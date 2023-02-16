Россия за месяц сократила вложения в госдолг США в 3,3 раза

Названы риски применения Польшей БПЛА Reaper

Эксперт Федутинов: Reaper способны быстро переходить к ударным задачам

Польша проводит планомерную модернизацию ВС по западному образцу. Вместе с тем не стоит забывать, что Reaper могут использоваться не только для разведывательных, но и для ударных целей, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, комментируя сообщения о том, что Польша арендовала у США беспилотники Reaper.

«MQ-9A Reaper – это беспилотный летательный аппарат, причисляемый его разработчиками к средневысотным устройствам большой продолжительности полета. Однако в современных реалиях он вполне мог бы быть отнесен к высотным», – сказал эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

«Такие беспилотники могут свыше суток барражировать над заданными районами. Видовую разведку они проводят за счет использования высококлассной бортовой многоканальной оптикоэлектронной системы наблюдения американской компании Raytheon или канадской Wescam, а также РЛС с синтезированной аппаратурой AN/APY-8 Lynx II», – отметил он.

«Судя по всему, беспилотники передаются Польше в разведывательном варианте. Однако не стоит самообманываться – эти системы изначально разведывательно-ударные. Они способны нести существенную ударную нагрузку, в состав которой, помимо ПТУР Hellfire, могут также входить высокоточные бомбы, такие как GBU-12 и GBU-38. Переход к выполнению боевых задач происходит достаточно быстро», – продолжает эксперт.

«Амбиции политического и военного руководства Польши заставляют ставить высокую планку. Этим, в частности, объясняются весьма масштабные планы военного ведомства. Варшава в постсоветские годы активно проводила работу по последовательной трансформации своих вооруженных сил при сохранении их высокого численного состава», – акцентирует эксперт.

«Военнослужащие готовились по западным стандартам, в том числе и за счет приобретения боевого опыта – польский контингент традиционно был одним из крупнейших среди стран союзников, поддерживавших действия США в их кампаниях в Ираке и Афганистане», – напомнил он.

«Параллельно с этим закупались иностранные образцы вооружений и военной техники, постепенно заменявшие собой машины советской эпохи. Таким образом, можно сделать вывод, что получение, пусть пока и на условиях аренды, беспилотников Reaper в целом вписывается в описанную стратегию действий», – добавил собеседник.

Рассуждая о вызовах, которые возникают перед Россией после передачи таких беспилотников, Федутинов отмечает, что «такие аппараты не являются сложными целями для систем противовоздушной обороны».

«Reaper – это довольно крупные и заметные для средств обнаружения аппараты. К тому же малоскоростные и неманевренные. В боевой обстановке они вряд ли будут долго жить. Вместе с тем они, выполняя полеты вдоль границы, будут обеспечивать определенный вклад в пополнение и обновление данных воздушной разведки», – рассказал он.

«Если же дело дойдет до боевого применения, им могут делегировать наиболее высокорисковые задачи, в которых шансы потерять пилотов будут неприемлемо высоки», – заключил эксперт.

Накануне военный эксперт Сергей Хатылев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что передача Польше новых средств для осуществления разведки говорит о желании США и НАТО оказать помощь ВСУ в части получения высокоточных данных, а также завладеть более полной информацией о наших западных границах, Калининграде и территории Белоруссии.

Ранее министр национальной обороны республики Мариуш Блащак сообщил, что Польша получила взятые у США в долгосрочную аренду американские беспилотные летательные аппараты разведывательного назначения MQ-9A Reaper. Отмечается, что они были арендованы в рамках срочной оперативной необходимости и будут вести разведку на восточной границе страны.

Беспилотный летательный аппарат MQ-9A Reaper – это модульный разведывательно-ударный БПЛА, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. Дальность полета аппарата составляет до 8500 километров, он оснащен высокочувствительными камерами, которые могут в режиме реального времени передавать изображение на землю.

Напомним, ВВС США предложили поставить Киеву американские беспилотники MQ-9 Reaper, но Пентагон еще не принял окончательное решение о передаче. Об этом сообщала газета Politico со ссылкой на источники. Добавим, что обсуждение этого вопроса идет уже почти год. Речь шла о передаче старых беспилотников Reaper Украине, так как США пытаются избавиться от них уже давно. При этом отмечалось, что некоторые беспилотники будут «почти наверняка сбиты».

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему сегодня беспилотные летательные аппараты оказывают колоссальное влияние на ход боевых действий и какие из них более всего необходимы российской армии.

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