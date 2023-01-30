Мурашко рассказал о лекарственном резерве в России

Мурашко: Лекарственный резерв в медучреждениях составляет четыре месяца, в аптеках – два месяца

В медицинских организациях производятся авансированные закупки лекарственных препаратов и обеспечивается четырехмесячный запас препаратов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Каждый период подготовки к осенне-зимнему сезону начинается с анализа коечной сети, анализа запасов, в том числе прогнозируемого подъема заболеваемости тем или иным вирусом гриппа, и – сейчас это еще актуально – коронавирусной инфекцией», – приводятся слова Мурашко в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам министра, в медицинских организациях, которые обеспечивают лечение граждан в рамках обязательного медицинского страхования, производятся авансированные закупки лекарственных препаратов и обеспечивается запас на не менее чем четыре месяца. В рамках льготного лекарственного обеспечения также обеспечивается четырехмесячный запас препаратов для льготной категории граждан.

«То, что касается аптечной сети, коммерческой сети, в среднем аптечные складские запасы формируются в пределах двухмесячной потребности, в зависимости от мощности аптеки», – уточнил Мурашко.

Он согласился с тем, что необходимо разрабатывать дополнительные механизмы для того, чтобы именно аптечная и оптовая сети своевременно обеспечивали логистику со склада, потому что в периоды массового потребления лекарственных препаратов это нужно делать незамедлительно с учетом протяженности нашей страны. Такие мероприятия необходимы, подчеркнул министр.

При этом Мурашко назвал порочной практикой привязку к торговым наименованиям. По его словам, именно международное непатентованное наименование, химическая формула препарата, – это то, что выписывается врачом и непосредственно должно быть предложено в аптеке.

«Хочу отметить, что сами врачи четко ориентируются на ценовую политику, когда покупают препараты себе, и раскрученные топовые брендовые препараты врач в большинстве своем не выбирает. Он прекрасно понимает, что производство, как правило, одно и то же. И контроль качества, который сегодня обеспечивается производителями и надзорными ведомствами – это гарантия того, что в гражданский оборот выйдут качественные препараты», – заключил глава Минздрава.

Ранее Мурашко сообщал, что на российском рынке около 70% лекарственных препаратов отечественного производства.