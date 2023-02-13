Qiwi внесли в реестр организаторов распространения информации

Роскомнадзор внес Qiwi в реестр организаторов распространения информации

Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) сайт электронной платежной системы Qiwi, соответствующая запись появилась в реестре.

В реестре указано, что Роскомнадзор зарегистрировал Qiwi в качестве ОРИ 9 февраля текущего года, передает ТАСС.

Согласно федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», организатор распространения информации в интернете обязан хранить на территории РФ данные о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей, а также информацию об этих пользователях в течение одного года с момента окончания осуществления таких действий. Кроме того, до шести месяцев должны храниться сами сообщения интернет-пользователей.

Qiwi – провайдер платежных и финансовых сервисов нового поколения в России и странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по мобильным, онлайн- и офлайн-каналам. Банк «Открытие» владеет 13,1% голосов в Qiwi.

Ранее Банк России ввел с 7 декабря ряд ограничений на некоторые операции Qiwi Bank. Ограничения коснулись платежей в пользу иностранных торговых компаний и перевода денег на предоплаченные карты корпоративных клиентов.