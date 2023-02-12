Число погибших при землетрясении в Турции превысило 24,6 тыс. человек

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12 февраля, воскресенье | Последнее обновление — 00:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Названа причина разгерметизации грузовика «Прогресс МС-21»
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Американским демократам жизненно важно установить тотальный контроль над всем аппаратом управления Украины. Во-первых, для того, чтобы контролировать, куда идут денежные потоки. Во-вторых, Байден еще надеется выиграть у России на поле боя.
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А что, если новые механизмы ценообразования распространить впоследствии и на другие сырьевые товары? На уголь, сталь, алюминий, минеральные удобрения. И таких «если», вколачивающих гвозди в крышку гроба мировой долларовой системы, может быть много.
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В Америке меняется отношение к Украине. И главными скептиками тут являются республиканцы. Вопрос в том, смогут ли настроения республиканского электората изменить нынешнюю политику Белого дома в отношении Украины.
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В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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12:42
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Число погибших при землетрясении в Турции превысило 24,6 тыс. человек
Вице-президент Турции Октай: Число погибших в Турции в результате землетрясений увеличилось до 24617 человек
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Число погибших в результате произошедших в Турции землетрясений возросло до 24 тыс. 617 человек, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.
Вице-президент Турции заявил в эфире местных телеканалов, что в результате стихийного бедствия погибли 24 тыс. 617 человек, передает ТАСС.
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган сообщал, что число погибших в результате мощного землетрясения достигло 21 тыс. 848 человек, еще 80 тыс. 104 граждан ранены.
США отправили авианосную ударную группу к берегам Турции
США отправили авианосец «Джордж Буш» на восток Средиземного моря ликвидировать последствия землетрясения в Турции
Соединенные Штаты отправляют авианосец «Джордж Буш» и сопровождающие его корабли в восточную часть Средиземного моря для участия в ликвидации последствий землетрясения в Турции, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Европейское командование США, как сообщил представитель американского военного ведомства, направило в помощь турецким властям личный состав, оборудование и целый ряд различных средств.
Авианосец, как сказал Райдер, будет оказывать логистическую поддержку спасателям, медпомощь и предоставлять свои вертолеты по мере необходимости, передает РИА «Новости».
Напомним, в прошлую субботу Турция обвинила посла США в подготовке цветной революции.
Появилось видео образовавшегося после землетрясения разлома в Турции
Последствием мощного землетрясения в Турции стала появившаяся трещина в земле, шириной она более 200 и глубиной более 30 метров.
Сдвиг почвы хорошо заметен именно на оливковом поле площадью 35 гектаров в центре деревни Тепехан. Местные жители рассказали о взрывах, которые слышали ночью, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.
Напомним, жертвами землетрясения в Турции стали более 20 тыс. человек. Оно было магнитудой 7,7, а произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. Территория вокруг очага подземных толчков на три месяца станет зоной ЧС.
Число жертв землетрясения в Турции достигло 12 тыс. 873 человек
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Число погибших из-за землетрясения в Турции возросло до 12 тыс. 873 человек, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям Турции.
Согласно последним данным, число раненых также увеличилось и составило 62 тыс. 937 человек, передает РИА «Новости».
Находящиеся на месте завалов в Турции российские спасатели разобрали и обследовали 95 кв. м, обнаружили тела 15 погибших, одному успели оказать медпомощь, передает ТАСС.
Также продолжается обследование обрушений в сирийском городе Джебла, откуда вывезено 1 тыс. 300 кубометров завалов, найдены 12 тел погибших, одного человека удалось спасти.
Накануне в восточной части Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,4 баллов.
Ранее сообщалось, что в Турцию вылетел
спецборт МЧС с дополнительной группой спасателей, врачей и психологов.
Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС.
Российские военные спасли из-под завалов в Сирии 47 человек
Минобороны: Российским военным удалось спасти из-под завалов после землетрясения в Сирии 47 человек
Участвующим в ликвидации последствий землетрясения в Сирии российским военным с 6 февраля удалось спасти из-под завалов 47 человек, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.
Генерал сообщил, что российские военнослужащие продолжают принимать участие в ликвидации последствий землетрясения в провинциях Латакия, Алеппо и Хама: с 6 февраля из-под завалов спасены 47 человек, медицинская помощь оказана 240 сирийским гражданам, организована раздача нуждающимся 44,5 тонн гуманитарной помощи, передает ТАСС.
В пятницу из России в Сирию отправился второй самолет МЧС с гуманитарным грузом.
Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло почти 19 тыс. человек
Эрдоган: Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло почти 19 тыс.человек
Президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в провинции Адыяман сообщил, что число погибших в результате землетрясений в Турции возросло почти 19 тысяч человек.
По его словам, число погибших у нас составило 18991, 75523 человека пострадали, передает ТАСС.
Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС. Ранее в пятницу количество жертв в связи с землетрясениями в Турции достигло 18 тыс. 342 человек.
Захарова указала на бесчеловечную позицию Запада к погибшим в землетрясении в Сирии
Захарова указала на бесчеловечную логику Запада из-за отказа помочь Сирии
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Запад проявил бесчеловечный, политизированный подход, проигнорировав тысячи жертв и ужасные разрушения в Сирии в результате землетрясения, отказ помочь сирийцам противоречит нормам человеческой морали и не может иметь оправдания, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат отметила, что западные страны проигнорировали тот факт, что землетрясение в Турции привело к гибели тысяч людей и ужасным разрушениям непосредственно в Сирии, передает ТАСС.
Захарова сочла такую позицию проявлением политизированного подхода в процессе оказания гуманитарного содействия пострадавшим сирийцам.
«Это что-то чудовищное, это за гранью представления о наших базовых общечеловеческих ценностях – не каких-то отдельных традициях и идеологиях, а о том, что нас делает людьми», – возмутилась официальный представитель МИД России.
Она отметила, что отказ оказывать Сирии помощь в преодолении последствий землетрясения проникнут бесчеловечной логикой.
Захарова заявила, что из-за введенных против Сирии односторонних санкций оказание помощи сирийцам со стороны других государств и неправительственных организаций очень затруднено, с учетом масштабов трагедии, произошедшей в Сирии, подобное поведение государств Запада противоречит нормам человеческой морали и не может иметь оправдания.
Ранее замгенсека Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Хавьер Кастельянос сообщил, что введенные против Сирии санкции осложняют оказание гуманитарной помощи в связи с разрушительным землетрясением, оказывая влияние на цены и на возможность гуманитарных операций.
Землетрясения в Турции и Сирии начались в понедельник. По данным СМИ, из-за подземных толчков были приостановлены операции в Сирии остановлена работа крупнейшего НПЗ в Тартусе.
Самолет ИЛ-76 МЧС России с необходимым оборудованием отправился в Сирию во вторник. Он доставил в зону бедствия более 50 спасателей, из-под завалов российские военные спасли 47 человек.
Санкции усложнили процесс оказания гумпомощи Сирии
Введенные против Сирии санкции осложняют оказание гуманитарной помощи в связи с разрушительным землетрясением, оказывая влияние на цены и на возможность гуманитарных операций, сообщил замгенсека Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Хавьер Кастельянос.
По его словам, санкции в отношении стран в принципе обладают непредвиденными гуманитарными последствиями. Так, в отношении Сирии стал затруднен доступ к горючему, больше времени нужно для того, чтобы собрать вооружение, передает РИА «Новости».
Кастельянос также отметил, что ощущаются проблемы в банковском секторе из-за опасений некоторых банков получить новые санкции.
«Повышают цены на все, что мы делаем, требуется больше времени для оказания гуманитарных услуг, иногда требуются частные поставки, что может увеличить стоимость», – заключил Кастельянос.
Землетрясения в Турции и Сирии начались в понедельник. По данным СМИ, из-за подземных толчков были приостановлены операции в Сирии остановлена работа крупнейшего НПЗ в Тартусе.
Самолет ИЛ-76 МЧС России с необходимым оборудованием отправился в Сирию во вторник. Он доставил в зону бедствия более 50 спасателей.
Число погибших от землетрясений в Турции достигло 18 тыс. 342 человек
Количество жертв в связи с землетрясениями в Турции достигло 18 тыс. 342 человек, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
По информации турецких властей, зафиксировано 74 тыс. 242 человека раненых, а погибли 18 тыс. 342 человека, передает РИА «Новости».
Ранее российские спасатели на месте обрушения дома в турецком Хатае нашли тела погибших женщины и ребенка.
В Турцию вылетел
спецборт МЧС с дополнительной группой спасателей, врачей и психологов. Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил
, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС.
В Турции число погибших из-за землетрясения превысило 17 тыс. человек
В результате землетрясения общее число погибших в Турции превысило 17 тыс. человек, ранения получили более 70 тыс. граждан, сообщило управление по ликвидации стихийных бедствий (AFAD).
Точное число – 17 134 жертвы, пострадали – 70 347 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
В районах разрушений работают более 120 тыс. спасателей, в том числе и из России, а также сотрудники полиции, медики и волонтеры. «Число специалистов, прибывших для проведения поисково-спасательных мероприятий из-за рубежа, составляет 6479», – говорится в сообщении.
Возможные потери Турции из-за природной катастрофы оцениваются в 4 млрд долларов. Ранее глава республики сообщал о 16 тыс. погибших.
Напомним, землетрясение произошло в понедельник утром в 10 провинциях на юго-востоке Турции, толчки были магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что пострадавшие территории на три месяца станут зоной ЧС.
Тела двух россиян достали из-под обломков в турецком Хатае
Российские спасатели на месте обрушения дома в турецком Хатае нашли тела погибших женщины и ребенка, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В спасательной службе рассказали, что женщина и ребенок были найдены без признаков жизни, поиски остальных членов семьи россиян продолжаются, передает РИА «Новости».
В МЧС добавили, что в общей сложности 108 человек, включая 16 детей, получили медицинскую помощь в аэромобильном российском госпитале, развернутом в турецком Кахраманмараше. Также на месте с населением работают психологи.
Кроме того, за последние сутки сотрудники МЧС спасли из-под завалов пятерых человек, передает ТАСС.
«Также извлечено пять тел погибших», – заключили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Турцию вылетел спецборт МЧС с дополнительной группой спасателей, врачей и психологов. Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС.
СМИ: Пожар в контейнерном порту Искендеруна в Турции не удалось потушить
Крупный пожар пока не могут потушить в контейнерном порту Искендеруна в Турции
Возникший после землетрясения пожар в контейнерном порту Искендеруна на юге Турции в провинции Хатай пока не могут полностью потушить, сообщил телеканал «Хабертюрк».
Телеканал показал кадры, как над городом поднимаются плотные клубы черного дыма, видны всполохи огня. Также слышны взрывы, так как содержимое части контейнеров детонирует при горении, передает ТАСС.
Тушение ведется с воздуха, воды и суши, задействованы авиация ВС Турции, морские буксиры с насосами, наземные пожарные расчеты и направленный из России самолет-амфибия Бе-200 МЧС России.
Между тем ранее мэр Стамбула утверждал, что пожар в порту потушен.
Кремль спросили о судьбе газового хаба после землетрясения в Турции
Песков: Создание газового хаба России и Турции сейчас для Анкары не приоритет
Создание газового хаба России и Турции для Анкары сейчас не приоритет, сдвижки процессов могут быть, но на реализацию планов это не повлияет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Разумеется, это сейчас не может быть приоритетом для Турецкой Республики. Мы с пониманием к этому относимся. Может быть какая-то сдвижка по времени. Вы знаете, в этом направлении были очень высокие темпы работы. Но мы не сомневаемся, что Турция справится с бедой, окажет необходимую помощь пострадавшим, займется восстановлением разрушенных городов. Многие страны, включая нашу страну, будут помогать Турции в этом при необходимости... Поэтому да, этот процесс может сдвинуться, но, по сути, это не повлияет на реализацию планов», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС. Ранее в четверг число погибших из-за землетрясения в Турции возросло до 12 тыс. 873 человек.
Число жертв землетрясения в Турции превысило 14 тыс. человек
Эрдоган: Число жертв землетрясения в Турции превысило 14 тыс. человек
При землетрясении в десяти турецких провинциях погибли 14 тыс. 14 человек, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в четверг.
«На данный момент число погибших составляет 14 тыс. 14, раненых до 63 тыс. 794 человек», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».
Между тем Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зарегистрировал очередное землетрясение в центральной части страны магнитудой 4,8.
Оно произошло в 7.18 по UTC (10.18 мск), в 44 км от города Кахраманмараш, где случилось другое сокрушительное землетрясение. Очаг находился на глубине 10 км.
Ранее сообщалось до 12 тыс. 873 жертвах землетрясения в Турции.
В понедельник в 10 турецких провинциях произошло землетрясение магнитудой 7,7. Эрдоган объявлял территорию вокруг эпицентра подземных толчков три месяца зоной ЧС на три месяца.
Посол заявил о разработке Россией и Турцией альтернативы платежной системе «Мир»
Посол в Анкаре сообщил о работе России и Турции над альтернативной платежной системой «Мир» платформой
Москва и Анкара работают над альтернативой платежной системой «Мир», подводить итоги преждевременно, заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов.
Ерхов заявил, что подводить итоги работы над альтернативной платежной системой пока рано, также надо учитывать будущий туристический сезон, понять, каким он будет. Кроме того, по словам дипломата, финансовые санкции оказывают большое влияние на туристическую отрасль, передает РИА «Новости».
Напомним, в конце сентября от обслуживания карт «Мир» отказались турецкие банки.
Число погибших в Турции выросло почти до 20 тысяч
Число граждан, погибших в результате землетрясения в Турции, выросло до 19 875, а ранения получили 79 717 человек.
Об этом сообщает турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), передает РИА «Новости».
В Сирии число жертв землетрясения возросло до 1387, сообщил Минздрав страны в соцсетях, а число пострадавших на данный момент составляет 2326.
Напомним, в начале недели на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, а позже случилось еще одно магнитудой 7,6. Последствия подземных толчков отразились на 10 провинциях Турции, а также на ряде других стран. В зоне вокруг очага на три месяца ввели режим ЧС по указу президента Реджепа Эрдогана. После этого эксперты предупредили о росте сейсмической активности в мире.
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