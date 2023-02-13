Стало известно о намерении ЕС ввести запрет на экспорт в Россию грузовиков

Эксперт описал угрозу использования американских БПЛА Польшей

Военный эксперт Хатылев: США хотят знать все о наших западных границах

Передача Польше новых средств для осуществления разведки говорит о желании США и НАТО оказать помощь ВСУ в части получения высокоточных данных, а также завладеть более полной информацией о наших западных границах, Калининграде и территории Белоруссии. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее стало известно, что Польша арендовала у США БПЛА Reaper.

«Тот факт, что Польша получает новые беспилотные летательные аппараты, свидетельствует о расширении поля разведдеятельности и интересе США к нашим западным границам. Кроме того, тем самым они попытаются оказать дополнительную помощь ВСУ для организации контрнаступления», – рассказал бывший начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев.

«Безусловно, противнику разведданные нужны для того, чтобы лучше знать о передвижении и состоянии наших войск в режиме реального времени. Кроме того, чтобы знать наши возможности для маневров и так далее. И раз на территории Польши появляются дополнительные силы и средства для разведдеятельности, значит Штаты готовят какие-то очередные действия против нас», – отметил он.

«Беспилотных аппаратов такого уровня у Польши раньше не было. Reaper могут длительное время находиться в воздухе и использовать большие высоты. То есть можно говорить о том, что потребовалась более детальная разведка и высокоточные данные», – полагает собеседник.

«Кроме действий на Украине, эти беспилотники вполне могут и угрожать Калининграду, а также территории Белоруссии. Однако в Калининградской области для противника все предельно понятно в отношении нашей группировки, какие там типы комплексов и как расположены», – рассуждает эксперт.

«Вместе с тем я допускаю, что для получения информации о детальном положении дел могли потребоваться самые современные средства. Еще и на фоне постоянной шумихи и обеспокоенности в западной прессе могут использовать и для разведывания ситуации в Белоруссии», – добавил Хатылев.

«Что касается нашего ответа на западную разведку, то здесь мы можем и должны действовать в рамках понятного цикла мероприятий по противодействию. В их числе соблюдение маскировки, проведение различных действий в рамках радиоэлектронной борьбы, радиолокационного прикрытия и так далее. Нашим войскам все известно», – отметил собеседник.

«Однако это работает только в случае ненарушения нашей границы. Если же американские беспилотники нарушат нашу государственную границу, то к ним будут предприниматься иные меры, в том числе уничтожение», – акцентировал эксперт.

«Отмечу, что существенного различия в проведении разведки силами и средствами НАТО сейчас и при привлечении БПЛА Reaper – нет. В свою очередь наши войска стоят на своих позициях, выполняют задачи повседневной деятельности и ведут наблюдение за противником, проводят тактические учения. Ничего ценного разведка НАТО не поимеет, применяя там свои БПЛА», – заключил Хатылев.

Ранее министр национальной обороны республики Мариуш Блащак сообщил, что Польша получила взятые у США в долгосрочную аренду американские беспилотные летательные аппараты разведывательного назначения MQ-9A Reaper. Отмечается, что они были арендованы в рамках срочной оперативной необходимости и будут вести разведку на восточной границе страны.

Беспилотный летательный аппарат MQ-9A Reaper – это модульный разведывательно-ударный БПЛА, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. Дальность полета аппарата составляет до 8500 километров, он оснащен высокочувствительными камерами, которые могут в режиме реального времени передавать изображение на землю.

Ранее ВВС США предложили поставить Киеву американские беспилотники MQ-9 Reaper, но Пентагон еще не принял окончательное решение о передаче. Об этом сообщала газета Politico со ссылкой на источники. Добавим, что обсуждение этого вопроса идет уже почти год. Речь шла о передаче старых беспилотников Reaper Украине, так как США пытаются избавиться от них уже давно. При этом отмечалось, что некоторые беспилотники будут «почти наверняка сбиты».

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему сегодня беспилотные летательные аппараты оказывают колоссальное влияние на ход боевых действий и какие из них более всего необходимы российской армии.

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