Захарова назвала провокацией призыв США к своим гражданам отказаться от поездок в Россию

Призыв Госдепартамента к гражданам США воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию является очередной американской провокацией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, призыв американским гражданам отказаться от поездок в Россию и Белоруссию или, наоборот, выезжать, если они там находятся – это очередная американская провокация передает ТАСС.

Захарова отметила, что угрозы ареста, опасность подвергнуться «харассменту, плохому обращению, вымогательству или произвольному задержанию», о которых говорит Госдеп, «характерны как раз для дискриминационного обращения, которому подвергаются российские граждане» в США или любой другой стране в сфере «нездоровой активности американских властей».

Дипломат добавила, что именно американские власти развернули настоящую охоту за теми россиянами, к которым у них есть претензии и в третьих странах.

«Действующее законодательство сейчас меняется таким образом, чтобы обеспечить отъем собственности у неугодных российских граждан. Особенно хотела бы отметить, что рекомендация обходить стороной США как опасную для проживания, жизни и здоровья территорию актуальны сегодня как никогда», – подчеркнула Захарова.

Ранее посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию «из-за риска задержаний, мобилизации и непредсказуемости конфликта на Украине».