Эрдоган: Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло почти 19 тыс.человек

Президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в провинции Адыяман сообщил, что число погибших в результате землетрясений в Турции возросло почти 19 тысяч человек.

По его словам, число погибших у нас составило 18991, 75523 человека пострадали, передает ТАСС.

Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС. Ранее в пятницу количество жертв в связи с землетрясениями в Турции достигло 18 тыс. 342 человек.