальной безопасности Джейк Салливан и замгоссекретаря Виктория Нуланд «очень воинственны» и используют соответствующую риторику. Он предположил, что эти трое очень давили на президента США Джо Байдена, поскольку у них «давняя неимоверная ненависть» к президенту России. «Это почти личное, я думаю», – считает журналист.
Американский журналист заявил также, что для США самоубийственно думать, что Украина сможет одержать победу в конфликте с Россией.
Сеймур Херш предсказал развал НАТО из-за подрыва «Северных потоков»
Журналист Сеймур Херш заявил о колоссальных последствиях для США из-за подрыва «Северных потоков»
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Действия США по подрыву «Северных потоков» будут иметь ужасающие последствия для них самих, заявил журналист Сеймур Херш в интервью изданию Democracy Now.
По его словам, в Белом доме продолжают замалчивать тему расследования и даже получают одобрение в прессе – The New York Times больше на эту тему не пишет. Все это в долгосрочной перспективе приведет к последствиям, вплоть до выхода некоторых стран из НАТО, передает РИА «Новости».
При этом Херш подчеркнул, что для Байдена такая перспектива не так страшна, ему важнее «продолжать военный конфликт, в котором он не победит».
В ходе интервью Херш назвал подрыв «Северных потоков» диверсией, направленной против Европы, чтобы продемонстрировать ее абсолютную зависимость от США.
Также журналист напомнил о заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, заявившего, что Россия «больше не сможет использовать свой газ как оружие».
Такая идея, по мнению Херша, доминирует в США более 20 лет, так как российские нефть и газ «всегда чертовски пугали Вашингтон».
Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш подробно описал схему подрыва «Северных потоков», к которым, по заверениям журналиста, напрямую причастны Соединенные Штаты.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что после публикации Херша СМИ США впали в состояние «коллективной афазии».
Россия квалифицировала взрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» как акт международного терроризма.
Разведка Норвегии изменила доклад о ядерном оружии на кораблях Северного флота России
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Норвежская разведывательная служба (NIS) скорректировала ежегодный доклад о главных угрозах нацбезопасности страны, чтобы избежать двусмысленной трактовки из-за продолжающегося расследования подрыва «Северных потоков», сообщил норвежский портал The Barents Observer.
В обновленном варианте доклада содержится информация об опасениях Норвегии по вопросу «использования Россией тактического ядерного оружия, которое представляет особенно серьезную угрозу при нескольких оперативных сценариях, которые могут затрагивать страны НАТО», Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
При этом уточняется, что разведслужба Норвегии внесла данные о росте важности стратегических ядерных российских вооружений, которые были обнаружены в составе вооружения российских кораблей.
В ведомстве заявили, что в связи с «ослаблением потенциала российских неядерных си», основное значение приобрели российские стратегические вооружения.
Как отметила представитель разведслужбы Анн-Кристин Бьерген, представленный Норвегией текст доклада содержал «пространство для различных интерпретаций».
Издание подчеркивает, что опубликованный Норвегией доклад является политическим заявлением, которое не опирается на конкретную разведывательную информацию.
Также авторы отмечают, что последствия таких тревожных заявлений коснутся не только истеблишмента, но рядовых граждан.
«А те почешут в затылке и скажут: а зачем нам вообще нужна эта Украина?» – заключает издание.
Ранее разведка Норвегии заявила о выходе в море кораблей Северного флота России с ядерным оружием.
Сеймур Херш заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую через три месяца активировала Норвегия.
Политолог разъяснил последствия разрыва дипотношений России и США
Политолог Кортунов: После разрыва дипотношений России и США мир окажется на грани тотальной катастрофы
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Полное прекращение контактов между Россией и США обернется катастрофой для всего мира. И оба государства заинтересованы в том, чтобы этого не произошло. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Андрей Кортунов. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков допустил возможность полного разрыва отношений Москвы и Вашингтона.
«Наш диалог с Вашингтоном все еще имеет достаточно большой запас прочности. До полного прекращения контактов необходимо пройти стадии снижения уровня дипломатического представительства или остановки консультаций по региональным вопросам», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Прибегать к крайнему варианту в настоящий момент нет смысла. Полная остановка диалога со Штатами может произойти, если американские войска войдут на территорию Украины. В этом случае между странами начнется полноценная война», – отмечает эксперт.
«Мы видим, что даже такие серьезные прецеденты, как подрыв «Северных потоков», не ведут к прекращению контактов со Штатами. Несмотря на то, что вопрос причастности Вашингтона к теракту еще стоит на повестке дня СБ ООН, даже если информация подтвердится, мы ограничимся понижением статуса дипотношений», – акцентирует собеседник.
«Белый дом также не решится первым пойти на полный разрыв диалога. Наблюдается тенденция к эскалации, но она контролируема, в том числе за счет дипломатических каналов. Жертвовать мировой стабильностью в угоду непредсказуемости они, скорее всего, не станут», – уточняет политолог.
«В случае разрыва отношений остановились бы переговоры по контролю над вооружениями, замедлилось обсуждение глобальных проблем, о сотрудничестве в космосе или Арктике можно будет забыть. Все это будет означать, что мир оказался на грани тотальной катастрофы, в том числе ядерного конфликта», – заключил Кортунов.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что полный разрыв отношений России и США возможен. Он отметил, что подобное развитие событий было бы ошибочным со всех точек зрения. «В Москве бы этого не хотели», – добавил дипломат.
Тем не менее Рябков подчеркнул, что отношения с Соединенными Штатами сейчас можно охарактеризовать как «хуже некуда». Он выразил сомнение, что можно что-то еще испортить в российско-американских отношениях, так как администрация президента США Джо Байдена сделала все, чтобы не оставить от них камня на камне.
Напомним, что до этого в Госдепе поддержали нанесение Украиной ударов по Крыму. При этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что конфликт должен завершиться стратегическим поражением РФ. В ответ Россия обвинила США в безудержной эскалации ситуации на Украине.
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Жительница Донецка развеяла украинский миф о причинах начала спецоперации
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Эскалация конфликта началась весной 2021 года и достигла своего пика 17 февраля 2022 года, когда ВСУ нанесли массированные удары по центру Донецка, а также ударили по водной и энергетической инфраструктуре. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала жительница ДНР Валентина Чайка. Она также напомнила, почему год назад власти региона объявили о начале массовой эвакуации мирных жителей.
«В ДНР и ЛНР никто не согласится с мифом о том, что «боевые действия начались 24 февраля 2022 года». Для нас они начались в 2014 году и сопровождались несколькими эскалациями. Одна из них приходится на апрель 2021 года. Это время концентрации сил и средств ВСУ вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе. Эта эскалация длилась до декабря 2021 года, когда Москва предложила Вашингтону договориться о гарантиях безопасности», – считает жительница Донецка Валентина Чайка.
«На стыке 2021 и 2022 годов нам стало понятно: вокруг Украины раскручивается такой маховик событий, который практически невозможно разрешить дипломатическим путем из-за позиции наших оппонентов», – добавила она.
«Тогда же обострилась ситуация вблизи Донецка со стороны наших четырех прифронтовых районов. Мы напряженно встречали Новый год и это напряжение не спадало весь январь 2022 года. Разведка ДНР постоянно сообщала о стягивании украинских военных к линии соприкосновения. Интенсивность обстрелов города увеличивалась», – вспоминает Чайка.
«Первые удары по самому центру Донецка начались 17 февраля. На следующий день в городе начали звучать сирены воздушной тревоги. У дома правительства был взорван автомобиль начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова. Эти и другие события привели к началу массовой эвакуации людей в Ростовскую область, остановке предприятий и прекращению работы общественного транспорта», – уточнила собеседница.
Как отмечал в те дни глава ДНР Денис Пушилин, ВСУ ждали приказа Владимира Зеленского начать наступление в регионе. С аналогичным заявлением выступил тогда и глава ЛНР Леонид Пасечник. Он также объявил об эвакуации гражданского населения в соседние регионы.
«19 февраля в результате диверсии со стороны ВСУ погибли первые в рамках этой эскалации мирные жители. Силовые органы республики получили карты противника с планом захвата Донбасса в течение пяти суток. В этот же день у нас была объявлена всеобщая мобилизация. А 20 февраля в ДНР говорили о том, что Украина ведет полномасштабную артподготовку и может начать наступление в любую минуту», – напоминает Чайка.
«В результате артобстрелов был остановлен Южно-Донбасский водовод и Донецкая фильтровальная станция. Так началась водная блокада. В Москве тоже заявляли, что ситуация накалена до предела», – напомнила Чайка. Она добавила, что с начала 2022 года ежедневно появлялось множество сообщений о минировании детских садов, школ, вузов, различных административных зданий и объектов инфраструктуры.
Помимо этого, со стороны Украины с начала 2022 года продолжались удары по уничтожению объектов критической инфраструктуры в прифронтовых районах ДНР. «Электроподстанции подвергались массовым обстрелам. ВСУ вывели из строя все наши фильтровальные и водонапорные станции. Ремонтные бригады неделями не могли добраться до разрушенных объектов из-за продолжающихся обстрелов», – добавила Чайка.
«Поэтому когда украинские политики или их западные коллеги говорят о том, что «полномасштабная война началась 24 февраля» – это ложь и паршивая пропаганда, направленная на конструирование мифов вокруг СВО. Да и Зеленскому нужно как-то отвечать перед населением на классический украинский вопрос «А нас за що?» – резюмировала Чайка.
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Российские штурмовые отряды взяли под контроль Парасковиевку в ДНР
Населенный пункт Парасковиевка в 9 км от Артемовска (ДНР) полностью перешел под контроль российских сил.
По словам основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина, Парасковиевка полностью перешла под контроль российских штурмовых отрядов, передает ТАСС.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил, что взятие Парасковиевки позволит перерезать трассу из Часова Яра – последний путь снабжения ВСУ в Артемовске.
Польские СМИ призвали бандеровцев вернуться домой
Mysl Polska: Прибывшие с Украины бандеровцы должны вернуться домой
Приехавшим в Польшу в качестве беженцев бандеровцам никто не рад, они должны вернуться домой, заявил обозреватель Mysl Polska Пшемыслав Пяста.
По его словам, среди миллионов прибывших мирных украинцев на территорию Польши проникают тысячи агрессивно настроенных националистов с бандеровскими взглядами, часто откровенно неонацистскими – эти люди ненавидят Польшу и поляков, передает РИА «Новости».
Автор отметил, что приезжие бандеровцы восхваляют ОУН*-УПА*, члены которой ответственны за «убийства сотен тысяч гражданских, чьи кости и по сей день лежат в безымянных, неосвященных могилах».
По словам журналиста, проблема неонацистских взглядов приезжих украинцев продолжает нарастать.
«Если вы так восхищаетесь «батькой Бандерой», то у меня есть для вас совет. Возвращайтесь домой. Вам тут не рады», – заключил обозреватель.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Украина доводит поляков до полного разорения.
Макрон: Европе надо иметь силу и смелость для возобновления диалога с Россией
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Время для диалога с Россией по ситуации на Украине еще не пришло, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Макрона, Европе надо иметь силу и смелость для возобновления диалога, чтобы найти устойчивое решение, но сейчас не время для диалога, передает ТАСС. Президент Франции пояснил, что «никто из нас не сможет изменить географию России, она всегда останется частью Европы».
«Наша дилемма в том, что на нашем континенте никогда не будет надежного и полного мира, пока мы не научимся решать «российский вопрос», но со всем здравомыслием, без всякого самодовольства. Это то, что я подтверждал словами и действиями с начала конфликта», – цитирует РИА «Новости» Макрона.
В то же время французский лидер отметил, что Европе необходимо «перевооружение» за счет усиления производственной и технологической базы. Он указал, что сейчас некоторые европейские страны впали в зависимость от решений и возможностей промышленных предприятий за пределами Европы.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости проведения мирной конференции для урегулирования на Украине, чтобы добиться справедливого мира. В то же время он считает, что «Россия не может и не должна выиграть», тогда как «Украина может рассчитывать на Францию, европейских партнеров и их союзников ради победы в войне».
Лукашенко сообщил о готовности производить российские штурмовики
Лукашенко заявил о готовности производить российские штурмовики
На белорусской территории готовы приступить к производству российских штурмовиков, для этого нужна небольшая техническая поддержка из России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.
В правительстве Белоруссии сообщили президенту страны о готовности выйти на производство самолета, который хорошо показывает себя на Украине, это «штурмовик, рабочая лошадка», сказал Лукашенко, передает ТАСС.
«Готовы производить в Белоруссии при соответствующей небольшой технологической поддержке Российской Федерации», – добавил он. Лукашенко отметил, что в Белоруссии также производятся до 1 тыс. комплектующих для российских МС-21 и Sukhoi Superjet.
17 февраля проходят переговоры президентов России и Белоруссии в Ново-Огарево, они планируют обсудить развитие отношений стратегического партнерства и союзничества.
ВСУ начали использовать немецкие броневики из-за нехватки танков
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Подразделения 3-й танковой бригады ВСУ возле Марьинки вынужденно используют немецкие бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 1.
Машины солдаты не используют по прямому назначению, а лишь доставляют на них боеприпасы и медикаменты подразделениям ВСУ, отрезанным от основных сил, передает RT.
Использовать немецкие машины приходится из-за нехватки и слабой защищенности колесной техники. Часть бронеавтомобилей FMTV и бронетранспортёров М113AS4, с помощью которых ВСУ снабжали гарнизон Марьинки в 2022 году, утеряна в боях, часть требует ремонта из-за интенсивного использования и серьёзного износа.
Немецкие Bergepanzer 1 для прорыва к позициям украинской армии идут по небольшим тропам в районе сел Константиновка и Победа. Для отвлечения внимания перед началом движения используют танки Т-64БВ и Т-72Б ВСУ, которые начинают стрелять.
Ранее ВС России смогли уничтожить не менее двух немецких БРЭМ Bergepanzer 1 в районе Марьинки.
Bergepanzer 1 построена на базе американского танка М48 Patton III, разработанного в 1950 году. Машина не имеет навесного бронирования и штатно не оснащается дополнительной защитой. Для повышения выживаемости украинские военные наваривают на них дополнительные бронелисты.
Эксперт указал на хамство МИД Украины в адрес Financial Times
Политолог Скачко: Киев навязывает жесткую цензуру мировым СМИ
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Власти Украины, пользуясь вседозволенностью со стороны Запада, творят всевозможные безумства и абсолютно уверены в своей безнаказанности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее статья Financial Times o контрабанде оружия с Украины в Молдавию и торговле людьми разозлила украинских дипломатов, призывавших к расследованию публикации.
«Причин у такого поведения МИД Украины несколько. Во-первых, некоторые украинцы недолюбливают молдаван, считают их глупыми и необразованными. Кроме того, в Молдавии сменилось правительство, а значит провести полноценное расследование того, в чем обвиняется Украина, не получится», – рассказал киевский политолог и историк Владимир Скачко.
«Вместе с тем Западу крайне невыгодно, чтобы кем-либо проводились следственные действия в отношении передаваемого ими оружия», – отметил собеседник.
«В итоге украинские чиновники повели себя в отношении Financial Times так, как они ведут себя с неугодными СМИ внутри страны. Это жесткая цензура и никакой свободы слова. Тем самым офис Зеленского и его дипломаты подчеркивают: нам можно все, у нас полный карт-бланш. И это чувство безнаказанности порождает агрессию в отношении даже тех СМИ, которые поддерживают ВСУ», – акцентировал Скачко.
Ранее МИД Украины потребовал от издания Financial Times немедленно провести редакционное расследование. Поводом для этого стало интервью премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы, в котором она попросила ЕС о помощи в борьбе с торговлей людьми и контрабандой оружия с Украины.
Спикер украинского МИД Олег Николенко назвал приведенные в статье факты дискредитацией международной военной помощи Киеву, а также заявил, что опубликованное интервью якобы имеет признаки дезинформации в интересах России.
Накануне премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в интервью изданию Financial Times заявила, что республика не хочет стать страной, где растут угрозы безопасности. Она пояснила, что в связи с текущим конфликтом в Молдавии участились случаи незаконного оборота вооружений. В преддверии переговоров с представителями Еврокомиссии Гаврилица отметила, что Кишинев отчаянно нуждается в помощи ЕС.
Напомним, в декабре 2022 года Россия предупредила СБ ООН о росте контрабанды оружия с Украины. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставляемое Украине оружие бесконтрольно расползается по всему миру.
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Политолог объяснил желание США добиться поражения России в конфликте на Украине
Политолог Трухачев: Конфликт на Украине нужен США для собственного процветания
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Позиция США в отношении России не оставляет нам иного выбора, кроме как идти вперед. Вашингтон четко заявил, зачем они поддерживают Киев. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Вадим Трухачев. Ранее в США заявили, что конфликт на Украине должен завершиться поражением России ради сохранения мирового порядка во главе с США. В МИД РФ идею назвали эфемерной.
«Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сказала то, что американцы и европейцы повторяют чуть ли не каждый день. И учитывая ее статус, это смело можно называть официально объявленной позицией Вашингтона», – рассказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Белый дом при этом не опровергает подобные заявления, звучащие во многих странах Европы в том числе. И становится очевидным, что конфликт на Украине нужен им для собственного процветания. Если бы дела обстояли иначе, то России просто не пришлось бы начинать спецоперацию», – отметил он.
«Теперь же все это не оставляет Москве иного выбора, кроме как идти вперед. Как отметили в нашем МИДе, наша страна открыта к диалогу с США, однако у Вашингтона нет готовности к этому. Позиция, озвученная замглавы МИД Сергеем Рябковым, предельно ясна и понятна: Западу нужно смириться с невозможностью поражения России», – акцентировал эксперт.
«В перспективе диалог с англосаксами, учитывая их представления о собственной исключительности, возможен только в самую последнюю очередь. Причем речь идет как об американцах, так и об англичанах. Контакты сохранятся разве что по самому ограниченному кругу вопросов», – полагает политолог.
«С континентальной Европой восстановление отношений возможно в большей степени, но это не будет даже на уровне допандемийного 2019 года. Речь может пойти о каких-то краткосрочных годовых контрактах, сотрудничестве в области науки и культуры», – резюмировал Трухачев.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что конфликт на Украине должен завершиться стратегическим поражением РФ ради сохранения мирового порядка, который США годами возглавляли, при котором по большей части были в безопасности и на протяжении десятков лет процветали.
Как отметила Нуланд, Вашингтону для этих целей нужно было, чтобы его позицию относительно Украины поддержал «весь цивилизованный мир», так как в противном случае другие будут пытаться откусить части стран и дестабилизируют порядок, установленный США.
В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала назвал идею Запада о поражении России, на которую там не жалеют денег и ресурсов, эфемерной и абстрактной, невозможной по своей постановке. Он подчеркнул, что этого не будет никогда. Как отметил дипломат, диалог РФ и США станет возможным в момент, когда Вашингтон осознает недостижимость поражения Москвы.
В минувшую субботу посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что главная цель России заключается в формировании миропорядка, основанного на равенстве и соблюдении международного права. Днем ранее врио главы ДНР Денис Пушилин спрогнозировал итоги противостояния России и НАТО на Украине.
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Российские войска за сутки уничтожили более 470 украинских военных
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Активными действиями, огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника у Лимана Первого, Гряниковки, Берестового Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
За последние сутки на этом направлении ликвидированы порядка 80 военнослужащих, две бронемашины и шесть автомобилей, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате огневого поражения группировкой войск «Центр» на Краснолиманском направлении в районах Тернов Донецкой народной республики (ДНР), Невского, Стельмаховки, Червоной Дибровы ЛНР уничтожено около 90 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины, установка РСЗО «Град» и две самоходные гаубицы «Акация».
В ходе наступательных действий Южной группировки войск на Донецком направлении за сутки ликвидированы около 200 военнослужащих, две бронемашины, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, сообщил Конашенков.
Недалеко от Авдеевки ДНР уничтожен cклад боеприпасов 36-й бригады морской пехоты ВСУ.
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях наносилось огневое поражение украинским подразделениям рядом с Угледаром ДНР, Ольговским и Магдалиновкой Запорожской области. Потери противника за прошедшие сутки на этом направлении составили более 70 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины, установка РСЗО «Ураган», две гаубицы Д-20 и американская артсистема М777. А возле Угледара уничтожен cклад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за последние сутки уничтожены до 35 военнослужащих, 12 автомобилей, две самоходные гаубицы «Акация», одна установка РСЗО HIMARS.
В районе Херсона и населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области поражены два склада с боеприпасами 124-й и 129-й бригад теробороны.
Армейской авиацией и артиллерией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 97 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 106 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
Медведев: Зеленскому надо будет подписать то, что ему скажут
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому не придется вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, ему лишь надо будет поставить подпись на документах, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале обратил внимание на заявление Зеленского о том, что тот якобы не собирается вести переговоры с Путиным. Зампред СБ указал, что украинский президент умолчал об одном нюансе. Зеленский понимает, что за него все решают политики на Западе.
«Ему не надо будет вести никаких переговоров. Ему надо будет подписать то, что ему скажут», – пояснил Медведев.
Он подчеркнул, что ценность такой бумаги будет небольшой, если вспомнить судьбу Минских соглашений, заключенных при предыдущем украинском лидере – Петре Порошенко.
«Всякий новый паяц в Киеве обычно аннулирует наследство предшественника и начинает свою цирковую программу заново», – указал зампред СБ.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что не будет никакого Минска-3.
Небензя обвинил СБ ООН в провале Минских соглашений
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СБ ООН не справился с обязанностями по поддержанию мира по Минским соглашениям, возможность посредничества организации в ситуации на Украине вызывает вопросы, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Выступая на созванном по российской инициативе заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме годовщины минских договоренностей, постоянный представитель России при ООН Небензя указал, что СБ ООН по «Минску–2» не справился с прямыми обязанностями в поддержании мира, передает ТАСС.
Он также заявил, что провал минского процесса – очевидная неудача СБ ООН в области превентивной дипломатии, такая ситуация крайне разочаровывает, она подрывает авторитет Совета Безопасности.
«Сегодня многие говорят о том, что ООН обязательно должна сыграть роль посредника между Россией и Украиной. А как вы думаете, с учетом того, что я сказал, можем мы доверять такому посредничеству? Где гарантия того, что теперь секретариат будет вести себя по-другому?» – заявил Небензя.
Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, почему «Минск-2» был планом не для Украины, а для Европы.
Украинский беспилотник сбили у Балаклавской ТЭС в Севастополе
ПВО Севастополя поразила украинский беспилотник у Балаклавской ТЭС
Украинский БПЛА сбит в пятницу утром близ Балаклавской электростанции в Севастополе, работа ТЭС продолжается, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В своем Telegram-канале он подчеркнул, что «укронацисты не оставляют своих попыток нанести удары по важным для Севастополя объектам», однако никаких повреждений не обнаружено, станция работает штатно.
Накануне ПВО Севастополя сбила над морем два беспилотника, еще два БПЛА сбили в акватории Крыма.
Герой России генерал-майор Сергей Липовой пояснял, что главными целями атак беспилотников Украины на Крым являются разведка и нанесение ущерба.