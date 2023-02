Футболиста Кокорина заметили в миграционном отделе на Кипре Российского футболиста Кокорина заметили в миграционном отделе на Кипре 15 февраля 2023, 12:03 Текст: Антон Никитин

Российский футболист Александр Кокорин, известный дракой в московском ресторане, из-за которой год провел в заключении, посетил миграционный центр на Кипре, пишут СМИ. На кадрах, которые публикует канал «360», Кокорин сидит в очереди к окошку для подачи документов. В миграционном отделе можно оформить вид на жительство и открыть личный счет. Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев содержались в ИК-4 Белгородской области за две драки в центре Москвы. В сентябре 2019 года игроки вышли из мест лишения свободы по УДО. С августа 2022 года Кокорин выступает за кипрский клуб «Арис», перейдя на правах аренды из итальянской «Фиорентины». NYT: Гибель наемника из США на Украине попала на видео 14 февраля 2023, 21:23

Фото: кадр из видео

Текст: Кристина Цыцура

Американец Пит Рид погиб в Артемовске, предположительно, его смерть попала на видео, сообщает издание New York Times, публикуя видео. На кадрах видно, как в группу людей попадает ракета, а рядом с местом инцидента находится машина без опознавательных знаков, передает ТАСС со ссылкой на газету. Издание сообщает, что ракету можно идентифицировать как боеприпас от российского противотанкового ракетного комплекса «Корнет», но СМИ не подтверждает точность своих выводов. Телеканал ABC, также разместивший сюжет, сообщает, что события произошли 2 февраля. Пит Рид служил в американском Корпусе морской пехоты. О его гибели сообщила на прошлой неделе организация Global Response Medicine, которую основал мужчина. Там его назвали медиком-добровольцем. Овечкин покинул расположение «Вашингтона» и отправился в Москву 14 февраля 2023, 19:56

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александр Овечкин покинул расположение команды по семейным обстоятельствам, сообщил генеральный менеджер столичной команды Брайан Маклеллан. По его словам, хоккеист будет отсутствовать из-за необходимости заняться семейными делами и здоровьем близкого человека, передает ТАСС. Речь идет про отца хоккеиста, который находится в Москве, Напомним, 37-летний Овечки был выбран «Вашингтоном» под первым номером драфта НХЛ в 2004 году. В текущем сезоне Овечкин набрал 54 очка в 54 матчах. Овечкин в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ находится на втором месте.

Фото: US Air Force/Cover Images/Reuters

Текст: Кристина Цыцура

Страны НАТО в скором времени могут принять решение об отправке Киеву боевых самолетов, заявил польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак. Он добавил, что этот вопрос, как и поставки танков и системы ПВО Patriot, «требует давления на союзников», передает ТАСС. Блащак добавил, что настроен оптимистично, вспоминая прошлый опыт. Он добавил, что в Варшаве понимают, что польский потенциал в этом вопросе ограничен. Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что западные истребители будут уничтожены российскими средствами ПВО за два-три месяца. Военный эксперт оценил данные разведки Норвегии о кораблях СФ РФ с ядерным оружием в море Василий Кашин: Россия изменила свою политику в отношении ядерного оружия 14 февраля 2023, 14:00

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Текст: Дарья Волкова

Выход в море российских кораблей с тактическим ядерным оружием еще не говорит о том, что оно будет применено. Вместе с тем это серьезный сигнал об изменении нашей политики. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Василий Кашин, комментируя данные норвежской разведки о том, что корабли Северного флота России вышли в море с тактическим ядерным оружием. «Если данные норвежской разведки подтвердятся, то это очень крупное изменение ситуации. После завершения холодной войны Россия держала свое тактическое ядерное оружие на центральных базах хранения. Это касалось как ядерного оружия флота, так и ВВС и сухопутных войск», – рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин. «Выход в море боевых кораблей с ядерным оружием на борту может означать изменение политики России в отношении тактического ядерного оружия в целом. Наиболее важные последствия этого шага касаются возможных действий России в отношении тактического ядерного оружия ВВС и сухопутных войск, которое может быть развернуто в Европе. Вместе с тем любые шаги в этом направлении будут иметь огромные стратегические последствия», – отметил собеседник. Рассуждая о том, почему сообщила об этом именно разведка Норвегии, Кашин отметил, что «норвежская военная разведка играет важную роль в наблюдении за объектами Северного флота». «Для этого она располагает значительными возможностями, включая разведывательный корабль «Марьята» и разведывательную авиацию», – добавил он. «Как известно, во время холодной войны корабли, как правило, ходили в море с тактическим ядерным оружием. Однако это не означало наличия конкретных планов к его применению. В большей степени это касается изменения стратегии и ситуации. Мы постепенно возвращаемся к режиму противостояния наподобие холодной войны, с постоянным балансированием на грани ядерного конфликта», – рассуждает эксперт. «Что касается конкретных видов оружия, о которых может идти речь, то это могут быть, например, ядерные варианты тяжелых противокорабельных ракет П-700 «Гранит» на атомных подводных лодках проекта 949А или крейсере «Петр Великий». Существовал и ядерный вариант противокорабельной ракеты комплекса П-1000 «Вулкан», которым оснащен крейсер «Маршал Устинов», – рассказал эксперт. «Вместе с тем речь может идти и о выходе на сцену ядерных модификаций уже новых российских комплексов, например, «Калибров». Также могут быть и какие-то более специфические образцы, вроде торпед или глубинных бомб, хотя это кажется наименее вероятным», – добавил он. Отвечая на вопрос, могут ли Штаты ответить зеркально и оснастить свои корабли тактическим ядерным оружием, Кашин отметил, что «американцы в начале 2010-х списали ядерные версии крылатых ракет «Томагавк». При Трампе было принято решение о возрождении арсенала ядерных крылатых ракет морского базирования, но в 2022 году его отменили. Вместо этого в 2020 году было развернуто некоторое количество баллистических ракет Trident II с маломощными боеголовками W76-2 на борту атомных ракетных подводных лодок», – рассказал эксперт. «Такие ракеты призваны заменить тактическое ядерное оружие, хотя, строго говоря, в силу дальности таковым не являются. Тем не менее именно их американцы рассматривают в качестве противовеса российскому тактическому ядерному оружию, и они уже развернуты. От специализированных видов ядерного оружия вроде ядерных глубинных бомб и ядерных противолодочных ракет SUBROC американцы избавились еще к концу холодной войны, а от ядерных торпед Mk44 – в 1970-е», – заключил он. Ранее Норвежская разведывательная служба (NIS) в своем ежегодном докладе заявила о выходе в море кораблей Северного флота России с ядерным оружием. Отмечается, что тактическое ядерное оружие на кораблях СФ появилось впервые за 30 лет. В докладе также говорится о том, что после начала спецоперации «важность ядерного оружия для России существенно возросла» и это, по мнению норвежской разведки, представляет серьезную угрозу в вариантах операций, в которых могут участвовать страны НАТО. В российском МИД в свою очередь напоминали, что реагирование со стороны России с применением ядерного оружия гипотетически допускается исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль считает весьма безответственным муссирование темы применения ядерного оружия и не хочет следовать такому примеру Запада. Напомним, телеканал CNN со ссылкой на анонимного высокопоставленного американского чиновника сообщал, что США считают, что Россия якобы готовится испытать ядерную торпеду. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Главам муниципалитетов необходимо помогать и поддерживать семьи участников специальной военной операции, сказал первый заместитель руководителя администрация президента Сергей Кириенко, обращаясь к главам муниципалитетов. «У меня отдельная большая просьба, которую без руководителей муниципалитетов мы не решим. Нам очень важно, чтобы не осталась ни одна семья участников специальной военной операции без полноценной помощи и поддержки. Мы не делим ребят на контрактников, мобилизованных, добровольцев, кадровых офицеров, они все герои – все участники специальной военной операции. У меня к вам просто огромная просьба, этим сегодня занимаются штабы и «Мы вместе», и региональные уровни власти, но лучше вас людей никто не знает», – сказал Кириенко на марафоне «Муниципальный диалог» Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления, передает РИА «Новости». «Мы должны сделать так, чтобы каждый день заглядывали и уточняли, чем еще мы можем помочь, пока ребята воюют и защищают», – добавил Кириенко. WSJ: Тяжелые потери под Артемовском подорвут доверие украинцев и Запада к Зеленскому 14 февраля 2023, 18:14

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Ольга Иванова

Уровень доверия к украинскому президенту Владимиру Зеленскому может серьезно снизиться, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут окружены в Артемовске (украинское название – Бахмут), говорится в статье издания The Wall Street Journal. Издание сообщает, что если украинские солдаты будут окружены и понесут тяжелые потери, это может подорвать доверие к администрации президента Владимира Зеленского внутри Украины и за рубежом, передает ТАСС. Отмечается, что масштабы потерь украинской стороны тщательно скрываются, но решение Москвы мобилизовать около 300 тыс. человек прошлой осенью дало России преимущество в живой силе. Ранее украинские военные запретили въезд в Артемовск гуманитарным работникам и гражданским лицам. Уточняется, что ситуация в городе стала «слишком опасной» в связи с успешным продвижением российских войск. Подобное решение газета связывает с возможной подготовкой выхода ВСУ из населенного пункта. Напомним, в воскресенье основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии российскими силами поселка Красная Гора. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не оставляют позиции в Артемовске поскольку пытаются выиграть время, за которое им поступят вооружения. При этом он признал, что они несут серьезные потери. Новости СМИ2 Экс-главком ВКС назвал сроки уничтожения истребителей НАТО на Украине Экс-главком ВКС Бондарев: В случае поставок Киеву западных самолетов их уничтожат за два-три месяца 14 февраля 2023, 14:14

Фото: U.S. Air Force/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) смогут за два-три месяца уничтожить все самолеты, которые Запад может поставить Украине, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев. Отвечая на вопрос о влиянии возможной поставки западных самолетов Киеву на ход специальной военной операции, Бондарев заявил, что российские системы ПВО прекрасно работают и все самолеты, которые Запад поставит Украине, будут уничтожены за два-три месяца, передает ТАСС. Сенатор отметил, что для освоения самолетов ВСУ понадобится до года занятий. Ранее глава Европарламента Роберта Метсола попросила политиков Евросоюза передать Киеву истребители. Напомним, глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что делегация Украины направилась на встречу контактной группы, где планируется обсуждать предоставление Киеву самолетов.

Фото: Serg Glovny/ZUMA/Global Look Press

Текст: Ольга Иванова

Киев при поддержке США готовит провокацию с целью обвинения России в нарушении ядерной безопасности во время проведения СВО, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию. В заявлении говорится, что Киев при поддержке Запада готовит масштабную информационную провокацию («великое событие») для обвинения России в преддверии XI спецсессии Генассамблеи ООН в якобы «грубом нарушении» обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения специальной военной операции, сообщает телеграм-канал Минобороны. Военное ведомство отмечает, что представители киевского режима планируют представить мировому сообществу некие «весомые доказательства», якобы подтверждающие, что в «результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в «зоне отчуждения» в феврале – апреле 2022 года произошло «радиоактивное заражение значительных территорий Украины». В МО отметили, что главной целью масштабной провокации киевского режима является создание негативного фона и оказание политического давления на руководство стран, не поддерживающих санкции Запада против России, для обеспечения их «правильного» голосования в ООН в поддержку киевской «формулы мира», а также очередных инициатив по незаконной конфискации российских активов за рубежом для «поддержки Украины» и создания некоего «международного трибунала». К подготовке «документальной основы» и так называемого независимого заключения о якобы «воздействии радиации на население севера и северо-запада Киевской области» привлечены специалисты управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии. Отмечается, что в настоящее время норвежскими экспертами проведено «обследование» местности в районах, прилегающих к автодороге Киев – Припять, а также в населенных пунктах Буча, Гостомель и Ирпень, где совместно с представителями украинских спецслужб оформлены сфальсифицированные протоколы якобы наличия «радиоактивного заражения» данных территорий. Кроме того, на основе сфабрикованных «опросов» персонала Чернобыльской АЭС готовятся фальшивые «доказательства» якобы «расхищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования» и вывоза российскими войсками «предметов, содержащих опасные радионуклиды», за пределы «зоны отчуждения», повлекшие «облучение населения временно оккупированных территорий». Также сообщается, что в ходе продвижения лживой информации западным СМИ предписано «игнорировать под любыми предлогами» факт официального опровержения представителями МАГАТЭ и Пентагона 9 марта 2022 года заявления министра иностранных дел Украины Кулебы о якобы «сбое в системе охлаждения Чернобыльской АЭС» и «утечке радиации». В МО напомнили, что многократные миссии МАГАТЭ на ЧАЭС (в апреле, июне, ноябре 2022 года и январе 2023 года) подтвердили нормальный – без каких-либо отклонений – радиационный фон на станции и окружающих территориях. Доклад МАГАТЭ о ситуации с ядерной безопасностью, физической ядерной безопасностью и гарантиями на Украине, подготовленный в сентябре 2022 года, также содержит вывод о стабильной радиационной обстановке на Чернобыльской АЭС. Ранее Россия предупредила о подготовке украинскими спецслужбами масштабной провокации в Краматорске.

Фото: REUTERS

Текст: Дмитрий Зубарев

Киев эвакуирует раненых военнослужащих, государственные учреждения и

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Машины с российскими номерами въезжают в Финляндию в объезд, используя для этого Норвегию, с этим ничего нельзя поделать, заявил представитель финской таможни. Отмечается, что остановить прибытие россиян нельзя из-за шенгенских правил, так как машины законно въезжают в страну, передает «Фонтанка». Россиянам Норвегия не закрыла территорию, поэтому визы действительны, что дает возможность посещать Финляндию. В конце 2022 года пограничники Финляндии заявили, что расследуют около 350 случаев подделки пограничных штампов и 88 случаев подделки видов на жительство в ЕС, которые предъявляют россияне. Новости СМИ2 Американский журналист рассказал подробности подрыва США «Северных потоков» Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил о двух не сработавших при подрывах «Северных потоков» бомбах 15 февраля 2023, 03:28

Фото: кадр из видео Expressen/Reuters

Текст: Антон Антонов

Так как президент США Джо Байден откладывал подрыв «Северных потоков», бомбы слишком долго находились под водой и взорвались только шесть из восьми, сообщил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Херш заявил, что «это была история, которую хотелось рассказать». По его словам, в сентябре у острова Борнхольм в Балтийском море должны были взорваться восемь бомб, но из-за переноса операции сработали только шесть, передает РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Zeitung. По информации Херша, Байден перенес подрыв с июня на сентябрь, хотя заложены были бомбы в июне. По словам журналиста, «в последний момент Белый дом занервничал», Байден признался, что «боится это делать». Как сообщил Херш, Байден «передумал и издал новые приказы, дающие возможность дистанционно взорвать бомбы в любой момент». Херш заявил, что многие высокопоставленные сотрудники спецслужб, которые участвовали в операции, выступали против проекта, «считая его безумным». Он полагает, что Байден решил взорвать «Северные потоки», поскольку для Запада ситуация на Украине складывалась «не очень хорошо», на Западе «боялись приближающейся зимы». Херш отметил, что реализация проекта «Северный поток – 2» была приостановлена не международными санкциями, а «самой Германией», в связи с чем в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы». Как заявил Херш, Байден «предпочел бы, чтобы Германия замерзла, чем то, что Германия, возможно, перестанет поддерживать Украину». Он заявил, что готовность Байдена «заморозить Германию ради своих сиюминутных политических целей» ужаснула участников операции. При этом, по словам Херша, у Байдена на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в феврале 2022 года еще не было выработанного плана подрыва: «У нас, американцев, тогда не было разработанного плана, но мы знали, что у нас есть возможность его реализовать». Журналист пояснил, что в США видели возможность взорвать трубопроводы с помощью C4 и дистанционного управления через подводные гидроакустические приборы. В начале января, по информации Херша, о данной опции доложили в Белый дом, а две или три недели спустя замглавы Госдепа Виктория Нуланд сообщила, что США «могли бы это сделать». «Кажется, это было 20 января. И тогда президент, когда они проводили 7 февраля 2022 года с канцлером Германии совместную пресс-конференцию, тоже сказал, что мы могли бы это сделать», – напоминает журналист. Херш сказал, что Шольц тогда не нашел ничего, чем мог бы возразить, и выражался очень «расплывчато». Херш заявил: «Вопрос, который я хотел бы задать Шольцу, если бы я председательствовал на парламентских слушаниях, звучит так: Джо Байден говорил вам об этом? Он говорил вам тогда, почему был так уверен, что сможет разрушить трубопровод». По словам журналиста, Байден не должен был бы никому рассказывать о возможностях США, но «он любит поболтать и иногда говорит то, чего не должен говорить». Херш ссылается на свой источник. Он отметил, что существует «много способов проверить малоизвестную информацию, которой поделились» с ним. «Личные нападки на меня также искажают суть», – заявил он. Напомним, Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» установили водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года, а через три месяца заряд подорвали норвежцы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Журова объяснила причины нападения украинских футболистов на россиян Олимпийская чемпионка Журова прокомментировала драку российских и украинских футболистов в Турции 14 февраля 2023, 17:11

Фото: REUTERS/Murad Sezer

Текст: Татьяна Косолапова

Украинские спортсмены часто провоцируют российских на конфликт. Это уже известно организаторам соревнований, заявила газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя драку между российскими и украинскими футболистами в Турции. В одной из турецких гостиниц произошла драка между спортсменами футбольного клуба «Шинник» из Ярославля и украинского «Миная». Уточняется, что конфликт зародился из-за того, что представители украинского клуба подошли к начальнику ярославского клуба и попросили спеть гимн Украины, россиянин отказался. Время спустя несколько футболистов «Миная» столкнулись в лифте с игроком «Шинника» и избили его, позже к драке присоединились другие члены российского клуба. «Зацепились наверняка слово за слово, начали с оскорблений национальной гордости, а закончили мужики как всегда кулаками. Нужно понимать, что со стороны Украины сейчас будут частыми такие провокации», – говорит Журова. Она подчеркивает, что именно по этой причине организаторы соревнований зачастую не хотят приглашать ни россиян, ни украинцев. «Украинские спортсмены начнут заводить русских, в итоге будет драка, а служба безопасности обеспечить безопасность не сможет», – объясняет депутат. По ее словам, с одной стороны, в таких конфликтах спортсмены хотят защитить честь и достоинство своей нации и страны в целом. С другой – все эти конфликты провоцируются нарочно, чтобы весь мир видел, что «русские опять где-то как-то не так себя повели» и их «опасно куда-то звать, поскольку происходят такие стычки». «В 1952 году, когда нас пустили на Олимпиаду, наши спортсмены жили отдельно как раз примерно по этой же причине: боялись провокаций. Спортсмены на соревнованиях должны соревноваться, а не бойкотировать или устраивать стычки», – заключила Журова. Ранее группа украинцев в Афинах затеяла драку с россиянами, которые в ответ на «Слава Украине» крикнули «Слава России». Россиянка попыталась разнять конфликтующих, но ее ударили кастетом или иным железным предметом по лицу. Новости СМИ2 Киевские боевики расстреляли направлявшихся в Угледар медиков Киевские боевики расстреляли направлявшуюся в Угледар для эвакуации раненых группу медиков 15 февраля 2023, 11:01

Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

Текст: Александра Юдина

ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков, которые направлялись к городу для эвакуации раненых, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Он отметил, что киевские боевики в очередной раз совершили бесчеловечный, противоречащий международным конвенциям поступок, несмотря на опознавательные знаки медслужбы, передает ТАСС. Ранее стало известно о расстреле пророссийских жителей в Купянске Харьковской области. Также широко известен случай пыток и расправы над российскими десантниками, попавшими в плен к «Грузинскому легиону» в ходе отступления из Киевской области. В ноябре стало известно о казни пленных в Макеевке. Нидерланды передумали передавать Украине танки Welt сообщила о решении Нидерландов и Дании не участвовать в поставках танков Leopard 2 Украине 15 февраля 2023, 01:21

Фото: Filmbildfabrik/imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Хотя глава правительства Нидерландов Марк Рютте обещал Украине танки Leopard 2, нидерландские власти сообщили, что их страна не будет принимать участие в поставках, пишут СМИ. Издание Welt направило соответствующие запросы в кабмины Нидерландов и Дании. Обе страны заявили, что не будут участвовать в поставках Leopard 2 Киеву. Нидерланды уточнили, что решение принималось в координации с Германией, передает ТАСС. Напомним, Рютте обещал предоставить Украине 18 Leopard 2, арендованных у Германии. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Германия формирует коалицию стран, которые располагают танками Leopard 2А6, а Польша – Leopard 2А4. Новости СМИ2 Пуговка из «Папиных дочек» вернулась в Россию ради съемок в продолжении сериала Пуговка Катя Старшова вернулась в Россию для съемок «Папиных дочек» 14 февраля 2023, 20:33

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Уехавшая в Великобританию Пуговка из «Папиных дочек» Екатерина Старшова вернулась в Россию для съемок продолжения сериала. В планах Екатерины Старшовой был переезд в Великобританию на ПМЖ. По ее словам, она решила вспомнить детство и приехать в Россию, чтобы принять участие в «новом эксперименте». Актриса рассказала, что в новом сезоне ее героини Пуговки будет немного, она станет отсылкой к старым сезонам, передает «СтарХит». На площадке актриса встретила старшего коллегу, партнера по площадке Александра Олешко по прозвищу Аллигатор. Он рассказал, что Катя буквально выросла у него на руках, поэтому считает ее почти родной. Увы, после съемок они не общались, увиделись лишь в 2022 году. По словам Олешко, Старшова уже состоявшийся человек, и ему очень понравилось, как она общалась с залом на встрече со зрителями. Екатерина Старшова получает образования в сфере фармацевтики, а также выступает в ледовых шоу. Она стала чемпионкой мира среди балетов на льду, также выступала во множестве образов, в том числе Снежной Королевы. Напомним, создатели проекта «Папины дочки» заявили о возобновлении съемок сериала, премьеру новых серий покажут в следующем году. Новый сюжет «Папиных дочек» будет строиться вокруг Веника, которого бросили с четырьмя детьми на руках. Вместе с Лизой Арзамасовой в сериале снялись Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Мирослава Карпович, Анастасия Сиваева, Екатерина Старшова, Ольга Волкова и Дарья Мельникова.