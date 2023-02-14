Депутаты новой волны рассказали о реабилитации участников СВО

Российские депутаты новой волны включились в работу по поддержке, социализации и реабилитации участников специальной военной операции на Украине.

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин провел встречу с активистами реабилитационного центра для участников локальных войн «Дом друзей», созданного в Ижевске ветеранами и инвалидами для помощи тем, кто возращается из Донбасса, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Тема реабилитации и социализации участников СВО – безусловно, одна из первостепенных и должна включать в себя полный спектр медико-психологической помощи и социальной поддержки», – отметил Гарин, подчеркнув, что активисты подготовят ряд предложений по помощи бойцам, а взаимодействие с энтузиастами будет продолжено.

Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, волгоградец Алексей Волоцков помог организовать реабилитацию демобилизованных студентов из ЛНР в санаторно-курортном комплексе «Эльтон» в Волгоградской области.

«Вернувшись из зоны боевых действий в стены родного университета, теперь ребятам необходима комплексная поддержка, восстановление и реабилитация. По моей инициативе в ближайшее время сразу несколько десятков ребят прибудут на реабилитацию в Волгоградскую область в санаторий «Эльтон». Возле легендарного соленого озера когда-то восстанавливались участники Первой мировой и Великой Отечественной войн», – рассказал Волоцков.

На необходимость психологической поддержки бойцов и организацию подготовки психологов обратила внимание первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова на встрече с Советом отцов Курска и с представителями НКО, которые оказывают помощь в зоне СВО и на приграничных территориях.

«В субъектах не хватает психологов, которые могут работать с боевыми травмами. Многие не были к этому готовы. Надо организовать подготовку соответствующих специалистов, а для действующих – повышение квалификации», – выступила с инициативой Лантратова.

Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко посетила Тамбовский государственный университет имени Державина, где проходят подготовку 50 психологов из ЛНР и ДНР. «Коллеги не только повысят свою квалификацию по программе «Современные технологии психологической помощи в экстремальных и кризисных ситуациях», но и сами будут заниматься различными практиками, так как сами больше восьми лет живут в состоянии невероятного стресса», – сообщила в своих социальных сетях Харченко.