Мировые цены на нефть снизились почти на 1%

Мировые цены на нефть в пятницу опустились почти на 1%, по итогам недели котировки могут продемонстрировать снижение примерно на 2,5%, свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.28 опускается на 0,93%, достигая 84,35 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,97%, до 77,73 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что с начала недели эти котировки снизились на 2,4% и 2,6% соответственно. В основном негативно влияли данные из США. В частности, американские власти сообщили, что в апреле-июне планируют продать 26 млн баррелей нефти из стратрезерва. А коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 10 февраля, подскочили на 16,3 млн баррелей.

На ценах также отразился прогноз о том, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет поддерживать банковские ставки на высоком уровне дольше, чем ожидалось ранее, так как инфляция – хотя и замедляется – но остается существенно выше целевого уровня в 2%.

В пятницу будут опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США.