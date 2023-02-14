Эрдоган заявил о 8 тыс. спасенных из-под завалов

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14 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 13:58  |  vz.ru
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Как Россия справится с историческим падением экспорта газа в ЕС

Российский газ оказался в непростой ситуации Игорь Агеенко/РИА Новости
Россия столкнется в этом году с падением экспорта газа в ЕС почти в пять раз. Вместо 155 млрд кубометров, как было в 2021 году, будет отправлено всего 30 млрд кубов. России срочно надо искать новые маршруты для экспорта. Какие пути перенаправления поставок газа существуют у Москвы и почему этот вопрос стал одним из самых непростых? Подробности...
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Россия закрыла Курилы для Японии

В том, что Россия не хочет больше обсуждать с Токио курильский вопрос, виноваты сами японцы Юрий Смитюк/ТАСС
Тема обсуждения мирного договора с Японией для России закрыта. Об этом напомнили в МИД России. Однако в Токио по-прежнему хотят заключить мирный договор и разрешить «курильский вопрос». Создают ли подобные желания японцев риски для России и при каких обстоятельствах Москва согласится вернуться за стол переговоров?  Подробности...
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Как СССР создал самую экзотическую подлодку в истории

«Акулы» были самыми большими подводными лодками в мире Лев Федосеев/ТАСС
Из состава ВМФ РФ выведена последняя подлодка проекта 941, известного также как «Акула». На тяжелом атомном ракетном крейсере стратегического назначения «Дмитрий Донской» спущен флаг. Чем были уникальны эти самые большие подлодки в истории, за что и насколько справедливо они подвергались критике и какой урок их создание сегодня может дать ВМФ России? Подробности...
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Запад ворует для Украины русское достояние

Картины русского художника Куинджи внезапно стали украинскими EPA/TASS
«Российскую империю создали французы, немцы и украинцы, и теперь нам надо решать, что делать с ней дальше», заявляет глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Одновременно с этим крупнейший американский музей провозглашает украинскими художниками Айвазовского, Репина и Куинджи. Перед нами – скоординированная кампания по фальсификации русской истории и культуры. Как это происходит? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Когда Церковь проповедует то же, что телевизор, она оказывается лишней

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В современном мире тесная связь Церкви с государством – это уязвимость не для государства, а для Церкви. В этом случае не Церковь мешает государству утонуть, но государство утягивает национальную Церковь с собой на дно. Подробности...

Нисхождение по социальной лестнице рождает идиотов

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
История про муляж тушенки является частью феномена, с которым сталкивался любой россиянин, общающийся в интернете, да и оффлайн тоже – когда уехавший из страны человек горячо доказывает ему, живущему тут, как страшно и ужасно жить в России. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Европа вполне самостоятельна в нелюбви к России

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Политика Европы в отношении России всё больше заставляет говорить о том, что она проводится под диктовку США. Однако при всей зависимости от американцев, европейцы хотят наказать нас вполне по собственной воле и исходя из своих интересов. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 7 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Эрдоган заявил о 8 тыс. спасенных из-под завалов

    14 февраля 2023, 13:21

    Текст: Алексей Дегтярёв

    В Турции после землетрясения спасли 8 тыс. человек, находившихся под завалами, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган во вторник.

    Число погибших по мере разбора завалов растет, пока удалось спасти 8 тыс. человек, пострадали свыше 81 тыс. человек, заявил Эрдоган, передает ТАСС.

    Большая часть пострадавших уже выписалась из больниц.

    Напомним, количество погибших при землетрясении в Турции превысило 31 тыс. человек.

    Появилось видео образовавшегося после землетрясения разлома в Турции
    		    11 февраля 2023, 16:06
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    Последствием мощного землетрясения в Турции стала появившаяся трещина в земле, шириной она более 200 и глубиной более 30 метров.

    Сдвиг почвы хорошо заметен именно на оливковом поле площадью 35 гектаров в центре деревни Тепехан. Местные жители рассказали о взрывах, которые слышали ночью, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.

    Напомним, жертвами землетрясения в Турции стали более 20 тыс. человек. Оно было магнитудой 7,7, а произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. Территория вокруг очага подземных толчков на три месяца станет зоной ЧС. 

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    Роскосмос показал снимок тектонического разлома после землетрясения в Турции
    		    12 февраля 2023, 14:40
    Фото: «Роскосмос»
    Текст: Валентина Григоренко

    Роскосмос опубликовал снимок тектонического разлома после землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции.

    В Telegram-канале госкорпорации говорится, что Роскосмос продолжает космический мониторинг последствий землетрясения на юго-востоке Турции.

    На снимке, сделанном космическим аппаратом «Канопус-В», отмечен тектонический разлом, передает РИА «Новости».

    Ранее Роскосмос сообщил, что задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории на юго-востоке Турции.

    Накануне в Сети появилось видео образовавшегося после землетрясения разлома в Турции. Отмечается, что последствием мощного землетрясения в Турции стала появившаяся трещина в земле, шириной она более 200 и глубиной более 30 метров.

    Коментарии (7)
    Российские и украинские футболисты устроили драку в турецком отеле
    Российские и украинские футболисты устроили драку в турецком отеле Royal Seginus

    14 февраля 2023, 10:25

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Спортсмены футбольного клуба «Шинник» из Ярославля и украинского «Миная» устроили драку в турецкой гостинице Royal Seginus.

    О произошедшем сообщил ярославский клуб, пообещав выпустить официальное заявление, передает РИА «Новости».

    Как сообщает «Чемпионат», конфликт зародился вечером 13 февраля, когда представители украинского клуба подошли к начальнику ярославского «Шинника» и потребовали спеть гимн Украины. Тот отказался и предложил украинцам выйти на улицу, чтобы «разобраться раз на раз». На этой стадии конфликт смогли приостановить сотрудники отеля.

    Однако позже несколько футболистов «Миная» столкнулись в лифте с игроком «Шинника» и избили россиянина. На этаже, куда приехал лифт, стояла группа футболистов из ярославской команды. Увидев избитого одноклубника, они также полезли в конфликт – завязалась массовая драка.

    Отмечается, что в отель пришлось вызывать полицию и скорую помощь.

    Позднее стало известно, что подравшиеся на сборе в Турции футболисты «Шинника» из Ярославля и украинского клуба «Минай» будут расселены.

    В отеле Royal Seginus подтвердили факт произошедшей потасовки, как отметил источник, сейчас решается, какая именно команда будет переселена в другой отель.

    Генеральное консульство России в Анталье между тем сообщило, что выясняет обстоятельства конфликта между футболистами. Дипломаты также подтвердили инцидент, в данный момент выясняется, пострадали ли кто-то из россиян. Официальных обращений от граждан России в консульство пока не поступало.

    Российский «Шинник», который выступает в Первой лиге, проводит в Анталье третий зимний сбор. «Минай», названный в честь села в Закарпатской области, играет в Украинской премьер-лиге.

    Ранее российский турист в турецкой Аланье избил пьяного 57-летнего украинца, который после этого впал в кому.

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    МИД не увидел нерешаемых задач для поставки Турции С-400
    Директор департамента МИД России Пилипсон не увидел нерешаемых задач для поставки Турции С-400
    		    14 февраля 2023, 07:57
    Фото: Turkish Defense Ministry/Handout/
    Xinhua/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Российская сторона не видит нерешаемых задач на пути реализации проекта поставки Турции второго полка ЗРК С-400, сообщил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

    Пилипсон отметил, что в таком «чувствительном вопросе» требуется «информационная гигиена», которая позволит избежать «ущерба национальным интересам» как России, так и Турции, передает РИА «Новости».

    В МИДе напомнили, что ряд стран ввели против России «целый веер» санкций, но «не для защиты демократии и прав человека», а в попытке избавиться от конкурента на рынке вооружений. Кроме того, Пилипсон сказал, что вопрос взаиморасчетов в рамках поставок С-400 вряд ли должен подвергаться популярному освещению.

    Напомним, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил летом, что контракт на поставку второго полка С-400 подписан и начал реализовываться. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от С-400.

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    Роскосмос показал снимок затопленного турецкого аэропорта Хатай после землетрясения

    12 февраля 2023, 16:47

    Текст: Ольга Иванова

    Роскосмос опубликовал снимок со спутника, на котором виден затопленный турецкий аэропорт Хатай после серии землетрясений.

    Аэропорт Хатай снял спутник «Канопус-В», сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

    Ранее Роскосмос опубликовал снимок тектонического разлома после землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции.

    Накануне в Сети появилось видео образовавшегося после землетрясения разлома в Турции. Отмечается, что последствием мощного землетрясения в Турции стала появившаяся трещина в земле, шириной она более 200 и глубиной более 30 метров.

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    Из зоны землетрясения в Турции эвакуировали группу россиян
    Из зоны землетрясения на юго-востоке Турции эвакуировали 39 россиян

    12 февраля 2023, 11:48

    Текст: Валентина Григоренко

    Группа из 39 российских граждан была эвакуирована в воскресенье утром из зоны землетрясения на юго-востоке Турции, заявило посольство России в Анкаре.

    В Telegram-канале ведомства сообщили, что группа из 39 российских граждан, проживающих и работающих в непосредственной близости от зоны землетрясения на юго-востоке Турции и пожелавшая вернуться в Россию, сегодня утром вылетела из аэропорта Аданы, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что сбор и отправку соотечественников организовали сотрудники посольства. Борт предоставила компания «Росатом», возводящая в Турции АЭС «Аккую».

    Ранее сообщалось, что мобильные поисковые группы экстренного реагирования МЧС России сформированы из спасателей «Центроспаса» и выезжают на места, где под завалами могут быть выжившие люди.

    В пятницу спасатели МЧС обнаружили в турецкой провинции Хатай при разборе завалов на месте рухнувшего дома Тело россиянина, предположительно, это муж и отец ранее найденных погибшими женщины и ребенка.

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    Россия отправила три самолета с гуманитарной помощью в Турцию
    Посольство: Россия направила гумпомощь пострадавшим от землетрясения на юго-востоке Турции
    		   12 февраля 2023, 12:27
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Россия направила гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения на юго-востоке Турции, доставлены 19 тонн продуктов, сообщило посольство России в Анкаре.

    По сообщению посольства, Минобороны и МЧС организовали отправку трех бортов с грузом гуманитарной помощи турецким гражданам, в которых в Турцию доставлены 9 тыс. спальных мешков и теплоизоляционных ковриков, 500 палаток и 19 тонн продуктов, передает РИА «Новости».

    В настоящее время готовится к отправке в Турцию новая партия гуманитарной помощи.

    Ранее самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Сирию, чтобы доставить 35 тонн гуманитарного груза. До этого из аэропорта Жуковский в Сирию отправился первый самолет с гуманитарным грузом – более 38 тонн.

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    Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 31 тыс. 643 человек
    		    13 февраля 2023, 12:42
    Фото: Boris Roessler/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 31 тыс. 643 человек, эвакуировано более 158 тыс. граждан, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

    В Турции в результате землетрясений, по последним данным, погибли 31 тыс. 643 человека, в другие более безопасные провинции региона эвакуировали 158 тыс. 165 пострадавших, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в результате крупного землетрясения на юго-востоке Турции число погибших увеличилось до 29 тыс. 605 человек, в Сирии погибли около 8,5 тыс. человек.

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    Турецкие футбольные клубы начали сниматься с чемпионата страны
    «Газиантеп» снялся с чемпионата Турции по футболу из-за последствий землетрясения

    12 февраля 2023, 13:46

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Совет директоров «Газиантепа» принял решение не продолжать участие в чемпионате и Кубке Турции по футболу из-за последствий землетрясения, сообщила пресс-служба клуба.

    В заявлении «Газиантепа» говорится, что клубу не представляется возможным продолжать спортивную деятельность в текущих условиях, передает ТАСС.

    «Газиантеп» занимал 10-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. Ранее о снятии с чемпионата объявил «Хатайспор».

    Напомним, в результате землетрясений обрушилась историческая крепость в турецкой провинции Газиантеп, внесенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ущерб еще предстоит определить.

    Крепость Газиантеп, первые упоминания о которой появились во II–III веках нашей эры, расположена на холме высотой 25-30 метров

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    Российские спасатели нашли кастрюлю со 150 тыс. долларов под завалами в Турции
    В ходе разбора завалов в жилом доме в Турции российские спасатели обнаружили кастрюлю со 150 тыс. долларов
    		    14 февраля 2023, 06:57
    Фото: Chromorange/Bilderbox/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Российские спасатели в ходе поисково-спасательных работ при разборе завалов в жилом доме в Турции нашли кастрюлю, в которой было 150 тыс. долларов 100-долларовыми купюрами, сообщило МЧС России.

    Обнаруженные средства под опись передали местной полиции, передает РИА «Новости».

    Напомним, в результате землетрясения в Турции погибли свыше 31 тыс. человек. В стране работают мобильные поисковые группы экстренного реагирования МЧС России.

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    В Турции озвучили масштаб разрушений после землетрясений
    Власти: Почти 8 тыс. зданий из 132 тыс проверенных властями Турции после землетрясений нужно снести

    12 февраля 2023, 11:16

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Почти 8 тыс. зданий необходимо снести в первую очередь после землетрясений в десяти затронутых катастрофой провинциях Турции, сообщило министерство градостроительства и окружающей среды после оценки более 132 тыс. зданий.

    В ведомстве сообщили, что оценкой состояния зданий занимаются в данный момент шесть тысяч сотрудников министерства, проверено 132898 зданий в 10 провинциях, из них 7584 обрушились или их необходимо срочно снести, 12617 зданий находятся в непригодном для проживания состоянии, более 31 тыс. получили небольшие повреждения, а более 60 тыс. вообще не пострадали, передает РИА «Новости».

    Ранее в воскресенье вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что число погибших в результате произошедших в Турции землетрясений возросло до 24 тыс. 617 человек.

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    Землетрясение в Турции имело эффект от взрыва 500 атомных бомб
    Власти Турции сравнили землетрясение в стране с эффектом от взрыва 500 атомных бомб

    11 февраля 2023, 14:13

    Текст: Вера Басилая

    Энергия, высвобожденная в результате двух землетрясений в Турции, равносильна энергии от 500 атомных бомб, регион трясло буквально две минуты, сообщил гендиректор отдела по снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.

    Татар заявил, что было проанализировано два землетрясения в Турции, которые произошли 6 февраля: продолжительность одного составила 65 секунд, второго – 45 секунд, район трясло примерно две минуты, в итоге высвобожденная энергия оказалась равносильна энергии от 500 атомных бомб, передает РИА «Новости».

    Между тем, в турецкой провинции Шанлыурфа были арестованы восемь человек из-за строительных дефектов, обнаруженных в зданиях, разрушенных землетрясениями, и действий по срезанию колонн, передает телеканал Haberturk.

    Ранее сообщалось, что число жертв из-за землетрясений в Турции достигло 20 тыс. 665 человек.

    Напомним, в начале недели на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. В зоне вокруг очага на три месяца ввели режим ЧС по указу президента Реджепа Эрдогана. После этого эксперты предупредили о росте сейсмической активности в мире.

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    Число погибших при землетрясении в Турции превысило 24,6 тыс. человек
    Вице-президент Турции Октай: Число погибших в Турции в результате землетрясений увеличилось до 24617 человек

    12 февраля 2023, 00:32

    Текст: Антон Никитин

    Число погибших в результате произошедших в Турции землетрясений возросло до 24 тыс. 617 человек, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.

    Вице-президент Турции заявил в эфире местных телеканалов, что в результате стихийного бедствия погибли 24 тыс. 617 человек, передает ТАСС.

    Накануне президент Турции Тайип Эрдоган сообщал, что число погибших в результате мощного землетрясения достигло 21 тыс. 848 человек, еще 80 тыс. 104 граждан ранены.

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    Число погибших при землетрясении в Турции превысило 29,5 тыс. человек
    Число жертв в Турции в результате землетрясений увеличилось до 29 605 человек

    12 февраля 2023, 17:20

    Текст: Валентина Григоренко

    В результате крупного землетрясения на юго-востоке Турции число погибших увеличилось до 29 тыс. 605 человек, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям.

    В заявлении говорится, что погибшими числятся 29 605 человек, 147 934 гражданина Турции были эвакуированы в другие провинции из районов, пострадавших от землетрясения, передает ТАСС.

    В воскресенье в Турции озвучили масштаб разрушений после землетрясений. Отмечается, что  почти 8 тыс. зданий необходимо снести в первую очередь после землетрясений в десяти затронутых катастрофой провинциях Турции.

    Ранее сообщалось о 24 617 погибших в Турции после землетрясений.

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    Команда МЧС из России, Белоруссии и Киргизии спасла в Турции человека
    МЧС: Команда из РФ, Белоруссии и Киргизии спасла из-под завалов в Турции человека спустя 160 часов после землетрясения

    13 февраля 2023, 02:59

    Текст: Антон Никитин

    Команда спасателей из России, Белоруссии и Киргизии спасла человека из-под завалов в Турции спустя более 160 часов после землетрясения, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

    В пресс-службе МЧС РФ рассказали, что на участке работ российской команды совместными усилиями спасателей МЧС России, Белоруссии и Киргизии в ходе поисково-спасательных работ в Турции удалось спасти человека спустя более чем 160 часов после землетрясения. Операция по извлечению мужчины из-под завалов длилась более четырех часов, работы проводились в темное время суток, с риском для жизни при возможном обрушении конструкций, передает ТАСС.

    Врачи МЧС России оказали пострадавшему первую медицинскую помощь непосредственно до извлечения из-под завала. Благодаря профессиональным и скоординированным действиям сводной группировки сотрудников МЧС операция по спасению завершилась успешно. Пострадавший передан медикам скорой помощи.

    Накануне число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 29,6 тыс. человек.

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