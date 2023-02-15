Путин поручил повысить качество оказания медицинской помощи в регионах

Экс-советник президента США Болтон высоко оценил знание английского языка Путиным

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, что российский президент Владимир Путин всегда хорошо понимал английский язык.

В интервью Public Broadcasting Service он добавил, что при этом Путин позволяет своему переводчику делать свою работу, сообщает RT.

«Он всегда выглядел уверенным в себе. Еще он понимает английский язык, это всегда преимущество», – сказал Болтон. По словам политика, Путин иногда мог вносить коррективы при переводе.

Ранее экс-премьер Японии Синдзо Абэ в мемуарах вспоминал, что российский лидер Владимир Путин производит впечатление «холодного» человека, однако при общении он искренний и любит черный юмор.