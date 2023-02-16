Профессор из США рассказал, в чем прав Путин относительно конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин оказался прав в четырех важных вещах по поводу конфликта на Украине, считает профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy.

Он отметил успехи России в преодолении ограничительных мер Запада. По словам Уолта, российский лидер пошел на спецоперацию с убеждением, что Россия сможет выдержать любые санкции. И Путин до сих пор доказывал свою правоту, передает РИА «Новости».

Также Путин, по мнению Уолта, верно рассудил, что народ России с пониманием отнесется к возможным издержкам и согласится с выбранным им курсом.

В-третьих, Путин осознавал, что другие страны будут следовать собственным интересам и не станут осуждать его за принятые решения. Резко отреагировали Европа, США и некоторые другие страны, но ключевые члены Глобального Юга и некоторые другие видные страны, в частности, Саудовская Аравия и Израиль, этого не сделали.

Четвертая вещь, в которой Путин оказался прав, продолжил Уолт, он правильно понял, что судьба и будущее Украины важнее России, а не Западу, так как Украина – сосед России.

Ранее офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что Путин показывает восхитительное терпение, сдерживаясь от резкой реакции на всевозможные провокации Вашингтона.