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14 февраля, вторник | Последнее обновление — 15:29 | vz.ru
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В Турции число жертв землетрясения выросло до 31 тыс. 974 человек
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Общее число погибших в результате мощного землетрясения на юго-востоке Турции во вторник составило 31 974.
Об этом сообщили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий, передает РИА «Новости».
Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в несколько часов. Сразу после последовали афтершоки, что привело к массовым разрушениям зданий в 10 провинциях республики, где позже на три месяца ввели режим ЧС.
Также пострадали регионы соседней Сирии.
Ранее президент страны Реджеп Эрдоган сообщил, что из-под завалов спасли 8 тыс. граждан.
Появилось видео образовавшегося после землетрясения разлома в Турции
Последствием мощного землетрясения в Турции стала появившаяся трещина в земле, шириной она более 200 и глубиной более 30 метров.
Сдвиг почвы хорошо заметен именно на оливковом поле площадью 35 гектаров в центре деревни Тепехан. Местные жители рассказали о взрывах, которые слышали ночью, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.
Напомним, жертвами землетрясения в Турции стали более 20 тыс. человек. Оно было магнитудой 7,7, а произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. Территория вокруг очага подземных толчков на три месяца станет зоной ЧС.
Роскосмос показал снимок тектонического разлома после землетрясения в Турции
Роскосмос опубликовал снимок тектонического разлома после землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции.
В Telegram-канале госкорпорации говорится, что Роскосмос продолжает космический мониторинг последствий землетрясения на юго-востоке Турции.
На снимке, сделанном космическим аппаратом «Канопус-В», отмечен тектонический разлом, передает РИА «Новости».
Ранее Роскосмос сообщил, что задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории на юго-востоке Турции.
Накануне в Сети появилось видео образовавшегося после землетрясения разлома в Турции. Отмечается, что последствием мощного землетрясения в Турции стала появившаяся трещина в земле, шириной она более 200 и глубиной более 30 метров.
Российские и украинские футболисты устроили драку в турецком отеле
Российские и украинские футболисты устроили драку в турецком отеле Royal Seginus
Спортсмены футбольного клуба «Шинник» из Ярославля и украинского «Миная» устроили драку в турецкой гостинице Royal Seginus.
О произошедшем сообщил ярославский клуб, пообещав выпустить официальное заявление, передает РИА «Новости».
Как сообщает «Чемпионат», конфликт зародился вечером 13 февраля, когда представители украинского клуба подошли к начальнику ярославского «Шинника» и потребовали спеть гимн Украины. Тот отказался и предложил украинцам выйти на улицу, чтобы «разобраться раз на раз». На этой стадии конфликт смогли приостановить сотрудники отеля.
Однако позже несколько футболистов «Миная» столкнулись в лифте с игроком «Шинника» и избили россиянина. На этаже, куда приехал лифт, стояла группа футболистов из ярославской команды. Увидев избитого одноклубника, они также полезли в конфликт – завязалась массовая драка.
Отмечается, что в отель пришлось вызывать полицию и скорую помощь.
Позднее стало известно, что подравшиеся на сборе в Турции футболисты «Шинника» из Ярославля и украинского клуба «Минай» будут расселены.
В отеле Royal Seginus подтвердили факт произошедшей потасовки, как отметил источник, сейчас решается, какая именно команда будет переселена в другой отель.
Генеральное консульство России в Анталье между тем сообщило, что выясняет обстоятельства конфликта между футболистами. Дипломаты также подтвердили инцидент, в данный момент выясняется, пострадали ли кто-то из россиян. Официальных обращений от граждан России в консульство пока не поступало.
Российский «Шинник», который выступает в Первой лиге, проводит в Анталье третий зимний сбор. «Минай», названный в честь села в Закарпатской области, играет в Украинской премьер-лиге.
Ранее российский турист в турецкой Аланье избил пьяного 57-летнего украинца, который после этого впал в кому.
МИД не увидел нерешаемых задач для поставки Турции С-400
Директор департамента МИД России Пилипсон не увидел нерешаемых задач для поставки Турции С-400
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Российская сторона не видит нерешаемых задач на пути реализации проекта поставки Турции второго полка ЗРК С-400, сообщил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
Пилипсон отметил, что в таком «чувствительном вопросе» требуется «информационная гигиена», которая позволит избежать «ущерба национальным интересам» как России, так и Турции, передает РИА «Новости».
В МИДе напомнили, что ряд стран ввели против России «целый веер» санкций, но «не для защиты демократии и прав человека», а в попытке избавиться от конкурента на рынке вооружений. Кроме того, Пилипсон сказал, что вопрос взаиморасчетов в рамках поставок С-400 вряд ли должен подвергаться популярному освещению.
Напомним, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил летом, что контракт на поставку второго полка С-400 подписан и начал реализовываться. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от С-400.
Роскосмос показал снимок затопленного турецкого аэропорта Хатай после землетрясения
Роскосмос опубликовал снимок со спутника, на котором виден затопленный турецкий аэропорт Хатай после серии землетрясений.
Аэропорт Хатай снял спутник «Канопус-В», сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.
Ранее Роскосмос опубликовал снимок тектонического разлома после землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции.
Накануне в Сети появилось видео образовавшегося после землетрясения разлома в Турции. Отмечается, что последствием мощного землетрясения в Турции стала появившаяся трещина в земле, шириной она более 200 и глубиной более 30 метров.
Из зоны землетрясения в Турции эвакуировали группу россиян
Из зоны землетрясения на юго-востоке Турции эвакуировали 39 россиян
Группа из 39 российских граждан была эвакуирована в воскресенье утром из зоны землетрясения на юго-востоке Турции, заявило посольство России в Анкаре.
В Telegram-канале ведомства сообщили, что группа из 39 российских граждан, проживающих и работающих в непосредственной близости от зоны землетрясения на юго-востоке Турции и пожелавшая вернуться в Россию, сегодня утром вылетела из аэропорта Аданы, передает РИА «Новости».
Отмечается, что сбор и отправку соотечественников организовали сотрудники посольства. Борт предоставила компания «Росатом», возводящая в Турции АЭС «Аккую».
Ранее сообщалось, что мобильные поисковые группы экстренного реагирования МЧС России сформированы из спасателей «Центроспаса» и выезжают на места, где под завалами могут быть выжившие люди.
В пятницу спасатели МЧС обнаружили в турецкой провинции Хатай при разборе завалов на месте рухнувшего дома Тело россиянина, предположительно, это муж и отец ранее найденных погибшими женщины и ребенка.
Россия отправила три самолета с гуманитарной помощью в Турцию
Посольство: Россия направила гумпомощь пострадавшим от землетрясения на юго-востоке Турции
Россия направила гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения на юго-востоке Турции, доставлены 19 тонн продуктов, сообщило посольство России в Анкаре.
По сообщению посольства, Минобороны и МЧС организовали отправку трех бортов с грузом гуманитарной помощи турецким гражданам, в которых в Турцию доставлены 9 тыс. спальных мешков и теплоизоляционных ковриков, 500 палаток и 19 тонн продуктов, передает РИА «Новости».
В настоящее время готовится к отправке в Турцию новая партия гуманитарной помощи.
Ранее самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Сирию, чтобы доставить 35 тонн гуманитарного груза. До этого из аэропорта Жуковский в Сирию отправился первый самолет с гуманитарным грузом – более 38 тонн.
Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 31 тыс. 643 человек
Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 31 тыс. 643 человек, эвакуировано более 158 тыс. граждан, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
В Турции в результате землетрясений, по последним данным, погибли 31 тыс. 643 человека, в другие более безопасные провинции региона эвакуировали 158 тыс. 165 пострадавших, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в результате крупного землетрясения на юго-востоке Турции число погибших увеличилось до 29 тыс. 605 человек, в Сирии погибли около 8,5 тыс. человек.
Российские спасатели нашли кастрюлю со 150 тыс. долларов под завалами в Турции
В ходе разбора завалов в жилом доме в Турции российские спасатели обнаружили кастрюлю со 150 тыс. долларов
Российские спасатели в ходе поисково-спасательных работ при разборе завалов в жилом доме в Турции нашли кастрюлю, в которой было 150 тыс. долларов 100-долларовыми купюрами, сообщило МЧС России.
Обнаруженные средства под опись передали местной полиции, передает РИА «Новости».
Напомним, в результате землетрясения в Турции погибли свыше 31 тыс. человек. В стране работают мобильные поисковые группы экстренного реагирования МЧС России.
Турецкие футбольные клубы начали сниматься с чемпионата страны
«Газиантеп» снялся с чемпионата Турции по футболу из-за последствий землетрясения
Совет директоров «Газиантепа» принял решение не продолжать участие в чемпионате и Кубке Турции по футболу из-за последствий землетрясения, сообщила пресс-служба клуба.
В заявлении «Газиантепа» говорится, что клубу не представляется возможным продолжать спортивную деятельность в текущих условиях, передает ТАСС.
«Газиантеп» занимал 10-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. Ранее о снятии с чемпионата объявил «Хатайспор».
Напомним, в результате землетрясений обрушилась историческая крепость в турецкой провинции Газиантеп, внесенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ущерб еще предстоит определить.
Крепость Газиантеп, первые упоминания о которой появились во II–III веках нашей эры, расположена на холме высотой 25-30 метров
В Турции озвучили масштаб разрушений после землетрясений
Власти: Почти 8 тыс. зданий из 132 тыс проверенных властями Турции после землетрясений нужно снести
Почти 8 тыс. зданий необходимо снести в первую очередь после землетрясений в десяти затронутых катастрофой провинциях Турции, сообщило министерство градостроительства и окружающей среды после оценки более 132 тыс. зданий.
В ведомстве сообщили, что оценкой состояния зданий занимаются в данный момент шесть тысяч сотрудников министерства, проверено 132898 зданий в 10 провинциях, из них 7584 обрушились или их необходимо срочно снести, 12617 зданий находятся в непригодном для проживания состоянии, более 31 тыс. получили небольшие повреждения, а более 60 тыс. вообще не пострадали, передает РИА «Новости».
Ранее в воскресенье вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что число погибших в результате произошедших в Турции землетрясений возросло до 24 тыс. 617 человек.
Число погибших при землетрясении в Турции превысило 24,6 тыс. человек
Вице-президент Турции Октай: Число погибших в Турции в результате землетрясений увеличилось до 24617 человек
Число погибших в результате произошедших в Турции землетрясений возросло до 24 тыс. 617 человек, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.
Вице-президент Турции заявил в эфире местных телеканалов, что в результате стихийного бедствия погибли 24 тыс. 617 человек, передает ТАСС.
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган сообщал, что число погибших в результате мощного землетрясения достигло 21 тыс. 848 человек, еще 80 тыс. 104 граждан ранены.
Число погибших при землетрясении в Турции превысило 29,5 тыс. человек
Число жертв в Турции в результате землетрясений увеличилось до 29 605 человек
В результате крупного землетрясения на юго-востоке Турции число погибших увеличилось до 29 тыс. 605 человек, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям.
В заявлении говорится, что погибшими числятся 29 605 человек, 147 934 гражданина Турции были эвакуированы в другие провинции из районов, пострадавших от землетрясения, передает ТАСС.
В воскресенье в Турции озвучили масштаб разрушений после землетрясений. Отмечается, что почти 8 тыс. зданий необходимо снести в первую очередь после землетрясений в десяти затронутых катастрофой провинциях Турции.
Ранее сообщалось о 24 617 погибших в Турции после землетрясений.
Команда МЧС из России, Белоруссии и Киргизии спасла в Турции человека
МЧС: Команда из РФ, Белоруссии и Киргизии спасла из-под завалов в Турции человека спустя 160 часов после землетрясения
Команда спасателей из России, Белоруссии и Киргизии спасла человека из-под завалов в Турции спустя более 160 часов после землетрясения, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
В пресс-службе МЧС РФ рассказали, что на участке работ российской команды совместными усилиями спасателей МЧС России, Белоруссии и Киргизии в ходе поисково-спасательных работ в Турции удалось спасти человека спустя более чем 160 часов после землетрясения. Операция по извлечению мужчины из-под завалов длилась более четырех часов, работы проводились в темное время суток, с риском для жизни при возможном обрушении конструкций, передает ТАСС.
Врачи МЧС России оказали пострадавшему первую медицинскую помощь непосредственно до извлечения из-под завала. Благодаря профессиональным и скоординированным действиям сводной группировки сотрудников МЧС операция по спасению завершилась успешно. Пострадавший передан медикам скорой помощи.
Накануне число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 29,6 тыс. человек.
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 21 тыс. 848 человек
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в субботу, что число погибших в результате мощного землетрясения выросло до 21 тыс. 848 человек, а ранены 80 тыс. 104 граждан.
Об этом турецкий лидер сообщил, находясь в поездке в провинции Шанлыурфа, передает РИА «Новости».
Напомним, в понедельник в десяти провинциях Турции на юго-востоке страны произошло землетрясение магнитудой 7,7. Также серьезные последствия получили некоторые районы Сирии.
Зона вокруг эпицентра на три месяца признана территорией, где действует режим ЧС. К серьезным последствиям привели и афтершоки, а также повторное землетрясение магнитудой 7,6, которое случилось спустя несколько часов.
Ранее сообщалось о 21 тыс. погибших.
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