Число погибших при землетрясении в Турции превысило 24,6 тыс. человек

США отправили авианосную ударную группу к берегам Турции

США отправили авианосец «Джордж Буш» на восток Средиземного моря ликвидировать последствия землетрясения в Турции

Соединенные Штаты отправляют авианосец «Джордж Буш» и сопровождающие его корабли в восточную часть Средиземного моря для участия в ликвидации последствий землетрясения в Турции, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Европейское командование США, как сообщил представитель американского военного ведомства, направило в помощь турецким властям личный состав, оборудование и целый ряд различных средств.

Авианосец, как сказал Райдер, будет оказывать логистическую поддержку спасателям, медпомощь и предоставлять свои вертолеты по мере необходимости, передает РИА «Новости».

Напомним, в прошлую субботу Турция обвинила посла США в подготовке цветной революции.