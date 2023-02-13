Ректором Мастерской управления «Сенеж» стал Андрей Бетин

Ректором Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» назначен Андрей Бетин, ранее занимавший должность заместителя губернатора Нижегородской области. Нового руководителя Мастерской коллективу платформы представил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Бетин отвечал в регионе за эффективность государственного управления и реализацию кадровой политики. Курировал работу кадрового корпоративного университета КУПНО, на базе которого выстроена система оценки обучения государственных и муниципальных служащих. Министерством труда Российской Федерации Корпоративный университет был признал лучшей кадровой практикой системы государственного и муниципального управления». Сейчас 46 регионов России сотрудничают с Корпоративным университетом по реализации кадровых практик, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Под руководством Бетина были разработана комплексная кадровая стратегия региона. Запущены hr-портал «Команда правительства», мастерская подготовки муниципальных кадров «Команда 52», создано всероссийское движение молодых госслужащих «ГосСтарт», открыта первая региональная лаборатория пользовательского тестирования Аналитического центра при правительстве РФ. До прихода в правительство Нижегородской области Андрей Бетин занимал должность первого проректора по инновациям и взаимодействию с индустриальными партнерами МГТУ «СТАНКИН».

«В нашей региональной команде Андрей Бетин работает с самого начала, более пяти лет. За это время он стал по-настоящему своим для Нижегородской области и искренне полюбил регион, переживает за него. Вместе мы начали огромное количество проектов. В правительстве Андрей Бетин курировал целый ряд важных направлений – это и кадровая политика, и спорт, экология, ESG-повестка, внешние связи, реконструкция и благоустройство территории Нижегородского кремля к 800-летию Нижнего Новгорода», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Андрей Бетин занимался не только текущими задачами, но и созданием региональных институтов развития, которые, безусловно, продолжат свою работу: платформа «Команда правительства», Корпоративный университет правительства Нижегородской области (КУПНО), Областное кадровое агентство (ОКА). Под его управлением команда блока областного правительства занималась реализацией ряда национальных проектов, реализовывала масштабные региональные инициативы – первый в России ESG-форум «СО.ЗНАНИЕ», крупные спортивные мероприятия и многое другое. Все эти проекты сохраняют свою актуальность.

«Мне очень приятно, что сегодня Нижегородская область помогает раскрывать людям свой потенциал и становится площадкой для привлечения кадров на федеральный уровень для служения на благо России. Уверен, что навыки и компетенции, полученные Андреем Бетиным в регионе, будут крайне полезны и на его новом месте работы, а наше сотрудничество с президентской платформой обязательно будет укрепляться. Желаю удачи», – добавил губернатор.

Бетин будет совмещать должность ректора Мастерской управления «Сенеж» с позицией заместителя генерального директора АНО «Россия – страна возможностей».

«Возглавить «Сенеж», образовательную организацию с такой яркой и насыщенной историей для меня является большой честью и одновременно новым профессиональным вызовом. Изменения начинаются с людей, нам сегодня необходимо работать над повышением эффективности и результативности лидеров государственного и муниципального управления, экспертных и общественных организаций, прорывных технологических проектов страны. На сегодняшний день в регионах уже есть огромное количество лучших практик в кадровой сфере, бережливом производстве, работе с сообществами. Собрать их в единую базу и обеспечить тиражирование – наша задача. Уверен, что уже в ближайшей перспективе «Сенеж» сможет конкурировать с мировыми школами государственного управления», – сказал Бетин, комментируя свое назначение.