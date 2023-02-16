Политолог оценила реализацию государственных задач в сфере здравоохранения

Политолог Август: Россия справляется с вызовами в медицине, несмотря на санкции и внешнее давление

Несмотря на все внешние вызовы, здоровье граждан остается в фокусе внимания президента и является приоритетной государственной задачей. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала политконсультант Алена Август. Накануне президент России Владимир Путин открыл новые больницы в российских регионах.

«Развитие системы здравоохранения России и постоянная работа над новыми объектами говорит о том, что наша страна остается верной своим задачам и своим гражданам, невзирая на санкции и внешнее давление», – рассказала политконсультант Алена Август.

«Со стороны нашего президента всегда уделялось большое внимание к здравоохранению и развитию медицинской инфраструктуры. Пандемия коронавируса выявила слабые места системы, что дало импульс к ее переустройству и модернизации», – отметила она.

«Все действия президента доказывают, что несмотря ни на что, ценность человеческой жизни и здоровья – это приоритет для государства. Иначе, наверное, в России не может быть. Не зря у нас говорят: «Было бы здоровье, а остальное приложится», – акцентирует собеседница.

«После внесения в 2020 году поправок в Конституцию появилось больше гарантий для граждан в сфере медицины. Она должна быть качественной, доступной и эффективной», – полагает Август.

«Также государством проведена огромная работа, поэтому сегодня уровень оказания медпомощи в отдаленном райцентре приближается к московскому. Очевидно, высококлассные врачи не могут оказаться сразу во всех деревнях и селах. Однако за последние несколько лет, благодаря привлечению цифрового ресурса, стало возможным проводить сложные операции и консилиумы, то есть сделать квалифицированную медпомощь доступной в глубинке», – добавила она.

«Кстати, президент четко выразил мысль, что не надо останавливаться на достигнутом, и если есть возможность ускорить строительство объектов и выполнение запланированных программ, это надо делать», – заключила собеседница.

Накануне Владимир Путин в режиме видеосвязи открыл новые больницы в российских регионах. В ходе мероприятия президент заявил, что российским властям предстоит еще работать над повышением качества оказания медицинской помощи в регионах России.

По словам Путина, работать предстоит всем – от крупных федеральных медицинских центров до районных поликлиник и ФАПов. Также президент отметил, что программу модернизации первичного звена здравоохранения следует выполнять быстрее. Путин напомнил про «возможность опережающего финансирования в рамках бюджетных лимитов на 2024 год».

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что в России в 2023 году будет построено 1,2 тыс. объектов медицинской инфраструктуры, из них более 900 объектов – фельдшерско-акушерские пункты на селе.

Кроме того, он рассказал, что специальные социальные выплаты получили почти 500 тыс. российских медицинских работников. Министр поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку медработников первичного звена.

Ранее Мурашко заявил, что в медицинских организациях производятся авансированные закупки лекарственных препаратов и обеспечивается четырехмесячный запас препаратов.