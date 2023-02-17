Москва подтвердила приверженность идее о недопустимости ядерной войны

Замглавы МИД РФ Рябков: Россия была и остается приверженной базовому постулату о недопустимости ядерной войны

Россия была и остается приверженной базовому постулату о недопустимости ядерной войны, вместе с тем эскалационный курс Запада не имеет пределов, «печальным аспектом» происходящего стала банализация темы применения ядерного оружия, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Дипломат заявил в эфире Первого канала, что Россия была и остается приверженной базовому постулату о недопустимости ядерной войны, у РФ нет изменений в доктринальных документах, о которых тоже говорилось многократно. Вместе с тем он отметил, что эскалационный курс Запада не имеет пределов, а очередным «печальным аспектом» происходящего стала банализация темы применения ядерного оружия, передает ТАСС.

Напомним, во вторник Норвежская разведывательная служба (NIS) выступила с утверждением, что корабли российского Северного флота впервые за 30 лет якобы вышли в море с тактическим ядерным оружием на борту.