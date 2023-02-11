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Грузовик «Прогресс МС-22» с оборудованием и питанием пристыковался к МКС
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Грузовой корабль «Прогресс МС-22», запущенный с космодрома Байконур, пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает «Роскосмос».
Безаварийный пуск стал сотым по счету, этот показатель достигнут в истории современной России впервые, передает РИА «Новости».
Прежде чем пристыковаться к МКС, «Прогресс» 34 раза облетел вокруг Земли. Грузовик доставил на МКС более 2,5 тонн грузов: топливо, грузы для экипажа, питьевую воду, азот, оборудование для космических исследований.
Сообщалось, что стартовал он 9 февраля, на борту есть подарки для экипажа.
На Западе захотели обсудить с Россией условия заключения мира
Обозреватель Times высказался за участие Запада в переговорах Украины и России о мире
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Власти в Киеве должны понимать, что роль Запада не может заключаться исключительно в поставках бесплатного вооружения Украине, Запад должен иметь право голоса при будущих переговорах о мире, выразил мнение публицист Мэттью Пэррис в колонке Times.
Автор статьи назвал неверными призывы, чтобы исключительно президент Украины Владимир Зеленский принимал решение об условиях будущего урегулирования по своему усмотрению, так как у Запада есть интерес в определении параметров любого мирного договора, передает ТАСС.
По его словам, страны Запада скоро должны будут «сказать больше». По его мнению, должен будет наступить день, когда будет комната и стол, и обе стороны сидят вокруг него: Украина и Россия, но будет присутствие и третьей стороны, хотя и не в комнате, но оно будет сильно чувствоваться – это будут силы Запада, возглавляемые президентом США.
Напомним, в четверг Россия обвинила Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт. В Кремле подчеркивали, что Россия, вопреки заявлениям стран Запада, воспринимает поставки тяжелых вооружений Украине как прямую вовлеченность стран НАТО в конфликт.
Премьер Италии после встречи Макрона и Шольца с Зеленским назвала ЕС «Титаником»
Премьер Италии Мелони провела параллель между единством Европы и «Титаником»
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Президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу не следовало встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже. Когда «Титаник» тонет, неважно, в каком классе у тебя билет, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Мелони заявила, что если бы ее пригласили на встречу с Зеленским, она бы посоветовала Макрону не проводить ее ради того, чтобы показать единство с Украиной, передает РИА «Новости».
Также премьер Италии, комментируя сообщения СМИ о конфликте между Римом и Парижем, отметила, что во Франции на встрече с Зеленским не было 25 из 27 лидеров стран ЕС.
«Вопрос не в «охлаждении» и «проблемах», а в том, что Италия является достаточно центральной страной в Европе, чтобы говорить, когда она с чем-то не согласна», – подчеркнула Мелани.
Она также добавила, что тот, кто считает, что Европа – клуб, где есть те, кто важнее всех, и те, кто меньше, ослабляет Европу, что есть первый и третий класс, ошибается.
«Стоит вспомнить «Титаник»: когда корабль затонет, неважно, сколько ты заплатил за билет», – напомнила премьер Италии.
Напомним, Владимир Зеленский провел встречу с Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Париже, после чего президенты Франции и Украины вместе вылетели на саммит ЕС.
По прибытии на встречу европейских лидеров премьер Италии Мелони назвала приглашение Зеленского в столицу Франции неуместным.
Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и канцлер Австрии Карл Нехаммер не стали аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите ЕС в Брюсселе.
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В аэропорту Буэнос-Айреса задержали шестерых беременных россиянок
Шесть беременных гражданок России сейчас продолжают находиться в аэропорту столицы Аргентины после отказа им во въезде, сообщил заведующий консульским отделом посольства России в республике Георгий Полин.
Ранее в аэропорту находились три беременных россиянки, сегодня к ним добавились еще три и около 25 россиян, прибывших в пятницу на том же рейсе. Их опрашивали на пограничном контроле несколько часов, а беременным отказали во въезде, передает ТАСС.
Первая девушка прилетела в Аргентину 7 февраля, а еще две – 8 февраля. Все имеют большой срок беременности. Им вынесли предписание «о недопущении въезда» на основании аргентинского закона о миграции.
Аргентинские СМИ писали, что в страну стали часто прилетать россиянки ради родов, так как это дает родившемуся автоматическое гражданство, а родители имеют право на ускоренное получение гражданства.
Пушилин спрогнозировал итоги противостояния России и НАТО на Украине
Врио главы ДНР рассказал о том, каким должно быть завершение спецоперации
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Нынешний конфликт может быть урегулирован только путем проведения «новой Ялтинской конференции», которая закрепит новый миропорядок. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин на встрече с журналистами и блогерами. Он также рассказал, почему не видел перспектив выполнения Киевом Минских соглашений, и о нынешней ситуации на фронте.
В пятницу врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин встретился с журналистами, блогерами и общественными деятелями в рамках обсуждения темы «ДНР как часть России». Сперва речь зашла об обстановке на линии соприкосновения. Она стабильно напряженная – украинские войска бьют по тыловым городам. «Противник, где может нанести вред гражданской инфраструктуре, критической инфраструктуре, обязательно это делает», – сказал Пушилин.
Он также рассказал, что в Угледаре, который оказался в одном из эпицентров боевых действий, сейчас находятся порядка 1,4 тыс. мирных жителей, часть из них уже эвакуировали российские военные в Волноваху. Там людям оказывается вся необходимая помощь. Угледар расположен к юго-западу от Донецка и является важным логистическим узлом, взятие которого позволит остановить снабжение группировки ВСУ на Марьинском направлении, откуда, в частности, ведутся обстрелы западной части Донецка.
По его словам, российские силы закрепились в южной части Угледара, но ВСУ перебрасывают туда резервы «в достаточно больших количествах, и это замедлило освобождение данного населенного пункта, но, конечно же, наши планы абсолютно не изменились». Параллельно ВСУ пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара.
Пушлин также отметил, что бойцы группы «Вагнер» закрепились в северной, южной и восточной части Артемовска в ДНР, перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск. По его словам, остается лишь одна трасса – Артемовск – Часов Яр.
Кроме того, на встрече стало известно, что власти ДНР прорабатывают для Соледара дорожную карту по восстановлению соляных шахт, которые украинские силовики пытались уничтожить. Пушилин напомнил, что в городе после ухода ВСУ не осталось ни одного целого здания.
«Есть абсолютное понимание, что частный сектор, которого там было много, нецелесообразно восстанавливать. Альтернатива – это многоэтажные или малоэтажные застройки, но многоквартирные. С учетом того, что там абсолютно точно будут рабочие места за счет соляных шахт. Видно на местах, что противник пытался уничтожить все, что мог, видны целенаправленные взрывы изнутри. Все это обустроим, специалистов хватает», – добавил врио главы ДНР.
Пушилин сообщил и о принятом решении национализировать предприятия украинских олигархов в Донбассе.
«Ничего Ринату Ахметову в Донбассе уже не принадлежит. Это собственность государства. Все решения уже приняты. В дальнейшем предприятия будут работать в соответствии процедурой, которую утвердило правительство России, – это доверительное управление. Процедура запущена», – рассказал он, добавив, что помимо Ахметова есть значительный список «негодяев», чье имущество, «конечно, переходит государству».
Пушилин также раскрыл закулисье переговорного процесса с Украиной по обмену пленных. По его словам, Киев интересует только судьба боевиков националистического полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). «Простые рядовые военнослужащие, мобилизованные их не интересуют совсем. Их интересовали «азовцы», потому что это было сильно раскручено», – сказал он.
По его мнению, при обмене пленных и заключенных требуется индивидуальный подход. Отдельно это касается выпуска из тюрем политзаключенных на освобожденных территориях ДНР, потому что зачастую украинские власти осуждали их по уголовным статьям.
«Что делал украинский режим в предыдущие годы, чтобы эти люди не попадали в списки на обмен, чтобы их даже не показывать? Их переводили в уголовные статьи. Там были статьи за хранение оружия, взрывчатки, патронов, нападения... Соответственно, сейчас по их обращениям нужен индивидуальный подход. Нет механизма, чтобы их взять и одним решением освободить, процессуально очистить – только индивидуальный подход», – сказал Пушилин.
«Сейчас эти обращения мы собираем, они приходят и в наш адрес, и мы отрабатываем индивидуально... Это тянется годами, бывает. Стараются выработать комплексное решение, но пока его нет... У нас есть специально закрепленные за этим люди, которые стараются каждому помочь. Не всегда это получается быстро, потому что есть теперь еще и российское законодательство, которое нужно соблюдать», – добавил врио главы ДНР.
Говоря о внешнеполитическом треке, врио главы ДНР признался, что не видел перспектив выполнения Минских соглашений, а будущее Донбасса жители связывали только с Россией. «Эти Минские соглашения, много было опасений, вдруг Киев выполнит, как тогда Донбассу на Украину возвращаться?
Но мы-то знали на самом деле то, о чем сейчас уже в открытую, сняв маски, заявили и Меркель, и Олланд, и Джонсон.
Однако я, как участник переговорного процесса, был в этом плане абсолютно спокоен, не видел я никаких перспектив, что Киев сможет выполнить Минские соглашения», – сказал Пушилин. «Мы, конечно же, будущее Донбасса видели только с Россией», – добавил он. По его словам, жители не сомневались, что Донбасс станет частью России, и верили в это.
В ходе встречи Пушилин выразил уверенность, что нынешний конфликт между Россией и НАТО может быть урегулирован только путем проведения «новой Ялтинской конференции», которая закрепит новый миропорядок. Но сначала надо создать предпосылки для проведения такой конференции. «Где она будет? В Донецке или в Севастополе, к примеру? Но сначала надо создать предпосылки», – добавил врио главы ДНР.
Напомним, Ялтинская конференция руководителей государств – союзников по антигитлеровской коалиции (СССР, США и Великобритании) прошла с 4 по 11 февраля 1945 года в Крыму. Принятые на той встрече решения заложили основы послевоенного миропорядка.
Эксперт: Освобождение Двуречного – это прелюдия к продвижению ВС России на Харьковщине
Эксперт Онуфриенко проанализировал ситуацию на линии столкновения после освобождения Двуречного
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Освобождение Двуречного – это вероятное начало большого наступления российских войск, которые продолжают наносить удары по всей линии фронта и выматывают противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Об освобождении Двуречного на Купянском направлении Харьковской области стало известно в пятницу.
«Речь идет об освобождении железнодорожной станции и поселке на левом берегу Оскола. Там сейчас разворачиваются основные боевые действия. Небольшая возвышенность дает нам преимущество, из Двуречного удобнее обстреливать позиции противника на правом берегу Оскола», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
Впервые о боях за Двуречное сообщалось три дня назад. Боевые действия шли в западной части поселка, напомнил эксперт. Он особо отметил, что северо-восточнее Купянска находятся два населенных пункта с названием Двуречное. Один расположен на небольшой возвышенности примерно в 12 километрах от Купянска на левом берегу Оскола с железнодорожной станцией, второй – на правом берегу.
По его словам, также сейчас идут бои за село Синьковка в 5–6 километрах от окраин Купянска. Это вынуждает противника перебрасывать значительные силы из состава подразделений ВСУ и теробороны к Купянску, который играет огромное значение для обороны ВСУ, потому что там расположена узловая железнодорожная станция.
«Освобождение Двуречного – это прелюдия к большому наступлению. Тактика наших войск секретом не является. Мы с конца прошлого года наносим удары по всей линии фронта, выматывая противника и вынуждая его разбрасывать свои резервы на множество направлений», – пояснил Онуфриенко.
В пятницу в Минобороны сообщили о том, что Вооруженные силы России завершили освобождение населенного пункта Двуречное в Харьковской области. «На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений Западной группировки войск полностью освобожден населенный пункт Двуречное Харьковской области», – говорится в заявлении.
Кроме того, на Южно-Донецком направлении ВС РФ нанесли комплексные удары по живой силе и технике ВСУ в районе Пречистовки и Угледара в Донецкой народной республике. Как подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВСУ потеряли до 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два автомобиля на этом направлении. Также была ликвидирована артиллерийская система М777 американского производства и гаубица Д-30.
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Пушилин: Российские штурмовые отряды закрепились в Артемовске
Глава ДНР Пушилин: Российские штурмовые отряды закрепились в Артемовске
Российские штурмовые отряды смогли закрепиться в северной части города Артемовска, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
Боевые отряды обошли Артемовск с северной, южной и восточной его части, перерезав три из четырех путей снабжения ВСУ, заявил Пушилин, передает РИА «Новости».
Он добавил, что определенные успехи есть и в Угледаре. Этот город остается одним из «достаточно горячих» направлений сейчас, в южном пригороде уже «по сути» закрепились российские военные, но противник продолжает переброску резервов туда в больших количествах. Это несколько замедлило освобождение населенного пункта.
Ранее экс-посол ЛНР Родион Мирошник и донецкий депутат Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщили, что украинские силы оказались в окружении, и в скором времени Артемовск будет взят.
Эксперт объяснил поиск странами Западом русскоязычного специалиста по украинским АЭС
Эксперты объяснил поиск Западом русскоязычного специалиста для перевода документации украинских АЭС
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Вся документация по украинской атомной энергетике написана на русском языке. Им нужен специалист, который переведет всю нормативную базу для Норвегии и США, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее стало известно, что Норвегия ищет русскоязычного специалиста для реформы украинской атомной энергетики.
«Советский Союз оставил Украине большое наследство в ядерной отрасли. Все атомные станции были построены без каких-либо западных реакторов», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».
«Как следствие, вся нормативная база, если заглянуть за переведенные на украинский язык титульные листы, написана на русском. Поскольку это очень специфическая отрасль, в которой надо досконально понимать физику и химию, вся эта система крайне нелинейна», – обращает внимание эксперт.
«Данная система не имеет описания на украинском языке. Для этого нет ни терминов, ни справочников, ни даже слов. К счастью, во времена «незалежності» у местных атомщиков хватало ума не переводить это на мову», – указывает собеседник.
«На Западе, напротив, есть своя терминология, которая опирается в основном на английский язык. В целом существует несколько языковых кластеров, которые качественно описывают ядерную энергетику, – английский, французский, русский и японский. В последнее время к ним добавляются хинди и мандарин», – отмечает Анпилогов.
«И специалист, которого ищут норвежцы, вероятно, нужен для того, чтобы переводить советские и российские нормативы на английский язык», – предполагает эксперт.
«Очевидно, что сейчас американцы будут всеми силами подминать под себя украинскую атомную отрасль. И учитывая полный разрыв всех отношений с Россией, надеяться на то, что Украина будет сохранять сотрудничество с нами – наивно. Норвегия в этом процессе задействуется, вероятно, лишь в качестве оператора», – заключил Анпилогов.
Ранее издание Lenta.ru сообщило, что в Норвегии ищут консультирующего специалиста для сотрудничества с Украиной в области атомной энергетики, следует из соответствующей тендерной документации. Владение русским языком является обязательным требованием к консультанту, который будет заниматься реформами украинской нормативно-правовой базой в сфере атомной энергетики.
При этом отмечается, что в 2014 году DSA (Норвежское управление по радиационной и ядерной безопасности) внедрило свою Программу двустороннего сотрудничества в области регулирования в Украине в рамках Норвежского плана управления и начало сотрудничество с Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).
Предполагается, что консультант будет поддерживать обзор, разработку и внедрение законодательства на другом уровне на основе последних рекомендаций и публикаций МАГАТЭ, МКРЗ и АЯЭ и будет отвечать за обзор нормативных документов и поддержку процесса разработки и планирования, пишут авторы тендера.
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ВС США сбили на большой высоте у Аляски летательный аппарат
Белый дом: Вооруженные силы США сбили у Аляски на высоте 12 тыс. м летательный аппарат
Вооруженные силы Соединенных Штатов сбили у Аляски на высоте 12 тыс. м летательный аппарат, обломки упали на покрытые льдом морские пространства, заявил Белый дом.
В администрации Соединенных Штатов сообщили, что Вашингтон не знает, какой стране принадлежал сбитый у Аляски летательный аппарат, однако он был намного меньше ранее сбитого китайского аэростата. Там также заявили, что нет признаков, что сбитый летательный аппарат мог маневрировать. В Белом доме заверили, что рассчитывают поднять обломки уничтоженного у Аляски летательного аппарата, передает ТАСС.
Напомним, 5 февраля американский истребитель F-22 сбил китайский аэростат над Атлантическим океаном ракетой AIM-9X. Китай выразил протест против применения Соединенными Штатами силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат.
В Екатеринбурге Land Cruiser угнали за 53 секунды
Land Cruiser угнали за 53 секунды с парковки ТЦ в Екатеринбурге
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У жительницы Екатеринбурга угнали Toyota Land Cruiser 200 за 53 секунды с парковки торгового центра. Момент похищения машины записала уличная камера, сообщили СМИ.
Автомобиль угнали с парковки ТЦ «Калинка» на улице 40 лет Октября, 75 (Уралмаш) вечером 3 февраля, пишет портал E1.ru.
По записи с уличной камеры удалось установить, что к машине подошел человек в черном и капюшоне, отключил сигнализацию и сел за руль. В это время мимо проходила девушка и даже не подозревала, что мужчина рядом совершает преступление. Еще через полминуты автомобиль уехал. Его хозяйка в это время находилась в магазине.
Женщина обратилась в полицию и объявила награду за любую информацию о местонахождении машины или помощь. По мнению потерпевшей, угон ее автомобиля могла совершить хорошо организованная банда, которая давно выслеживала ее внедорожник.
Ранее петербургский школьник угнал автомобиль каршеринга, его задержали сотрудники правоохранительных органов.
В Германии указали на хамство Зеленского в адрес Шольца
Вальдемар Гердт: Шольцу придется терпеть хамство Зеленского из-за давления США
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У представителей немецкой власти нет политической самостоятельности, поэтому они и дальше продолжат слушать хамство Владимира Зеленского, потакая всем указаниям США. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт и германский политолог Александр Рар. Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как заставлял канцлера ФРГ Олафа Шольца отдать Украине вооружение.
«Ни один руководитель государства не разговаривает с немецким канцлером и другими лидерами так, как это делает Зеленский. Украинский президент максимально нагло и ультимативно втягивает нас в конфликт», – рассказал бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
«При этом он наверняка осознает, что перспектив у него нет. В конечном счете его либо «сольют» союзники, как отработанный материал, либо он окажется под трибуналом за все чудовищные преступления. Поэтому Зеленский выцарапывает последнее, чтобы его покровители в Белом доме были довольны», – отметил собеседник.
«Своими играми Зеленский загнал себя в тупик. У него нет дороги назад. Кроме того, я не исключаю у него манию величия, потому что все вокруг его хвалят и благодарят за «героическое сопротивление российской агрессии», – допускает политик.
«Вместе с тем немецкое общество, вероятно, не узнает о хамском поведении украинского президента. Все средства массовой информации у нас находятся под жесточайшей цензурой. СМИ не расскажут о тональности его общения с Шольцем, чтобы не разрушать «святой образ» Зеленского. Кроме того, все мы помним, как его подчиненные оскорбляли наших политиков и запрещали им въезд на Украину», – отмечает Гердт.
«Как я уже неоднократно говорил, мировое сообщество переоценивает суверенность и самостоятельность Германии. Поэтому бессмысленно ожидать, что Шольц сможет предпринять какие-то суверенные шаги», – отметил Гердт.
В свою очередь германский политолог Александр Рар добавил, что «Украина успешно затягивает Германию в конфликт с Россией». «В одиночку ВСУ, даже при полной поддержке НАТО, с Россией не справится. Многие немцы, которые сначала осудили украинский конфликт, сейчас сильно встревожены возможным военным столкновением с Москвой», – рассказал он.
«Но правящие элиты, видимо, рассчитывают идти на дальнейшую конфронтацию. Они руководствуются следующими аксиомами: Россия не должна победить, Россия не должна восстановиться как сильная держава в Европе, а Украина якобы защищает либеральные ценности», – отметил эксперт.
«То, что украинские политики и дипломаты при поддержке США, Польши и Великобритании раздают нашей власти подзатыльники, лидеры Германии терпят. Нашим политикам смогли внедрить мысль о том, что Германия сама способствовала военному противостоянию на Украине, слепо сотрудничая последние годы с Россией. Президент Штайнмайер публично покаялся за свою прежнюю симпатию к России», – акцентировал политолог.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Spiegel заявил, что разведслужбы Украины знают о военно-техническом состоянии Вооруженных сил Германии. «Я сказал канцлеру: Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у вас самих больше нет, у нас тоже есть разведка. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю как, но ему действительно удалось ускорить процесс их производства», – сказал он.
Также украинский президент выразил благодарность за поставку Киеву системы противовоздушной обороны Iris-T, передает ТАСС. Отмечается, что сейчас все больше политиков в Германии говорят о недостаточном оснащении германской армии. Как заявляла уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль, сейчас оно даже хуже, чем до начала спецоперации на Украине.
Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall ведет с Киевом переговоры о поставках танка Panther. Напомним, на этой неделе Зеленский совершил турне по европейским столицам. Сначала в Лондоне состоялась встреча с премьером Риши Сунаком и английским королем Карлом III. Затем он посетил Париж и принял участие в трехсторонней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. После чего отправился в Брюссель для участия в двухдневном саммите Европейского союза.
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Вассерман: Макрон угрозами лишить Путина ордена Почетного легиона позорит Францию
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Высказывание Эммануэля Макрона о возможном лишении президента России Владимира Путина высшего звания ордена Почетного легиона позорит как самого французского лидера, так и всю страну, а также умаляет значение награды в целом, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман.
После саммита Евросоюза в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с журналистами заявил, что из-за боевых действий на Украине может лишить звания кавалера Большого креста ордена Почетного легиона, которое является высшей наградой в республике, президента России Владимира Путина. Он отметил, что данный вопрос является «символическим, но важным».
«Глава ордена Почетного легиона – президент Франции, и он, несомненно, имеет право как вручать орден, так и отзывать. Так что формально Макрон действительно вправе это сделать. Но фактически он тем самым умалит значение этого ордена и сделает все последующие награждения им менее значимыми, поскольку покажет, что этот орден не признание заслуг, а личный каприз президента», – говорит Вассерман.
Он подчеркивает, что Макрон своим поведением и действиями показывает, что он всячески против ликвидации террористической организации Украины. «Более того, я теоретически не исключаю даже, что Макрон достаточно глуп, чтобы не понимать, что Украина именно террористическая организация», – рассуждает депутат.
Собеседник также усомнился в том, что глава Франции действительно «сидит на своем месте». В этом, к слову, сомневается также президент Турции Реджеп Эрдоган, который в конце января крайне резко прошелся по своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, назвав того «нечестным» и «неквалифицированным» для того, чтобы управлять государством. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о специфических отношениях турецкого и французского лидеров.
«Кроме того, подобными словами Макрон позорит не только себя, но и всю Францию. И, естественно, я не могу одобрить такое его поведение. Резюмирую, Макрон может умалить значение ордена в целом и доказать, что не разбирается в том, что происходит в мире», – заключил Вассерман.
Днем ранее Макрон поделился у себя в социальных сетях, что наградил орденом Почетного легиона президента Украины Владимира Зеленского за мужество и преданность.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, какие звания и ордена есть у Путина, а также объяснила, почему президент принял китайский орден Дружбы.
Россиян предупредили об изменении правил входа на «Госуслуги»
Шадаев объявил о скором введении обязательной двухфакторной аутентификации на «Госуслугах»
На портале «Госуслуги» в скором времени станет обязательным дополнительный параметр аутентификации, заявил министр цифрового развития Максут Шадаев.
На данный момент для доступа к «Госуслугам» достаточно логина и пароля, но этого уже мало, и обязательно нужно использовать второй фактор для авторизации, заявил министр, передает РИА «Новости».
Глава ведомства пояснил, что программу начнут внедрять с 1 марта, после этого второй фактор будет вводиться как обязательный.
Вторым фактором может быть либо СМС-сообщение, либо дополнительная аутентификация, что позволит сделать сервис безопаснее для тех, кто использует простые пароли, и чьи аккаунты подвергаются атакам.
«Обязательным при авторизации он станет с 1 июня», – заключил Шадаев.
В Пентагоне раскрыли данные о сбитом над Аляской летательном аппарате
Пентагон: Сбитый над Аляской летательный аппарат был размером с небольшую машину
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США не располагают данными о происхождении и возможностях сбитого над Аляской летательного аппарата, объект был размером с небольшую машину, не был схож по габаритам или форме со сбитым 4 февраля у Южной Каролины аэростатом, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.
Представитель Пентагона сообщил, что 9 февраля Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) обнаружило радаром объект, который находился на высоте 40 тыс. футов и представлял угрозу для безопасности гражданской авиации. По его словам, обнаруженный над Аляской аппарат был сбит истребителем F-22, командование начало операцию по поиску обломков, передает ТАСС.
Райдер уточнил, что объект был размером с небольшую машину, не был схож по размеру или форме с разведывательным аэростатом, который был сбит у побережья Южной Каролины 4 февраля. Пресс-секретарь Пентагона также заявил, что, по предварительным данным, объект не был способен самостоятельно маневрировать, в отличие от сбитого китайского аэростата. Позднее Райдер отметил, что аппарат точно не являлся пилотируемым. При этом он отметил, в Пентагоне не располагают другими деталями об аппарате, включая какие-либо данные о его возможностях, назначении или происхождении.
Ранее Белый дом объявил, что Вооруженные силы США сбили на большой высоте у Аляски летательный аппарат, обломки которого упали на покрытые льдом морские пространства. Президент США Джо Байден назвал уничтожение летательного аппарата успехом.
В Литве назвали выступившие против участия россиян на Олимпиаде страны
По данным министра образования, науки и спорта Литвы Юргиты Шюгждинене, группа из 35 стран выступила против участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже россиян и белорусов.
В список вошли США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Япония и ряд других стран западной коалиции. При этом отмечается, что бойкотировать сами Игры эти страны не будут, поскольку они смогут и без этого продвигать свое решение о недопуске россиян, передает РИА «Новости».
Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что все страны должны участвовать в Олимпийских играх.
Напомним, МОК из-за ситуации на Украине рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. Затем исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских атлетов на международные соревнования в нейтральном статусе.
Земфиру включили в список иноагентов
Минюст включил в реестр иноагентов певицу Земфиру и еще семь физлиц
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В реестр иноагентов включены певица Земфира, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, политолог Аббас Галлямов и еще пять физлиц, сообщила пресс-служба Минюста России.
В сообщении на сайте ведомства говорится, что 10 февраля 2023 г. в реестр иностранных агентов включены З. Т. Рамазанова, Д. Г. Гудков, А. Р. Галлямов, Т. В. Намазбаева, С. С. Асланян, С. А. Шпилькин, А. В. Ривина и А. Н. Казанцева.
Отмечается, что З. Т. Рамазанова (Земфира) открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников.
По данным министерства, Гудков призывал к предоставлению вооружения Украине, введению мер ограничительного характера в отношении РФ, а также участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Гудков проживает за пределами Российской Федерации.
В ведомстве уточнили, что Галлямов распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами, высказывался против СВО на Украине, участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.
Ранее Минюст включил в реестр иноагентов блогера Николая Соболева.