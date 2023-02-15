Лавров указал на важность фильма «Нюрнберг» в борьбе с фальсификациями истории

Российский фильм «Нюрнберг» должен внести вклад в борьбу с фальсификацией истории, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава ведомства отметил, что эта лента является первой в своем роде, она призвана продемонстрировать, что преступления против человечности не имеют срока давности. Комментарий министра опубликован на сайте ведомства.

Он напомнил, что Россия стояла у истоков Международного военного трибунала в Нюрнберге. Его создание не только позволило предать суровому, но справедливому суду нацистских преступников, но и способствовало всестороннему осмыслению трагических уроков Второй мировой войны, осознанию причин возникновения человеконенавистнической идеологии нацизма.

Лавров подчеркнул, что трудно переоценить роль Трибунала в деле формирования современной международно-правовой архитектуры и обеспечения незыблемости всемирно-исторических итогов Великой Победы.

По его словам, действие «вакцины от нацизма», сделанной в ходе «Суда народов», ослабло, в нескольких европейских странах, прежде всего на Украине и в Прибалтике, не только оправдывают нацистов и их пособников, но и возродили идеологию и практики Третьего рейха на новой национально-государственной почве.

«Кровавые деяния украинских неонацистов в Донбассе и в регионах, подконтрольных преступному киевскому режиму, – печальное тому свидетельство» – подчеркнул глава ведомства.

Режиссером ленты выступил Николай Лебедев, она посвящена Нюрнбергскому процессу, когда перед «Судом народов» предстали бывшие начальники Третьего рейха, обвиненные в беспрецедентных военных преступлениях, преступлениях против человечности, создании концлагерей и лагерей смерти, убийствах мирных жителей и геноциде, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Фильм снят при финансовой поддержке министерства культуры, в том числе при содействии правительства Калининградской области и Российского исторического общества, при участии Фонда Александра Печерского.

Основой сюжета стал роман юриста и историка Александра Звягинцева «На веки вечные», изучавшего Нюрнбергский процесс более 40 лет.

В картине снимались актеры из России, США, Британии, Германии, Чехии, Франции, Бельгии, Австрии, Дании и других стран. Главные роли исполнили: Евгений Миронов, Сергей Безруков, Любовь Аксенова, Сергей Кемпо, Вольфганг Черни, Алексей Бардуков, Игорь Петренко.