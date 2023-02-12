Число погибших при землетрясении в Турции превысило 29,5 тыс. человек

Число жертв в Турции в результате землетрясений увеличилось до 29 605

В результате крупного землетрясения на юго-востоке Турции число погибших увеличилось до 29 тыс. 605 человек, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям.

В заявлении говорится, что погибшими числятся 29 605 человек, 147 934 гражданина Турции были эвакуированы в другие провинции из районов, пострадавших от землетрясения, передает ТАСС.

В воскресенье в Турции озвучили масштаб разрушений после землетрясений. Отмечается, что почти 8 тыс. зданий необходимо снести в первую очередь после землетрясений в десяти затронутых катастрофой провинциях Турции.

Ранее сообщалось о 24 617 погибших в Турции после землетрясений.