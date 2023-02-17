Комиссаров рассказал о подготовке руководителей в России и управленцев для новых регионов

РАНХиГС займется подготовкой 6 тыс. управленцев для новых регионов страны, также вуз будет сотрудничать с платформой «Россия – страна возможностей», рассказал и.о. ректора академии Алексей Комиссаров.

На данный момент перед Россией стоят «большие и серьезные» задачи, и то, что нужно управленцам – кроется в названии академии, заявил Комиссаров в беседе с «Известиями».

Руководителям необходимо знать базовые вещи, связанные с управлением, экономикой, юридическими аспектами, владеть основами государственности и «быть современными», подчеркнул собеседник.

Современные управленцы должны уметь правильно выстраивать отношения в команде, уметь слушать и слышать людей, отвечать быстро, оперативно и качественно на запросы общества, подчеркнул и.о. ректора.

Он напомнил, что выпускники Высшей школы государственного управления, которую СМИ называли «школой губернаторов», возглавляют уже 46 регионов страны. Многие заняли позиции заместителей федеральных министров, стали региональными министрами.

Комиссаров отметил, что в обществе сложился в основном негативный образ госслужащего, и задачей академии является демонстрация «правильных, хороших, успешных, грамотных управленцев, чтобы молодежь стремилась на госслужбу».

Также и.о. ректора описал образ идеального губернатора: он должен уметь выстраивать командную работу, «потому что один в поле не воин». Человек на этой должности должен уметь выстраивать коммуникации с самыми разными стейкхолдерами, группами людей, но в первую очередь с населением.

Комиссаров признался, что нередко действующие губернаторы обращаются к нему с просьбами, в том числе помочь с кадрами, есть и запросы по решению конкретных проблем.

«У каждого потока нашей «школы губернаторов» есть региональный модуль, во время которого участники делятся на группы. И каждая из них решает задачи конкретного региона. А заказчиками этих задач являются губернаторы – выпускники нашей программы прошлых лет. И в большинстве случаев эти группы помогают найти решения. Достаточно много примеров, когда губернаторы эти решения потом внедряют», – указал он.