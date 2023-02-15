Путин отметил мужество сотрудников МЧС в ходе СВО В Кремле рассказали о внимании Путина к вопросам доступности медицины Песков заявил, что СМИ из недружественных стран не аккредитуют на послание Путина Песков заявил, что СМИ из недружественных стран не аккредитуют на послание Путина Федеральному собранию 15 февраля 2023, 12:40 Текст: Алексей Дегтярёв

Сотрудников СМИ из недружественных стран не планируется аккредитовывать на послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Что касается послания президента Федеральному собранию, туда будут аккредитовываться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны. Зарубежные СМИ из недружественных стран не будем приглашать», – цитирует Пескова ТАСС. Он пояснил, что эти средства массовой информации смогут работать, наблюдая трансляции в прямом эфире «по любому каналу». Ранее Песков сообщал, что послание назначено на 21 февраля, глава государства намерен сделать акцент на текущей специальной военной операции, экономике и социальной сфере. Экс-советник президента США Болтон высоко оценил знание английского языка Путиным 13 февраля 2023, 17:21

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, что российский президент Владимир Путин всегда хорошо понимал английский язык. В интервью Public Broadcasting Service он добавил, что при этом Путин позволяет своему переводчику делать свою работу, сообщает RT. «Он всегда выглядел уверенным в себе. Еще он понимает английский язык, это всегда преимущество», – сказал Болтон. По словам политика, Путин иногда мог вносить коррективы при переводе. Ранее экс-премьер Японии Синдзо Абэ в мемуарах вспоминал, что российский лидер Владимир Путин производит впечатление «холодного» человека, однако при общении он искренний и любит черный юмор. Путин выразил уверенность в победе России 13 февраля 2023, 17:12

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым заявил, что уверен в победе России в нынешнем противостоянии. «Мы обязаны победить и победим», – заявил в беседе Зюганов, говоря о борьбе с нацистами и с Европой, попавшей под пяту американцев. Путин в ответ согласился с ним. «Так и будет», – добавил российский лидер, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что у него с КПРФ никогда не было противоречий по темам обороны и безопасности. Также Путин отметил вклад партии в политическую дискуссию. Накануне Путин высоко оценил героизм морских пехотинцев в сражениях в ходе СВО на Украине. Новости СМИ2 Путин отметил героизм морпехов в текущих сражениях 12 февраля 2023, 14:21 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин высоко оценил героизм морских пехотинцев в сражениях в ходе СВО на Украине, фрагмент передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» со словами главы государства опубликовал журналист Павел Зарубин. «Пехота морская работает... прямо сейчас. Героически сражается. И Тихоокеанского флота, и Северного флота», – сказал Путин после заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, состоявшегося 9 февраля, передает ТАСС. Ранее Путин наградил медалью «За отвагу» помощника машиниста Виктора Прошина, который в октябре увел часть горящего состава с Крымского моста после теракта. Путин: Россия спокойно проходит через «бесконечные санкции» 14 февраля 2023, 17:45 Текст: Елизавета Шишкова

Россия живет под давлением бесконечных санкций недружественных стран, но спокойно преодолевает их, заявил президент Владимир Путин на совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции. «Мы живем под постоянным прессингом из-за рубежа – имею в виду вот эти все бесконечные санкции. Как мы все видим, мы спокойно проходим через все эти санкции», – передает его слова ТАСС. Путин добавил, что ответом на действия недружественных стран и их попытки разрушить экономику России «может быть только одно – расширение сферы свободы и защищенности со стороны правоохранительных органов в целом и судебной системы в частности». Ранее Путин заявил, что экономическая обстановка по итогам 2022 года оказалась гораздо лучше многих прогнозов. Новости СМИ2 Путин назвал причину отказа России исполнять решения ЕСПЧ Путин: Политизированные решения ЕСПЧ для РФ были неприемлемы 14 февраля 2023, 17:04 Текст: Елизавета Шишкова

Россия перестала исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), так как они были политизированы и предвзяты, что Москва сочла неприемлемым, заявил президент России Владимир Путин на совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции. Россия в марте прошлого года вышла из состава Совета Европы, а в сентябре – из-под юрисдикции ЕСПЧ. По словам Путина, «причины такого шага очевидны». «Отдельные вердикты этого суда стали носить откровенно политизированный характер», – передает его слова ТАСС. При этом такая политизированность существовала давно, но «в последнее время просто приобрела неприемлемый характер», добавил Путин. «А предвзятость, пристрастность, чем бы они ни оправдывались, для судебной власти в любом случае абсолютно неприемлемы», – сказал президент. Напомним, действия полномочий судьи России в Европейском суде по правам человека прекращены с 16 сентября, с этого момента российская сторона более не является членом Европейской конвенции о правах человека, говорится в заявлении ЕСПЧ. Пескова спросили о словах Медведчука о намерении Порошенко «отдать Донбасс» Путину Песков отказался комментировать слова Медведчука о намерении Порошенко «отдать Донбасс» Путину 13 февраля 2023, 13:14 Текст: Алексей Дегтярёв

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления украинского политика Виктора Медведчука, о том, что предыдущий украинский президент Петр Порошенко якобы предлагал российскому лидеру Владимиру Путину «забрать Донбасс». «Нет, я это оставляю без комментариев», – сказал Песков в интервью белорусскому телеканалу СТВ, передает ТАСС. «Безусловно, то, как на протяжении восьми лет киевский режим действовал в отношении республик Донбасса, свидетельствует о том, что ни один режим в отношении нужных территорий для него так бы не действовал, ни один режим бы не занимался тем, что вполне можно считать геноцидом, не обстреливал бы свои территории и население из тяжелой артиллерии, не убивал бы женщин, детей, стариков», – добавил он. Он напомнил, что это происходило на протяжении восьми лет, и игнорировалось зарубежными СМИ, руководством стран коллективного Запада. Имело место такое поведение киевских властей в отношении регионов Донбасса, «как будто бы они ему не нужны», заключил Песков. Новости СМИ2 Путин назвал востребованными встречи со Слуцким 13 февраля 2023, 19:40 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин отметил востребованность встреч с лидером Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонидом Слуцким. «Леонид Эдуардович, мы с вами в целом в контакте, на различных мероприятиях встречаемся достаточно регулярно, но отдельные встречи – они всегда востребованы», – приводит ТАСС слова президента в ходе встречи. Путин уточнил, что имеет в виду и обсуждение по текущей ситуации в стране. Выслушав в общих чертах несколько идей Слуцкого, в том числе насчет поддержки участников специальной военной операции, Путин отметил: «Я знаю, что у вас всегда предложения носят конкретный, практический характер», – сказал президент. Ранее Путин заявил, что у него и Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) никогда не было противоречий по темам обороны и безопасности. Путин обсудил с Совбезом итоги поездок Лаврова в Африку Путин обсудил с Совбезом итоги поездок Лаврова в страны Африки 13 февраля 2023, 20:38 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин обсудил на совещании с постоянными членами Совета Безопасности итоги недавних визитов главы МИД России Сергея Лаврова в страны Африки. «Сергей Викторович Лавров занимался подготовкой саммита Россия – Африка и был в командировке в нескольких дружественных нам странах. Попросим его и начать сегодня с информации о своей командировке», – цитирует Путина ТАСС. Газета ВЗГЛЯД писала, что Лавров завершил в четверг свое уже второе за месяц турне по Африке, последней точкой в котором стал Хартум, столица Судана. До этого он посетил столицы Мали и Мавритании – Бамако и Нуакшот. Ранее в Росконгрессе сообщили, что второй саммит и экономический форум Россия — Африка запланированы на 26–29 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22–24 октября 2019 года в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие». Новости СМИ2 Путин и Алиев подтвердили намерения выполнять договоренности по Южному Кавказу 14 февраля 2023, 21:48 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин и его коллега из Азербайджана Ильхам Алиев по телефону обсудили торгово-экономическое сотрудничество, в том числе совместные проекты в сфере энергетики и транспорта, а также договоренности по Южному Кавказу, сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что в ходе разговора «рассмотрена текущая ситуация в регионе Южного Кавказа. Отмечена важность последовательных шагов в целях обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. В этом контексте подтвержден настрой на безусловное выполнение всего комплекса соответствующих договоренностей России, Азербайджана и Армении на высшем уровне», говорится на сайте Кремля. Ранее Путин провел телефонный разговор с Алиевым, поздравив главу республики с днем рождения. Напомним, Армения обвинила Азербайджан в перекрытии Лачинского коридора. Россия призвала как можно скорее полностью разблокировать движение. Между тем Баку отказался считать Лачинский коридор заблокированным. Путин отметил схожесть позиций с КПРФ по темам обороны и безопасности 13 февраля 2023, 17:37 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин заявил, что у него и Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) никогда не было противоречий по темам обороны и безопасности. Об этом он заявил в ходе встречи с главой КПРФ Геннадием Зюгановым. Глава государства подчеркнул, что партия вносит существенный вклад в политическую дискуссию, в поиск наиболее приемлемых и рациональных решений для развития страны и в социальной сфере, и в экономике, передает ТАСС. Путин подчеркнул, что КПРФ часто шла вперед и ставила перед властями на всех уровнях вопросы по теме безопасности. На встрече с Зюгановым Путин также выразил уверенность в победе России в нынешнем противостоянии. Новости СМИ2 Песков рассказал о планах Путина по подготовке к посланию 13 февраля 2023, 13:25 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин в понедельник будет готовиться к посланию Федеральному собранию, которое назначено на 21 февраля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что подготовка к посланию идет полным ходом. Также на понедельник у Путина запланировано несколько внутренних совещаний и встреч, передает РИА «Новости». В начале второй половины дня российский лидер встретится с руководителями КПРФ и ЛДПР Геннадием Зюгановым и Леонидом Слуцким. Напомним, Песков сообщал, что Путин в послании Федеральному собранию сделает акцент на текущей ситуации – спецоперация, экономика и социальная сфера. Путин призвал защитить предпринимателей от необоснованного уголовного преследования 14 февраля 2023, 17:11 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин во вторник на ежегодном совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции заявил, что назначение предпринимателям более мягких мер наказания вместо помещения под арест будет способствовать гуманизации правосудия. «Встает вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, включая запрет на продление срока содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях в экономической сфере, а также избрание для них мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества, например, внесение залога или домашний арест. Это будет способствовать дальнейшей гуманизации правосудия», – цитирует его ТАСС. Он также добавил, что «судебная власть через правоприменительную практику всегда влияла на формирование в нашей стране благоприятного делового, инвестиционного климата. Сегодня в условиях санкционной агрессии, по-другому не скажешь, против России, это особенно актуально». Ранее на совещании Путин заявил, что права наших военнослужащих и членов их семей должны быть защищены всей силой закона. Новости СМИ2 Путин утвердил порядок назначения премий и выговоров в подведомственных ему службах 14 февраля 2023, 16:16 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин утвердил порядок назначения премий и вынесения выговоров в подведомственных ему министерствах и федеральных службах. Указом президента регламентируется, кто может представлять главе государства на рассмотрение о присвоении чинов или дипломатических рангов; o выплате руководителям федеральных служб и агентств, непосредственно подчиняющихся президенту, премий. Согласно документу, это могут делать руководитель администрации главы государства, министры и руководители федеральных служб, все зависит от уровня, передает ТАСС. Также определено, кто может готовить представления о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителей федеральных министров, генерального директора МИД, руководителей федеральных ведомств и их заместителей. Кроме того, руководитель администрации главы государства, министры и руководители федеральных служб могут самостоятельно принимать решения об установлении и изменении надбавки к окладу, о выплате премий, o проведении служебной проверки и привлечении к дисциплинарной ответственности. Указ устанавливает, кто может заключать и прекращать служебные контракты в различных госструктурах (являясь представителем нанимателя), в отношении руководителей федеральных служб и агентств, подчиненных напрямую президенту, такие полномочия есть у руководителя администрации главы государства. В документе указано, что заключение и прекращение служебных контрактов с отдельными категориями гражданских служащих осуществляется на основании решений президента России о назначении на должность и об освобождении от должности соответственно. Кремль: Путин находится в диалоге с представителями крупного бизнеса и МСП 14 февраля 2023, 13:55 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин поддерживает постоянный диалог с представителями крупного бизнеса и МСП, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, президент достаточно часто общается с руководителями бизнес-объединений и тех, кто касается крупнейших работодателей. Также происходит постоянное общение с представителями большого крупного бизнеса, с которыми он общается по отдельности, передает РИА «Новости». Также Песков отметил, что Путин традиционно принимает участие в съезде РСПП, выразив надежду, что он состоится в марте, как и планировалось. «Момент текущий достаточно беспрецедентный. И, конечно, повестка дня может быть достаточно обширная», – сказал представитель Кремля. Ранее в Российском союзе промышленников и предпринимателей заявляли, что санкции открывают перед российским бизнесом большие возможности. Новости СМИ2 Песков опроверг возможность снижения уровня публичности Путина 13 февраля 2023, 13:03 Текст: Алексей Дегтярёв

Снижать уровень публичности президента Владимира Путина никто не намеревается, поскольку безопасность первых лиц страны обеспечена на нужном уровне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Никакого снижения публичности не планируется. Безопасность и президента, и всех тех лиц, которые являются объектами госохраны, обеспечивается на должном уровне, с учетом всех рисков и опасностей», – цитирует Пескова РИА «Новости». Ранее в пресс-бюро СВР заявили, что военные США вербуют боевиков-джихадистов для осуществления терактов в России и СНГ.